Les anciens présidents américains Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton ont souhaité «succès» au nouveau président, Joe Biden, et ont encouragé les Américains à «travailler ensemble» et dans «le même sens».

Miami World / diariolasamericas

Cela a été affirmé dans un message vidéo inclus parmi les derniers actes de l’inauguration de Biden, avec pour objectif principal de faire appel à l’unité du pays après une période de division, prémisse qui était l’idée centrale de la campagne. du nouveau président.

“C’est un honneur personnel de voir mon ancien président devenir le 46e président des États-Unis et Kamala Harris devenir la première femme vice-présidente”, a déclaré Obama, soulignant qu’ils seront “disponibles” pour “aider” à faire avancer le pays “.

De même, il a souligné que les Américains sont “résistants” et “il n’y a pas de problèmes qu’ils ne peuvent résoudre lorsqu’ils travaillent ensemble”. «Nous découvrons tous que nous sommes meilleurs lorsque nous allons dans la même direction», a-t-il souligné.

Obama a également souligné l’importance de l’inauguration comme symbole d’un “transfert pacifique du pouvoir”, dont Bush a également parlé, qui a souligné que le fait que trois anciens présidents – deux démocrates et un républicain – interviennent lors du jour de l’inauguration de la législature Biden démontre «l’intégrité» des institutions américaines.

«Nous avons été tous les trois très chanceux d’avoir été présidents de ce pays. Monsieur le Président, j’espère que vous réussissez, votre succès est celui du pays “, a affirmé Bush, qui a également précisé que” si les Américains aimaient leurs voisins comme ils aiment être aimés, une grande partie de la division de la société prendrait fin “. .

De son côté, Clinton a souligné le “nouveau départ” que représente l’entrée de Biden à la Maison Blanche. “Tout le monde doit descendre de l’âne et tendre la main à ses amis et voisins et essayer de rendre cela possible”, a-t-il ajouté.

«Je suis heureux qu’il soit là et je lui souhaite le meilleur. Aujourd’hui, il a parlé pour nous et maintenant il nous guidera. Nous sommes prêts à vous accompagner », a-t-il déclaré.

Les trois anciens présidents ont lancé ce message commun en soutien à la démocratie américaine et à Biden, qui a officiellement pris ses fonctions lors d’une cérémonie symbolique au cours de laquelle il a également plaidé pour “l’unité”, après l’assaut du Capitole, par opposition à la ” mensonges »et violence.