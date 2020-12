Photo: Hôtel de ville de Bogotá

Après que le gouvernement national a publié la directive 017, qui vise à «renforcer les processus de mise en œuvre des stratégies visant à attirer l’attention de la population étudiante colombienne pour un retour graduel, progressif et sûr dans les salles de classe», ils prennent suivre tous les protocoles de sécurité pour s’assurer que les étudiants peuvent retourner en classe sans aucune éventualité.

Jusqu’à présent et, selon le ministère de l’Éducation, les secrétariats du pays (95 certifiés) ont déjà présenté ce que sera le plan d’alternance scolaire 2021 et assuré qu’ils disposent déjà de ressources pour mettre en œuvre les protocoles de biosécurité dans les établissements d’enseignement, mais jusqu’à Pour le moment, “nous sommes dans 65% des entités territoriales réactivées”, a-t-il commenté lors d’une conférence de presse.

Les investissements que toutes les écoles doivent faire reposent sur des mesures de désinfection des salles de classe, des espaces dans lesquels il est garanti qu’il y a distance entre les élèves, une formation des élèves à la gestion des urgences, des discussions avec les parents sur les mesures de sécurité, gestion des déchets solides et mesures pour le déplacement des élèves de la maison à l’école et vice-versa.

Mesures que les enseignants doivent avoir pour retourner en classe:

-Accéder à des informations claires sur les mesures à prendre pour minimiser le risque de contagion du covid-19 et soutenir leur mise en pratique.

-Participer à la construction de stratégies qui favorisent la promotion de la santé et

-Pratiques efficaces appropriées dans la prise en charge et la prévention de la contagion.

-Confirmer aux établissements d’enseignement s’ils sont en mesure de retourner aux cours en présentiel et de répondre à toutes les exigences.

-Les enseignants de plus de 60 ans ou souffrant de maladies respiratoires ne pourront pas participer à cette mesure.

Pour sa part, Le ministère de l’Éducation élaborera un guide pour les enseignants et un autre pour les familles avec des orientations qui contribuent au développement de leurs responsabilités concernant le retour aux cours en personne.

Pour commencer avec le processus de retour en personne des étudiants, deux phases seront développées qui envisagent des actions visant à générer les conditions administratives, sanitaires, de biosécurité et pédagogiques qui le permettent, et celles qui guident le processus de mise en œuvre pour qu’il soit selon les besoins de la population et les circonstances de chaque territoire et institution.

Les problèmes du plan d’alternance scolaire:

Omar Arango, membre du Comité exécutif de la Fédération colombienne des travailleurs de l’éducation (Fecode), a assuré que le chiffre fourni par le ministère de l’Éducation, par rapport au modèle d’alternance, n’est pas réel. «De nombreuses écoles ne veulent pas accepter le modèle éducatif Ce qui se passe, c’est qu’il y a une pression de la part du ministère, qui ne fournit pas l’argent pour les fonds des services éducatifs s’ils n’acceptent pas l’alternance », a-t-il assuré dans un entretien avec El Colombiano.

En outre, il a été clair en disant que l’argent reçu par les différents Secrétariats de l’Education ne fonctionnera pas de la même manière pour toutes les institutions, car selon lui il y a beaucoup d’écoles qui, pour se conformer aux protocoles de sécurité, devront investir beaucoup plus. de ce qu’ils recevront.

Écoles avec dates de retour:

Bogota:

Au milieu de la pandémie causée par le covid-19, la maire Claudia López a annoncé que Le 25 janvier 2021, des cours en présentiel peuvent avoir lieu dans les écoles publiques de Bogotá: “Nous sommes très excités. Nous allons continuer à travailler pour que la grande majorité, j’espère que toutes les écoles reviennent et qu’entre janvier et février nous ayons des protocoles en place, nous prenions soin de nous », a-t-il assuré.

Le maire a également réitéré l’importance de remettre en place des cours en présentiel car «il faut retourner à l’école. Nous en avons besoin, nos enfants en ont besoin, l’éducation de Bogotá en a besoin, c’est notre but et nous allons continuer dans cette voie.

Bucaramanga:

Le bureau du maire de Bucaramanga a annoncé que, à partir de janvier 2021, les établissements publics seront rouverts avec une capacité de 30%, a expliqué le médium Vanguard. L’idée est d’ouvrir environ 11 écoles d’ici le début de l’année, ce qui accueillera un groupe d’élèves en personne et d’autres pratiquement de chez eux.

Cali:

Sur la base du plan d’alternance, la ville de Cali avait déjà lancé, depuis fin septembre, un plan pilote dans 92 établissements privés et jardins d’enfants afin de réactiver progressivement ces établissements d’enseignement. Le plan a été salué par d’autres institutions qui l’ont adopté dans le cadre du programme strict de rénovation technologique et des infrastructures, l’idée est que d’ici 2021, au moins 90% des établissements fournissent le service en personne.

