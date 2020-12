L’actrice a plaisanté avec l’idée de sa qualification de grand-mère dans le nouveau film qui sortira (Photo: Instagram @vrocastrooficial)

Malgré le fait que Verónica Castro a annoncé il y a quelques mois qu’elle se retirerait du médium artistique après le tourbillon d’informations dans lequel elle était impliquée après les déclarations de Yolanda Andrade, qui a assuré qu’elle et la célèbre actrice de feuilleton s’étaient symboliquement mariées lors d’une cérémonie qui a eu lieu à Amsterdam, en Hollande, à la fin de la première décennie des années 2000, l’actrice chevronnée a maintenant annoncé un nouveau projet d’acteur.

C’est le premier film de son fils Michel en tant que directeur de la photographie qui la positionnera une fois de plus sur le grand écran mexicain, après être apparue pour la dernière fois dans le film Que Dios se lo paga, en 1990. Il s’agit de Tell me when you , projet qui sortira sur les écrans le 25 décembre et que selon le juge de Petits gigants, cela lui a coûté du travail à cause de la caractérisation qu’il a faite d’une femme plus âgée, qui sera “la grand-mère” de l’intrigue.

Et est-ce que La mère de Cristian Castro aussi Elle a été soumise à l’équipe de maquillage et de caractérisation pour donner vie au personnage, ce qui, selon l’actrice, a déclaré comme une blague: lui a apporté une détérioration physique en période de pandémie. Voici ce que l’actrice a dit à divers médias lors de la présentation officielle du film:

“Je me sentais très vieux avec le personnage, ces maquilleurs m’ont fait des choses là-bas puis ils m’ont mis des perruques, mais regardez-moi maintenant je n’avais pas besoin de perruques, de rides ou de quoi que ce soit d’autre, c’est comme ça que la pandémie m’a amené”, assuré.

Verónica Castro retourne au cinéma et célèbre le travail de son fils Michel; Sur la photo, il apparaît avec l’acteur Jesús Zavala (Photo: Efe)

La reine réputée des telenovelas a évoqué le soutien émotionnel que son fils Michel représente pour elle, qui est celle qui est restée à ses côtés depuis son arrivée il y a quelques mois de Los Angeles, où elle est restée à travailler sur des projets de films. Il a également découvert qu’au contraire, il voit très peu Cristian car il vit aux États-Unis depuis des années et il le voit rarement dans l’année.

“Michel est une partie importante de ma vie, celui qui prend soin de moi, celui qui me protège, celui qui me prend, celui qui m’amène; c’est de quoi je dépend pratiquement en tant qu’être humain, c’est la seule chose qui reste de ma famille, car mon fils l’autre est aux Etats-Unis, il est très loin, il vient à peine », a déclaré l’actrice.

Réalisé par Gerardo Gatica, Dites-moi quand vous avez un casting composé de personnages tels que Héctor Bonilla, Rosa María Bianchi et youtuber Juca Viapri, c’est l’histoire de Will (Jesús Zavala), qui est encouragé par ses grands-parents à voyager de Los Angeles à Mexico pour briser la routine quotidienne. En chemin, il rencontrera Dani (Ximena Romo), qui lui donnera une leçon d’amour.

Récemment, Rafaella, la petite-fille de Verónica, a été touchée dans les réseaux en assurant qu’elle voulait être une actrice comme sa célèbre grand-mère (Photo: Instagram de Rafaella Castro)

“Tu apprends toujours des jeunes, revenir était facile, je me sentais très heureux de retrouver mes collègues d’avant mélangés à mes collègues à partir de maintenant, J’aime mon travail et revenir a été merveilleux », a déclaré l’actrice de 68 ans, qui a également raconté comment elle a participé à ce film réalisé par le meilleur ami de son fils Michel.

«Ils m’ont pris entre eux, ils sont comme des frères et c’est un groupe sympa qu’ils ont d’amis d’il y a de nombreuses années et ça aussi, eh bien J’ai dû faire face à eux, car il m’est arrivé que le week-end ou à la fin de l’année, ils se rencontrent à la maison ou je les ai emmenés à Avándaro, Acapulco, ils ont toujours halluciné le film. S’il y a quelque chose que je peux faire pour être proche d’eux, pour leur donner des conseils, les encourager, les soutenir, je le ferai parce que ce sont des gens que je connais, comme Gatica », a-t-il conclu.

