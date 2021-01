Ce mercredi 6 janvier, Shannon de Lima fête ses 32 ans et la pandémie n’a pas empêché ses proches et ses partisans de la faire se sentir spéciale en ce jour.

Dès le début, la mannequin a commencé à publier des photos que ses proches et ses adeptes partageaient pour célébrer sa vie et avec des messages qui lui touchaient le cœur.

Dans une publication que la Vénézuélienne a partagée, elle a remercié tout le monde pour ses beaux messages, ainsi que Dieu de lui avoir permis d’accomplir une autre année.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À MOI. Merci pour vos beaux messages et tout l’amour. Pour célébrer la vie et chaque jour que Dieu me donne. Je t’aime, bénédictions pour vous tous “le modèle a écrit.

Dans la publication, Rodríguez a laissé un court message dans les commentaires de la publication vénézuélienne et a ainsi précisé qu’ils sont toujours ensemble.

Avec juste un “joyeux anniversaire” et des emojis de gâteau d’anniversaire, un visage d’amoureux et un cœur, James Rodríguez a montré son amour pour le Vénézuélien.

De même, la protagoniste du clip “ La Player ” de Zion et Lennox, a partagé à travers une histoire sur Instagram quelques arrangements floraux qu’elle a reçus.

Parmi tous ceux qui étaient à table dans son salon se détache un bouquet de roses, que James lui a probablement envoyé, car à côté des roses rouges, vous pouvez lire le message: “Je t’aime. Joyeux anniversaire”.

Shannon de Lima reçoit des roses pour son anniversaire

Il faut rappeler qu’en raison des engagements sportifs de la footballeuse colombienne, les deux ont dû célébrer cette date spéciale à distance puisqu’elle vit à Miami et Rodríguez en Angleterre.

Ce week-end, Shannon de Lima est allée faire la fête et a commencé à fêter son anniversaire dès son plus jeune âge. Mais ce qui a le plus attiré l’attention était un «Boomerang» qui a publié un compte de fan, où ils l’ont surprise en train de danser.

Dans la publication, dans laquelle une autre femme apparaît également, le modèle vénézuélien apparaît dansant avec un homme, dont l’identité est inconnue, qui il trouve son dos tourné vers elle alors qu’elle bouge ses hanches derrière lui.

Shannon de Lima danse avec un homme qui n’est pas James

En ce qui concerne sa relation avec James Rodríguez, une éventuelle séparation fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs semaines, le couple n’ayant pas fêté Noël ou le Nouvel An ensemble, ce qui a éveillé les soupçons de leurs partisans.

Bien que le couple ne partage généralement pas ses moments intimes sur les réseaux sociaux, à cette période de Noël chacun publie des photographies séparément et avec leurs familles respectives.

De Lima a partagé plusieurs photos sur son compte Instagram avec son fils, mais dans aucune des images le joueur d’Everton n’apparaît, alors qu’il publie une photo avec son fils Samuel.

“Bonne année à tous, je vous souhaite bonne santé et bénédictions pour 2021”, a écrit le footballeur sur son compte Instagram le 31 décembre.

Cependant, la vraie raison pour laquelle le couple n’a pas passé de vacances ensemble est à cause de la pandémie de coronavirus, puisque le Royaume-Uni traverse une situation difficile en raison de l’augmentation des cas, il est même en détention obligatoire.

Pour cette raison, la Vénézuélienne n’a pas pu se déplacer pour rencontrer son partenaire en raison du risque de contagion du covid-19, alors chacun a décidé de célébrer ces vacances avec leurs familles respectives.

