Carlos Rivera a des sentiments mitigés au cours du mois de décembre pour la perte de sa grand-mère (Photo: Carlosrivera / IG.)

Le chanteur Carlos Rivera Il est l’un des protagonistes du show business qui a vécu un Noël difficile en raison du grand nombre de souvenirs que ces vacances lui apportent, notamment ceux liés à sa grand-mère, malheureusement décédée à cette époque il y a neuf ans.

Rivera a décrit sa relation avec sa grand-mère comme une relation pleine d’affection. Les deux sont originaires de l’État de Tlaxcala, plus précisément de la municipalité de Huamantla, une zone proche du sud-est de ladite entité. Le chanteur a rappelé que la dernière fois qu’ils ont passé Noël ensemble, sa grand-mère l’avait reçu avec une étreinte affectueuse, ce qui n’était pas quelque chose de commun pour elle, il a donc assuré que ce geste “était le plus spécial”.

C’est ce qu’il disait dans l’un de ses commentaires sur les réseaux sociaux il y a quelques années:

Mon Noël le plus spécial a été le dernier avec ma grand-mère, dont je ne savais pas que c’était le dernier

Carlos Rivera a connu une excellente année 2020 malgré la pandémie, bien que sa plus grande perte n’ait pas été aux Grammys latins en raison d’un soupçon de souffrir de COVID-19 (AP Photo / Marco Ugarte, dossier)

Neuf ans après le décès de la grand-mère de Rivera, le chanteur est dans l’une des étapes les plus importantes de sa vie, car il est au sommet du succès pour être l’un des artistes hispanophones avec le plus grand nombre d’adeptes et l’un des plus demandés de toute l’industrie musicale à l’heure actuelle.

Il a été récemment annoncé que Carlos Rivera vient d’acquérir une nouvelle propriété dans la région de Pedregal, où il vivra avec son partenaire actuel, le mannequin Cynthia Rodríguez, avec qui il est en couple depuis plusieurs années et avec qui il semble vouloir unir sa vie de manière perpétuelle et formelle avec le mariage.

Le couple est l’un des plus discrets du monde du divertissement car aucun d’eux n’a donné beaucoup d’informations sur leur relation, le tout étant traité avec une discrétion hermétique. dont beaucoup d’autres artistes se sont moqués, car même sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir que les deux partagent peu de contenu ensemble.

Cynthia Rodríguez, partenaire de Carlos Rivera (Photo: Instagram @cynoficial)

Récemment, Rivera a traversé une période difficile puisqu’il a perdu la possibilité d’être l’hôte du Latin Grammy, un site qu’il aurait partagé avec d’autres artistes comme Ana Brenda et Yalitza Aparicio. Tout ça parce que Un membre proche de l’équipe de Carlos a été testé positif au COVID-19, de sorte que tous les proches de l’acteur devaient maintenir la quarantaine pour empêcher d’autres personnes d’être infectées.

C’est Carlos Rivera lui-même qui a décidé de ne pas faire partie de l’émission car ils n’avaient que quelques jours pour commencer les récompenses, la quarantaine devait durer deux semaines, ce qui le laissait sans possibilités. Pour cette raison, Víctor Manuelle a été choisi comme son remplaçant lors de la cérémonie. Heureusement pour l’acteur, il était négatif pour la maladie. Voici ce que le chanteur mexicain a dit à cette occasion:

A cette occasion, malgré le fait que j’ai testé négatif, je ne peux mettre personne en danger, en particulier mes collègues Ana Brenda et Yalitza ou toute l’équipe qui nous entoure, production, musiciens (…) Cela me rend très triste de ne pas pouvoir être là mais le plus important est de prendre soin de soi et surtout de prendre soin des autres et dans un acte de responsabilité je ne peux pas être là et je dois suivre les protocoles établis

Cependant, autant de temps passé sur scène avec Yalitza ont à la fois forgé une grande amitié et comme preuve sont les cadeaux que Rivera a fait à l’actrice: des boucles d’oreilles et un collier avec un coût élevé et en or. Tout en signe de gratitude après le travail intense qu’ils ont dû accomplir et qu’ils n’ont malheureusement pas pu accomplir sur scène.

