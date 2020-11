15 minutes. Au lendemain de la proclamation de sa victoire, l’équipe du président élu des États-Unis, Joe Biden, a révélé ce dimanche ses projets de transition du pouvoir, avec la pandémie, la reprise économique, les inégalités raciales et la crise climatique dans le la plus haute de vos priorités.

Après son discours de victoire samedi soir, dans lequel il s’est présenté comme le président qui veut guérir les blessures de l’Amérique pour mettre fin à la polarisation, Biden et son équipe a lancé le site officiel de la transition, dans lequel ils ont donné des détails sur leurs plans, malgré le fait que le président sortant, Donald Trump, n’ait pas encore reconnu sa défaite.

En fait, il n’est pas clair si les différentes équipes du président élu auront accès aux principales agences fédérales alors que Trump continue d’insister sur la fraude électorale.

Malgré cela, Biden et le vice-président élu, Kamala Harris, ont annoncé qu’ils se préparaient à “diriger dès le premier jour” la stratégie pour faire face aux défis les plus urgents.

Rapide et face à la pandémie

En ce qui concerne la pandémie, l’équipe démocrate marque une ligne très différente contre la direction de l’administration Trump, puisqu’elle garantit que le gouvernement fédéral agira «rapidement et agressivement».

Les États-Unis sont le pays au monde le plus touché par le coronavirus. C’est déjà près de 10 millions de cas, avec plus de 237 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Biden souligne que «vous écouterez la science». Il a précisé que les décisions en matière de santé publique seront expliquées par les professionnels du secteur, en plus de promouvoir la transparence et la confiance en son futur exécutif.

L’équipe de transition de Biden (2009-2017) a publié un plan préliminaire en sept points pour lutter contre la crise sanitaire.

Tout avec masque

Pour commencer, Biden a l’intention de rendre obligatoire l’utilisation du masque au niveau national, en collaboration avec les gouverneurs et les maires. Un autre contraste avec Trump qui a refusé de porter un masque en public pendant des mois et a fini par contracter le COVID-19 en octobre, se moquant même du démocrate pour l’avoir porté.

D’autres points du plan sont de garantir un accès gratuit aux tests de dépistage de la maladie; résoudre les problèmes liés aux équipements de protection individuelle (EPI). Fournissez également des recommandations «claires, cohérentes et fondées sur des données probantes» sur la façon dont chaque communauté devrait faire face à la pandémie et sur le fait que les ressources parviennent aux écoles, aux petites entreprises et aux familles.

Dans cette section, il souligne que la distance sociale est essentielle pour mettre fin à la prolifération du COVID-19.

D’autres axes seront la distribution «efficace» des traitements et futurs vaccins, avec un investissement de 25 milliards de dollars pour la fabrication et la distribution de ces derniers. Il existe également une série de mesures pour protéger les personnes âgées; et “reconstruire et étendre les défenses pour prévoir, prévenir et atténuer les menaces de la pandémie, y compris celles venant de Chine”.

Ici, le plan marque le rétablissement «immédiat» des relations avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont Trump a retiré le pays. L’équipe de Biden reconnaît que «(l’OMS) n’est pas parfaite». Cependant, il affirme qu’il est essentiel de coordonner une réponse mondiale, alors que le monde dépasse aujourd’hui les 50 millions de cas.

Conformément à ces plans, Biden prévoit d’annoncer demain, lundi, la formation d’un groupe de travail pour lutter contre la propagation du coronavirus. Des scientifiques y assisteront, après avoir fondé sa campagne sur la critique de la gestion de la pandémie par Trump.

L’aspect économique

Une autre priorité du plan de transition de Biden est la reprise économique. Cela passe par «une vraie stratégie face à la pandémie» et la création d’un nouveau modèle, car à son avis l’ancien a «des faiblesses structurelles et des inégalités qui existent encore».

Sur le plan économique, il ne mentionne à aucun moment explicitement le deuxième plan de relance. Cela fait des mois que les négociations entre la Maison Blanche de Trump et les démocrates du Congrès. Cependant, les pourparlers n’ont pas abouti, après un premier plan de sauvetage approuvé en mars de 2,2 billions de dollars, le plus important de l’histoire des États-Unis.

Cependant, il parle d’élargir les allocations de chômage, pour créer de nouveaux emplois dans des tâches connexes dans la lutte contre le COVID-19. Il fait également référence à l’aide aux petites entreprises et aux entrepreneurs.

La question raciale

Concernant les inégalités raciales, les mesures pour mettre fin à la violence policière contre les Afro-Américains sont frappantes. Parmi eux, l’arrêt de la fourniture «d’armes de guerre» aux agents, une commission de suivi du comportement des troupes au niveau national et une interdiction fédérale des colliers de serrage.

Ces derniers mois, les États-Unis ont été le théâtre d’une vague de manifestations raciales suite à la mort en mai de l’homme noir George Floyd à Minneapolis (Minnesota), assassiné par un policier blanc qui a appuyé son genou pendant 8 minutes et 46 secondes contre son cou.

Crise climatique

Pour faire face à la crise climatique, Biden a entrepris de diriger le monde dans cette cause.

Outre le retour à l’Accord de Paris sur le climat (le retrait des États-Unis de ce pacte est entré en vigueur mercredi, deux ans après que Trump l’ait décidé), ce que Biden avait précédemment annoncé. Le démocrate jure que les États-Unis seront sur «la voie irréversible» de la réalisation de zéro émission au plus tard en 2050.