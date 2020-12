15 minutes. Le comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis (USA) a recommandé que les personnes de plus de 75 ans et les travailleurs essentiels soient les prochains à recevoir le vaccin COVID-19. Ils comprennent, par exemple, les pompiers, les enseignants et les employés des épiceries.

La nouvelle proposition de ce groupe d’experts intervient moins d’une semaine après que le personnel médical et de santé, ainsi que les résidents des centres de soins de longue durée, aient été les premiers à avoir accès au vaccin.

Cette nouvelle phase fait partie de l’autorisation d’utilisation d’urgence accordée par la Food and Drug Administration (FDA) aux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna.

À cette occasion, le prochain à recevoir le vaccin COVID-19 aux États-Unis, une fois le premier groupe vacciné, serait les pompiers et la police, le personnel éducatif, les responsables des prisons, le système postal, les chauffeurs des transports publics, les agriculteurs et les vendeurs, et les travailleurs des magasins et des établissements alimentaires.

Les autorités américaines prévoient que ce groupe est composé d’environ 30 millions de travailleurs. Il comprend également 19 millions d’adultes de plus de 75 ans.

“Les travailleurs de première ligne ne peuvent pas travailler à domicile et ont un niveau élevé d’interaction avec le public ou d’autres collègues sur le lieu de travail. »Cela a été expliqué par la Dre Kathleen Dooling, membre du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP).

À son tour, il a déclaré que si les taux d’infection à coronavirus sont plus élevés chez les jeunes adultes, les personnes de plus de 75 ans “ont représenté 25% des hospitalisations, en dépit d’être 8% de la population. “De plus, c’est plus meurtrier pour eux.

Changements possibles

Ce comité a également confirmé qu’un accord avait été trouvé pour définir qui fera partie du troisième groupe de vaccination. Ceux-ci apparaîtront entre 65 et 74 ans et les personnes, quel que soit leur âge, qui souffrent de maladies à risque. A savoir: diabète, maladies rénales, cardiaques ou respiratoires.

Ce nouveau groupe comprend également travailleurs des transports, de l’énergie, de la sécurité publique, de la banque, des professionnels des médias, des juges et des avocats. De même, les travailleurs de l’hôtellerie et la livraison à domicile.

Tout cela représente un total de 129 millions de personnes. L’ACIP n’exclut pas que ces recommandations puissent varier. Plus précisément, en raison de l’état des processus de vaccination précédents et des décisions des autorités de l’État elles-mêmes. Ce sont eux, en définitive, qui prendront la décision, a rapporté le quotidien Politico.

“Ce n’est ni noir ni blanc. Variera en fonction du contexte local«Cela a été souligné par la secrétaire exécutive de l’ACIP, Amanda Cohn.

Le gouvernement du président Donald Trump s’attend à ce que les 100 premiers millions de personnes soient vaccinées d’ici la fin du mois de février. Le pays a déjà dépassé 17,84 millions de cas cumulés de coronavirus et 317 600 décès.