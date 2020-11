Les Mapuches ont repris l’église en répudiation de l’expulsion du lof Winkul Lafken Mapu de la propriété appartenant à l’évêché de San Isidro (Photos Gonzalo Keogan)

Avec l’excuse d’utiliser les toilettes d’une église, deux membres ont référé à une communauté mapuche ils sont entrés dans le Paroisse Notre-Dame de Luján, situé au centre de Les Baggins, et a commencé une violente occupation au cours de laquelle le prêtre a été agressé et causé de graves dommages matériels.

Les hommes cagoulés ont causé de graves dommages à l’intérieur, avec de la peinture sur les murs, des dommages à certaines pièces sacrées et la rupture des bancs de la chapelle.

le Frère Ricardo Cittadini, chef de la chapelle, a vécu de première main la violence du groupe, qui répudie l’expulsion du lof Winkul Lafken Mapu de la propriété appartenant à l’évêché de San Isidro occupée il y a des mois à Villa Mascardi, près de Bariloche.

Le groupe composé de quelques douze personnes ont passé plus d’une heure à l’intérieur de la chapelle, situé au coeur de la ville de Rio Negro, à quelques mètres de la place principale du lieu et du centre commercial.

L’église pittoresque fait partie du circuit historique et touristique d’El Bolsón. Il a été construit par l’ordre franciscain dans les années 50. Il possède une tour avec un clocher qui se détache au-dessus des bâtiments bas de la ville andine et est revêtue de pierre avec des détails en bois. C’est le lieu de rencontre et de culte des catholiques qui résident à El Bolsón.

Sur l’autel se détache l’image du Christ crucifié avec la Vierge de Lujan et sur le devant celles de San Francisco et San Antonio. Plusieurs de ces sculptures ont été peintes par le capuchon, qui a répudié l’Église et violé les symboles de culte pour les croyants.

Cittadini a expliqué qu’en essayant d’expulser les femmes qui sont entrées en premier dans l’Église, pour avoir insulté les gens qui se trouvaient sur place, le reste du groupe avec lequel il y avait une lutte est entré.

Là le religieux en résulta avec quelques petits coups et écorchures. Les Mapuche ont réclamé un espace de médiation avec Oscar Ojea, chef de l’évêché de San Isidro, pour avoir favorisé l’expulsion de leur terrain situé à Villa Mascardi.

L’épisode violent s’est produit quelques heures avant le début d’une audience virtuelle au cours de laquelle l’avocat de la défense des Mapuches, Nelson Vigueras, fera appel de la décision du juge des garanties Martín Arroyo de libérer la propriété occupée de Villa Mascardi.

Lorsque l’église a été encerclée par des policiers, des fidèles et des voisins qui accompagnaient les Mapuche affirment, le groupe a ouvert l’une des portes et a couru de l’intérieur. Quelques minutes plus tard, la police de Río Negro a réussi à identifier et détenir au moins cinq personnes qui ont participé à l’occupation, qui a abouti à une plainte contre le poste de police 12 d’El Bolsón.

Des bancs empilés près de l’autel, un drapeau argentin peint en rouge, des sculptures endommagées avec des inscriptions différentes, du verre avec des graffitis et des crucifix cassés font partie des dommages signalés par des membres de la communauté religieuse, une fois que les assaillants ont quitté les lieux.

Cittadini s’est entretenu avec le procureur de l’unité décentralisée d’El Bolsón, Francisco Arrien, puis a donné son témoignage aux enquêteurs de la police de Rio Negro.

“On regrette ce terrible épisode, on répudie la manière violente et les dommages aux éléments qui nous sont sacrés. Nous comprenons que le dialogue est le seul moyen de résoudre les problèmes », a déclaré le prêtre.

Le personnel de la force spéciale COER s’est rendu de Bariloche à El Bolsón, à 120 kilomètres de là, pour intervenir en cas d’escalade de la violence.

Le maire d’El Bolsón, Bruno Pogliano, a répudié l’attaque et a reconnu son inquiétude face aux attaques violentes constantes menées par les communautés mapuche autoproclamées.

