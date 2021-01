Vidéo: Gouvernement du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a rendu un simple hommage lors de sa conférence de presse à l’acteur Jorge Arvizu, qui a interprété le célèbre personnage “El Tata”, et a donné la parole à Benito Bodoque du dessin animé “Don gato y su pandilla” Il a souligné qu’il était l’un des rares à avoir exprimé à l’époque son soutien au projet qu’il dirige.

“Cet homme qui a imité les voix de Don Gato et de sa bande, entre autres; Maintenant que j’ai parlé du petit déjeuner, il a dit qu’il voulait son chocolat. Cet homme, défiant tout – parce qu’il travaillait comme acteur et dépendait d’un média– Il était l’un des rares à avoir exprimé à l’époque son soutien – lui et sa femme, désormais plus âgés – en faveur de la lutte pour la transformation du Mexique.

Et je me souviens de lui, et J’avais oublié de faire une mention. Ce monsieur, ça. Un grand acteur aussi, mais une personne formidable, pleine de sentiments.

Voyons voir si Benito n’est pas là, c’était Benito, non? mais sa voix. Voyons voir, enfilez Benito, voyons si nous pouvons l’écouter. Don Gato et sa bande, et Benito était le plus sympathique, il avait une voix très particulière. Dans l’un de ceux-là, oui. Parce que vraiment … Non, nous l’avons dépensé là-bas. Voyez si vous pouvez. Et j’espère que sa femme va bien », a déclaré le président mexicain.

López Obrador se souvenait de cette manière «aimante» qui personnifiait «El Tata».

“Un souvenir Très affectueux pour notre partenaire qui nous précédait depuis un certain temps. Mais tu vois combien de personnes ont participé dans ce mouvement pour réussir. Beaucoup, beaucoup, des millions étaient des précurseurs du mouvement.

Nous n’allons jamais les oublier et, surtout, nous n’allons pas échouer », a souligné le président mexicain.

En 2011, l’Institut électoral fédéral de l’époque, aujourd’hui l’Institut national électoral (INE), a ordonné la suspension de quatre promotions télévisées dans lesquelles El Tata a exprimé son soutien à López Obrador. Ce qui précède, après la présentation du National Action Party (PAN) une plainte Devant la Commission des Plaintes et des Plaintes, de l’IFE disparu, au motif qu’il s’agissait d’un acte anticipé de pré-campagne lors de la diffusion du projet Morena et Tabasco.

L’IFE a résolu à l’unanimité par ses trois membres d’appliquer les mesures de précaution demandées par le PAN, avec l’argument que les promotions et un programme de cinq minutes dans lequel apparaît El Tata, ils rompraient avec le principe d’équité dans le processus électoral de 2012, dont Enrique Peña Nieto était le vainqueur.

Jorge Isaac Arvizu Martínez est né à Celaya, Guanajuato en 1932. Il était connu comme “El Tata”; nom d’un de ses personnages avec qui il est apparu régulièrement dans la série télévisée La Criada bien Criada, avec María Victoria, où il a joué un vieil homme, un voisin du protagoniste, le reprenant plus tard dans La carabina de Ambrosio et dans le programme Mis Huéspedes.

Il s’est distingué par son travail de doublage des années 50 et 60, interpréter toutes sortes de voix dans des dessins animés et des séries télévisées, ainsi qu’être acteur, producteur et écrivain de bande dessinée pour le théâtre, la télévision et le cinéma. Son talent est reconnu dans les pays d’Amérique latine où son travail est connu, principalement dans le domaine du doublage de voix.

Jorge Arvizu est décédé à Mexico le 18 mars 2014.

