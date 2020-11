15 minutes. Les principaux bâtiments et commerces du centre de Washington et de New York ont ​​été protégés ces derniers jours en raison de la crainte que des incidents puissent survenir pendant la journée et que des émeutes puissent éclater après les élections du 3 novembre, s’installant dans leurs vitrines et vitrines. panneaux de bois pour éviter tout vandalisme éventuel.

Le climat de polarisation dans lequel se déroulent ces élections, marqué par la pandémie et précédé par les manifestations sans précédent de ces derniers mois autour du mouvement Black Lives Matter, et la possibilité réelle que le résultat final prendra des jours à être connu ont suscité des inquiétudes. sur une éventuelle flambée de violence.

Les déclarations continues du président, Donald Trump, encourageant ses partisans à se mobiliser pour surveiller que la fraude électorale n’a pas lieu, s’ajoutent à sa critique du vote par correspondance et à son refus de s’engager ouvertement à accepter les résultats des sondages ont conduit à mettre en garde contre un risque réel de violence dans un pays où la possession d’armes est également un droit reconnu par la Constitution et où, en particulier, des groupes d’extrême droite ont proliféré.

Inquiétude des électeurs

Selon un récent sondage de l’Université du Suffolk pour USA Today, 3 électeurs sur 4 sont préoccupés par la possibilité de violence le jour du scrutin. Pendant ce temps, seulement 1 sur 4 est “très confiant” qu’il y aura un transfert de pouvoir pacifique si Biden bat Trump.

A Washington, craignant qu’il y ait des incidents, des bâtiments et des entreprises à proximité de la Maison Blanche, ils ont placé des panneaux sur les vitrines et les vitrines. En outre, une clôture qui ne peut pas être escaladée est prévue autour de la résidence présidentielle, selon CNN.

La mesure rejoint d’autres qui étaient en vigueur depuis des mois avant les manifestations et les émeutes qui ont eu lieu cette année dans la capitale.

Aucune menace spécifique

Le directeur de l’Agence de sécurité intérieure de la capitale, Chris Rodriguez, a déclaré qu’il n’y avait “aucune menace spécifique ou crédible”. Cependant, des demandes de protestations ont été reçues de certains groupes et par conséquent, le département de police de Washington sera “pleinement mobilisé”, a déclaré Rodriguez. Il a précisé que pour l’instant aucune ressource fédérale n’a été demandée.

À New York, le service de police a envoyé la semaine dernière une lettre aux entreprises du centre-ville de Manhattan les encourageant à prendre des mesures de sécurité supplémentaires face à la possibilité de grandes manifestations en lien avec des élections similaires à celles adoptées face aux événements majeurs, selon le journal de Wall Street.

Dans ce cas également, son maire, Bill de Blasio, a assuré qu’il n’y avait pas de «menace spécifique» de violence ou d’altercations potentielles dues aux élections. “Nous sommes prêts à tout”, a-t-il assuré. En ce sens, selon le réseau NBC, il a précisé que toute tentative de violence s’arrêterait.

A New York, comme dans la capitale, les grands établissements du centre-ville, où les principales firmes de luxe du monde possèdent des magasins, ont protégé leurs vitrines par peur des incidents. La mesure a également eu lieu dans d’autres grandes villes du pays telles que Los Angeles, Boston, Chicago, Philadelphie ou San Francisco. De même, les principales chaînes comme Walmart ou Target adoptent des mesures de précaution, en fonction de la localisation de leurs établissements.