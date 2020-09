FREDERIC J.BROWN / . / .

Les propriétaires de Tesla ont trouvé des pièces à l’intérieur de leurs voitures Model Y maintenues par des sangles qui ne semblent pas être standard.

Dans les forums, certains propriétaires ont déclaré que les pièces semblaient avoir «fait une course chez Home Depot pour faire des numéros Q2».

On ne sait pas à quel point l’utilisation possible des pièces non standard est répandue ou si elles peuvent causer des problèmes avec les performances des voitures.

Certains propriétaires de Tesla Model Y ont fait une découverte intéressante en explorant les entrailles de leurs véhicules.

« Quelqu’un a couru vers Home Depot pour faire des chiffres du deuxième trimestre », a déclaré quelqu’un sur le forum Tesla Motors Club la semaine dernière, avec une photo de ce qui semble être une unité de refroidissement maintenue en place par des sangles en plastique et du faux bois.

L’utilisateur a déclaré que ce n’était pas dans un endroit facilement accessible, sous l’insert de frunk du véhicule, mais qu’ils plongeaient déjà dans les entrailles de la voiture pour résoudre un problème distinct lorsqu’ils ont trouvé les sangles.

« Je ne recommanderais pas de le faire juste pour chercher ça », ont-ils dit. Mais cela n’a pas empêché les autres de rechercher et de suivre leurs propres exemples trouvés.

Selon The Drive, la pièce en question est le condenseur à refroidissement liquide de la voiture, qui est chargé non seulement de s’assurer que la batterie ne surchauffe pas, mais également de refroidir le groupe motopropulseur et la climatisation de l’habitacle. Le site a également découvert plusieurs vidéos YouTube qui montrent une couverture plus ajustée maintenant la pièce en place.

Tesla n’a pas répondu à une demande de commentaire de Business Insider.

Pour être sûr, il n’est pas clair si les matériaux ont eu un effet sur le fonctionnement des voitures, bien que Car and Driver ait également remis en question certains éléments de la qualité de construction du modèle Y dans son examen de la voiture.

