(Charly Diaz Azcué)

Le leader justicialiste César Arias est décédé samedi 14 novembre à l’âge de 96 ans, selon sa famille.

Dans les années 90, son nom a acquis une pertinence publique pour les postes qu’il a occupés à la présidence de Carlos Saúl Menem, à qui une relation intime l’a uni et avec qui il était un proche collaborateur.

Arias avait joué un rôle important dans la première campagne présidentielle de Menem, en 1989, puis de nouveau dans lequel il a été réélu pour un second mandat en 1995.

Il était membre du cabinet Riojan comme Procureur général du Trésor (de 1989 à 1990) et comme Ministre de la Justice de la Nation (1989-1991).

Il avait auparavant occupé des postes dans la magistrature, en tant que juge et juge de la Chambre. En 1991, il a été élu député national par la Province de Buenos Aires et renouvelé en 1995. À la Chambre des députés, il a présidé la Commission du procès politique.

De 1999 à 2007, c’était Vérificateur général de la nation.

Il a également été vice-président et représentant du Parti national justicialiste.

Il a écrit plusieurs livres, dont Renovación a fondo, co-écrit avec Carlos Menem, et La plot de la mafia del oro.

Il a également été professeur aux facultés de droit de l’Université de Buenos Aires et de l’Université de Belgrano.

Peu de temps après avoir pris connaissance des nouvelles, l’ancien sénateur Miguel Ángel Pichetto, actuellement vérificateur général de la nation (poste qu’Arias occupait dans le passé), a écrit un message sur son compte Twitter: «Mes condoléances à la famille et aux amis du Dr César Arias, leader historique et militant du Parti Justicialista. Député national de la province de Buenos Aires (1991/1999), s’est distingué comme ministre de la justice de la nation (1989/1991) et auditeur général de la nation entre 1999 et 2007. “

En dialogue avec Infobae, Carlos Corach Il a déclaré qu ‘«c’était un militant infatigable, honnête et fiable, qui a toujours tenu parole.» L’ancien ministre de l’Intérieur connaissait très bien Airas, avec qui ils partageaient la représentation légale du Parti Justicialista entre 1989 et 2003. «Dès le début Nous avions une relation de confiance, malgré le fait que nous venions de secteurs politiques différents, moi du cafiérisme et lui du ménémisme », a-t-il dit. Et il a souligné son« comportement exemplaire dans la construction de ponts et de dialogues avec ceux qui pensaient différemment.

J’ai continué à lire:

Carlos Menem ouvre les portes de “La Rosadita”, sa résidence à Anillaco, et en fait une promenade touristique