Ils atteignent environ 20 pouces de long et pèsent moins de 10 livres. Vous ne pensez donc peut-être pas qu’ils seraient les plus proches parents vivants des éléphants. Rencontrez le hyrax des rochers, parfois appelé le lapin des rochers ou le dassie, commun dans les zones rocheuses d’Afrique et du Moyen-Orient. Ils vivent en groupes de 80 personnes maximum.

«Les hyrax sont un mammifère qui a un phénomène rare, qui est le chant. Nous savons que beaucoup d’oiseaux chantent, mais nous n’avons pas beaucoup de mammifères qui interprètent réellement une chanson, une chanson complexe avec des syllabes différentes par moments. Et ces combats sont complexes. Et le long de la chanson, ils deviennent de plus en plus complexes, ils s’allongent, ils incluent plus de sons. »

Biomusicologue Yishai Weissman de l’Université Bar-Ilan et de l’Université hébraïque en Israël.

«Nous avons essayé de comprendre le sens de tout cela – pourquoi un hyrax perdrait du temps et de l’énergie et s’exposerait aux prédateurs en chantant une chanson aussi forte.»

Weissman et son équipe ont enregistré les chansons des hyrax mâles pendant la saison des amours, et ils ont analysé leur structure.

«Nous avons constaté que la chanson est une publicité pour la qualité masculine. Et dans la chanson, l’élément le plus rare, le plus intéressant, c’est le grognement. Cela ressemble à ceci – juste comme un grognement. La chanson entière semble être une introduction à ces reniflements.

Dans les premières parties de la chanson, les reniflements sont relativement rares. Mais à mesure que la chanson continue, ils deviennent plus courants, ce qui entraîne un reniflement crescendo. L’augmentation des reniflements reflète l’état émotionnel intérieur des animaux: à mesure qu’ils deviennent plus excités ou plus agressifs, leurs chansons deviennent, eh bien, plus ronflantes. Et ces grognements, selon les conclusions de Weissman, deviennent également plus forts et plus durs. L’étude snorty est dans la revue Animal Behavior. [Yishai A. Weissman et al., A crescendo in the inner structure of snorts: A reflection of increasing arousal in rock hyrax songs?]

Weissman pense que le reniflement crescendo, combiné à la dureté croissante, rend les chansons impossibles à ignorer et attire l’attention des autres hyrax – ce qui est logique. La dureté est une caractéristique saillante des sons des nouveau-nés qui pleurent, des chiens qui aboient et des porcelets effrayés. La dureté acoustique est couramment utilisée dans les bandes sonores de films pour augmenter la tension et l’attention.

«Il se peut que ces grognements soient ce qui fait que les auditeurs sont à l’écoute. Souvent, le hyrax est juste occupé à manger des feuilles, et il ne tourne même pas la tête vers quelqu’un qui chante. Les reniflements pourraient être ce qui attire l’attention. Et devenir de plus en plus sévère pourrait empêcher les auditeurs de s’emballer.

Pour Weissman, ce travail ne consiste pas seulement à comprendre les nuances de la communication hyrax. Il croit que comprendre pourquoi les hyrax chantent et comment ils construisent leurs chansons pourrait révéler quelque chose sur les origines évolutives de la parole humaine et de la musique humaine – ce qui n’est pas une question de reniflement.

—Jason G. Goldman

