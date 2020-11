Les Rastrojos se trouvent principalement dans les départements de Valle et Cauca, le long de la côte Pacifique. Ils sont également présents à Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander et Santander.

À la demande du bureau du procureur général, un juge avec une fonction de contrôle des garanties a délivré mesure de sécurité en prison contre sept membres présumés du GAO Los Rastrojos, qui se livraient au recrutement illicite de personnes dans les municipalités situées au sud du département de Cesar et à Santander.

Selon l’enquête menée par le centre des opérations, le gang était localisé dans le frontière avec le Venezuela et couvrait la zone métropolitaine de Cúcuta, en particulier le secteur de Puerto Santander, où ils ont mené leurs opérations illégales dans des municipalités telles que Sabana de Torres, à Santander, et Aguachica, Cesar.

En outre, selon le bureau du procureur, il a été déterminé que les personnes recrutées ont été transférées par des membres de Los Rastrojos à la municipalité d’Aguachica. Là se trouve vraisemblablement le centre d’opérations et de recrutement de cette organisation illégale. Les enquêtes indiquent également qu’une fois enlevés et amenés à ce point, ils ont été envoyés à Puerto Santander pour être finalement remis aux dirigeants de Los Rastrojos dans la zone rurale.

La capture a été effectuée le 27 novembre grâce à des responsables du Corps d’enquête technique (CTI) du parquet en collaboration avec le bataillon Nueva Granada de l’armée nationale. L’opération, menée sur décision de justice, a permis l’arrestation de membres du groupe criminel, qui se trouvaient dans les communes de Tulua, dans le département de Valle; Aguachica Oui Chimichagua à Cesar; Cantagallo à Bolívar et Bucaramanga Oui drap de lit de Torres à Santander.

Le Bureau du Procureur a inculpé Julio Andrés Sereno, Omar Botello, Jaminson Pérez, Wilmer Rodríguez, Saramy Margarita Parra, Daniel Rojas et Roiber Robledo comme présumés responsables des crimes de complot en vue de commettre un crime, port et trafic illicites d’armes à l’usage exclusif de l’armée nationale, recrutement illicite Oui contrebande d’hydrocarbures.

Selon InSight Crime, une fondation dédiée à l’étude du crime organisé en Amérique latine et dans les Caraïbes, Los Rastrojos sont économiquement dépendants de la trafic de drogue, contrebande et trafic d’êtres humains. On les trouve principalement dans les départements de Valle et Cauca, le long de la côte Pacifique. Ils sont également présents à Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander et Santander. La fondation souligne également que grâce aux opérations de trafic de drogue, se sont installés au Venezuela et en Equateur.

Membres de Los Rastrojos à la frontière avec le Venezuela. Photo: InSight Crime.

L’action criminelle de ce gang criminel est basée sur la création d’alliances stratégiques avec des groupes de guérilla et d’anciens paramilitaires, explique la fondation. C’est ainsi que, depuis 2015, ils ont des liens avec des gangs criminels au Venezuela tels que La Cooperativa, Punta Huevo, La Popa et Metecuero, dans l’État de Táchira, explique El Espectador. Selon des sources de renseignement consultées par les médias, Los Rastrojos, grâce à ces alliances dans le pays voisin, se sont consacrés à collecte des extorsions résultant de la contrebande d’essence et du contrôle des passages illégaux des frontières.

Dans les zones de la région du Pacifique, en particulier dans le côtes de Nariño et Cauca, Los Rastrojos alliées à d’autres structures criminelles de la région comme People of Order, United Guerrillas of the Pacific, contre Stiven González, Los Contadores et les dissidents du Farc-EP, indique El Espectador.

Dans le nord de la vallée, Los Rastrojos s’est répandu pour donner naissance à de nouveaux gangs qui concentrent leurs opérations sur le trafic de drogue. Selon El Espectador, les deux grandes structures qui se trouvent dans cette région du pays sont Los Flacos, opérant dans quatre municipalités et la structure nord de la vallée commandée par aka ‘Abelito’, qui opère dans cinq municipalités. D’autres bandes plus petites sont La Plazuela, Los Sony et Los Pinos, qui mènent principalement leurs opérations criminelles dans les municipalités d’Alcalá, Roldanillo et Zarzal.