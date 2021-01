Claudia Villafañe a raconté comment elle a appris la mort de Diego Maradona

La consécration de Claudia Villafañe dans la première édition de Masterchef Celebrity, c’était l’un des grands événements télévisés de ces dernières années. Le gala final a atteint des sommets d’audience sans précédent pour cette saison télévisée et les retombées sur les réseaux sociaux ont été à la hauteur de tout événement d’envergure nationale.

En avant-première du concours, l’engagement envers la femme d’affaires était l’une des cartes fortes de la production. Au fur et à mesure de l’avancement de la compétition, Claudia a ratifié tout ce qui était attendu d’elle, avec une marche solide qui l’a menée à la finale disputée avec Analía Franchín.

Mais en faisant la moyenne de sa participation à l’émission de télé-réalité, la nouvelle a choqué le monde: le 25 novembre, Diego Maradona, son mari de quinze ans et le père de ses filles, est décédé à 60 ans. Dalma et Gianinna. Claudia a quitté ce qu’elle faisait et avec ses filles, elle a assumé la difficile tâche de veiller sur l’homme avec qui elle avait passé une bonne partie de sa vie, car ils sont tombés amoureux à l’adolescence à Fiorito et ont fait le tour du monde.

A cette époque, Claudia a vécu une réalité parallèle dans le concours. L’émission a été enregistrée plus de deux semaines à l’avance, de sorte que les répercussions de la mort de la star ont été lentes à se faire sentir. À la télévision, j’ai continué – seul l’ordre temporel a été modifié pour un message d’accueil spécial du conducteur Santiago del Moro Dans la nuit du 25, dans la vraie vie, il a dû s’absenter des enregistrements pour effectuer son propre duel et, surtout, consolider celui de ses filles.

Quand les premiers doutes ont commencé à se tisser sur sa continuité dans le programme, dès la production ils ont assuré qu’ils n’avaient jamais pensé à la remplacer et qu’ils allaient l’attendre jusqu’à ce que ce soit nécessaire. Après quelques jours, Claudia a repris les enregistrements et le reste était de l’histoire connue. Ce que l’on ne savait pas jusqu’à aujourd’hui, c’est comment il avait appris la mort de Diego Maradona, une de ces nouvelles qui a un impact tel que nous pouvons nous souvenir à jamais de ce que nous faisions quand nous l’avons entendu.

La femme d’affaires a parlé de la question dans une interview avec Actualités Telefé, dans lequel il a passé en revue son expérience dans le cycle, et fait référence en particulier à ce moment qui a paralysé le monde. Après avoir dit que c’était Dalma et Gianinna qui l’ont encouragée à continuer dans l’émission, la journaliste Erica Fontana Il a demandé où il était lorsqu’il a appris la mort de Maradona.

«J’étais au salon de coiffure. Mais je n’ai pas découvert la même chose, ma fille m’a appelé pour me dire la situation, mais pas ce qui allait se passer plus tard. Et plus tard, je suis allé chercher Dalma et nous sommes allés rencontrer Giani “révèle Claudia, qui pour la première fois aborde le sujet.

“Je suppose que tu ne pouvais pas y croire,” songea Fontana. «Non, maintenant non plus, mais c’est un problème qui appartient aux filles. Bien sûr, il est à moi, il était le père de mes filles, et il le sera toujours. Mais c’est une question que je préfère qu’ils gèrent comme ils le peuvent, je serai toujours à mes côtés, comme je l’étais, en les accompagnant depuis ma place de mère. C’est difficile parce qu’il faut résoudre beaucoup de choses, mais ils vont pouvoir le faire », a répondu Villafañe.

“Cela doit être difficile pour vous aussi”, le chauffeur Guillermo Panizza est intervenu, “Non, je suis maman avant tout … grand-mère”, se corrigea-t-il. “Ils sont passés à l’arrière-plan depuis que j’ai mes petits-enfants, et ils le savent», A-t-il souligné en référence à Benjamin et Rome, qu’elle a avoué avoir gâté, comme une bonne grand-mère: “Je les laisse faire des choses que je sais ne pas bien, puis je m’excuse auprès des filles.”

