La présentatrice de Bingos Felices a répondu à ses critiques via son Instagram. Photo: Réseaux

Jessica CedielAnimatrice et mannequin, elle est l’une des figures du divertissement les plus controversées du pays. En raison de ses souffrances avec les biopolymères et de ses relations amoureuses, la femme de Bogota a toujours donné de quoi parler sur les réseaux sociaux.

Maintenant, la présentatrice de “ Bingos Felices ” affirme qu’elle reçoit des critiques concernant son poids et souligne que ce n’est pas toujours ce qu’il semble, donnant un exemple de ne pas déduire les choses de ce que l’on voit dans les principaux médias sur les célèbres.

Selon Cediel, dans les réseaux, ils dénotent leur faible poids et leur minceur, pour lesquels le modèle a révélé un phénomène dans son corps qui la forcerait à avoir une petite silhouette. “Ils ne savent pas ce que cela me coûte pour prendre du poids et gagner de la masse musculaire”, Il a affirmé à travers ses histoires sur Instagram, soulignant que ce qu’il mange n’influence pas son apparence.

“Ay Jessi, tu as l’air très maigre. Vous avez manqué de jambes, vous avez manqué de queue, vous êtes sucé au visage, bla, bla, bla. En d’autres termes, les gens se limitent à juger et à signaler, et ils n’ont aucune idée de ce qui se passe dans la vraie vie », et a ajouté que heureusement ou, dans ce cas malheureusement, il lui est très difficile de prendre du poids.

“Les gens n’imaginent pas ce que je bois”, a avoué Cédiel, parlant de ceux qui en déduisent que le modèle est sous un régime de perte de poids aussi mince que le prétendent les critiques. Certains de ses détracteurs les plus forts la comparent même à “Une fille de 13 ans”, comme il l’a avoué dans les histoires.

“Indépendamment de la façon dont nous nous voyons devant les yeux des autres, alors ne jugez pas à la légère car on ne sait pas quel est le processus que traverse l’autre personne”, a réfléchi l’actrice en évoquant son problème.

L’ex-petit ami se compare à Pipe Bueno

Mack Roesch, l’ex-petit ami de Cediel, a partagé une image qui l’a remis au centre de la controverse en publiant une image se comparant au chanteur et à l’ex-partenaire du présentateur, Pipe Bueno.

L’Américain a surpris ses partisans en disant qu’il était honoré de lui ressembler physiquement. “Je suis honoré de ressembler à un vrai gentleman #LucecomoPipeBueno, maintenant j’ai juste besoin d’apprendre à chanter, mais d’abord à parler espagnol”, a écrit l’étranger.

Dans l’image, vous pouvez voir une photo de Pipe Bueno à gauche, qui est maintenant le père d’un enfant avec l’influenceuse Luisa Fernanda W, et à droite Mack. Dans les commentaires, les utilisateurs sont lus pour vous dire de rechercher une thérapie et de «C’était vraiment si difficile pour lui de rompre, il ne sait pas comment attirer l’attention; Mais atteindre cet extrême est déjà la limite de son manque de respect ». L’image partagée par l’Américain atteint déjà 3 800 likes et plus de 1 300 commentaires.

La présentatrice a une longue histoire avec Roesch, qu’elle a dénoncée à plusieurs reprises pour diverses raisons, notamment pour être entrée chez elle Miami sans permission et parce qu’elle se sentait harcelée par lui.

En novembre, Cediel a intenté une nouvelle action en justice contre l’homme pour diffamation, calomnie et harcèlement parce que, selon elle, il l’a diffamée sur les réseaux sociaux et, prétendument, accusé les médias d’avoir parlé d’elle.

Tout cela s’est produit parce que Mack et Jessica se sont fiancés en janvier 2020 et, à la fin, elle est restée en Colombie avec la bague qui, selon l’Américain, coûtait 27000 dollars (plus 97 millions de pesos). A ce propos, Cédiel a déclaré à plusieurs reprises qu’il prévoyait de rendre l’anneau, mais avec la récupération des procédés biopolymères et la mise en quarantaine, il n’avait pas pu retourner à Miami pour le lui remettre.

