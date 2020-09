La «nouvelle normalité» poussée par le coronavirus établit de nouvelles règles lorsqu’il s’agit de réfléchir aux différents aspects de la vie quotidienne. Parmi les activités qui ont connu le plus de changements en raison de la pandémie figurent les activités de travail. Le télétravail, les réunions et même les transferts vers le lieu de travail – dans des cas strictement nécessaires – ne sont que quelques exemples.

En mai dernier, Cabify a mené une enquête auprès de près d’un millier d’entreprises qui utilisent l’application, situées dans neuf pays différents. Cela a donné différents chiffres qui aident à comprendre cette réalité que traverse le monde et de quelle manière le travail sera reconfiguré.

52% des entreprises interrogées estiment qu’il faudra plus de 6 mois pour récupérer leur volume d’activité précédent. Et une fois les activités pleinement reprises, 71% affirment qu’elles renforceront les mesures sanitaires. 61% assurent qu’ils mettront en œuvre le télétravail plus régulièrement; ainsi que 43% réduiront les réunions en face à face. Également, 48% déclarent avoir un contrôle exhaustif des dépenses.

En cohérence avec ces variables, Cabify Empresas présente un nouveau service qui permettra aux collaborateurs de partager leurs déplacements. Ainsi, des économies de temps et d’argent seront réalisées

Ce développement permettra aux entreprises de gérer automatiquement les itinéraires partagés entre leurs employés, améliorant ainsi les coûts. La nouvelle fonctionnalité vise à promouvoir une mobilité efficace et à offrir de nouvelles alternatives qui donnent la priorité à la sécurité.

Sur la base de cette proposition technologique, reliez facilement les voyages au même point d’origine ou de destination, ce qui permet aux employés de partager facilement leur itinéraire vers leur travail ou leur retour à la maison.

Clients Cabify Empresas –35000 entreprises dans le monde, selon les données fin 2019– disposeront d’un nouveau service pour adapter leurs plans de mobilité et répondre aux ajustements auxquels font face de nombreux coronavirus. Cette nouvelle solution de mobilité vous permet de planifier des déplacements jusqu’à 90 jours à l’avance.

«La mobilité partagée sera sans aucun doute un élément essentiel de la solution aux principaux défis des villes en termes de qualité de vie, d’air et d’espace urbain. Avec ce nouveau système qui améliore les coûts, nous contribuons à éviter les transports en commun, et à minimiser les risques sanitaires, tout en réduisant les émissions de carbone, nous redoublons notre engagement pour améliorer les villes dans lesquelles nous opérons», A expliqué Federico Piekarz, Responsable des ventes chez Cabify Argentina.

Piekarz a ajouté: « Ceci est renforcé par les mesures de sécurité que nous avons mises en œuvre depuis la livraison du kit de protection à nos chauffeurs et la mise en place d’écrans pour séparer les espaces du conducteur et du passager. »

«Il est important de noter que la fonctionnalité, bien que déjà développée, Cela dépendra de la flexibilité des dispositions de chaque ville, en ce qui concerne le nombre de personnes pouvant voyager en voiture pour son activation« , m’a dit.

Face à la «nouvelle normalité»

Il économies de coûts pour les entreprises, c’est aussi un élément clé du nouveau service, les accompagnant ainsi à un moment crucial face à l’horizon de récession économique et de ralentissement de l’activité. Selon les calculs des experts de la compagnie, un voyage de groupe avec trois passagers dans des villes comme Bogotá, Santiago du Chili ou Madrid, génère une réduction moyenne des coûts totaux de 48%.

L’étude sur la mobilité après le covid-19 préparée en mai 2020 par Cabify montre que 44% des entreprises prévoient d’augmenter l’utilisation des véhicules privés et 34% augmenteront leur utilisation des applications de mobilité. La nouvelle solution de mobilité que Cabify lancera garantit que les déplacements contractés par les entreprises pour leurs employés sont effectués dans le respect de tous les protocoles de sécurité établis par les autorités et par l’entreprise elle-même, évitant les risques potentiels liés à d’autres options.

En plus de réduire les coûts de mobilité, Ce développement cherchera à s’adapter à toutes les exigences de sécurité, de distance et de prévention qui sont actuellement très importants pour les entreprises qui reprennent leurs activités mais doivent procéder avec prudence en assurant la sécurité de leurs employés.

Selon les mesures du gouvernement de la ville de Buenos Aires, le système de transport intégré doit fonctionner à un pourcentage réduit de sa capacité. C’est pourquoi Entreprises Cabify il devient un allié stratégique pour le retour des entreprises à leurs tâches quotidiennes.

«Nous sommes très heureux de proposer à nos conducteurs et passagers de nouvelles solutions pour rendre la mobilité plus efficace dans les villes où nous opérons. La nouvelle fonctionnalité est un exemple clair de la manière dont Cabify Empresas répond aux nouveaux besoins de mobilité des entreprises, en tenant compte des défis auxquels sont confrontés nos clients entreprises.. Nous sommes sûrs de son potentiel et des bénéfices en temps, en coûts et en sécurité qu’il représentera pour eux », a-t-il conclu Piekarz.