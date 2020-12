C’est ainsi que Manuel Velasco a soutenu Anahí dans le concert RBD. Le politicien a été surpris en train de “applaudir” sa femme (Vidéo: Instagram @anahi)

Ce 26 décembre a eu lieu le concert tant attendu Se o Apparente, où le groupe RBD s’est rencontré pour la première fois après douze ans de séparation. Et bien que les six membres d’origine ne se soient pas joints, mais seulement Anahí, Christopher Von Uckerman, Maite Perroni et Christian Chávez, l’événement a répondu aux attentes des fans et a été vu dans le monde entier pour plus de 400 mille personnes.

Et c’est qu’à partir du moment où la réunion a été annoncée, cela a suscité de grandes attentes.Par conséquent, au moment de la mise en vente des billets virtuels, ils ont été vendus avec succès, montrant que le public n’a pas oublié le concept musical jeunesse qui a émergé en 2005. après le succès de la telenovela Rebelde.

Pour impliquer vos fans dans le processus autour du concert attendu, les membres de RBD ont publié sur leurs réseaux sociaux divers moments vécus en coulisses Dans l’événement tant attendu qui est venu comme un cadeau de Noël pour son public et où, à travers une scène virtuelle sur écran vert, dans laquelle divers «environnements» et changements de scène ont été transmis, les chanteurs ont revécu leurs temps de gloire en visitant des dizaines de pays avec des disques RBD.

Mais c’est Anahí qui a partagé ses histoires Instagram comment son mari Manuel Velasco n’a manqué aucun détail et a été très attentif au travail de la chanteuse dans le scénario. “Au premier rang. Toujours ensemble. Merci, mon amour, d’être ici et d’avoir toujours cru en moi, même quand j’arrête de le faire, je t’aime! »A écrit l’ancienne première dame du Chiapas, étiquetant le politicien et le père de ses deux enfants.

Velasco peut être vu dans les images suivant les mouvements de sa femme comme un autre fan du groupe, tenant un téléphone portable dans lequel il avait apparemment écrit un message de soutien à Anahí. Le politicien a également été vu portant un masque pour se joindre aux efforts visant à promouvoir les mesures sanitaires nécessaires réduire le risque de contagion par le coronavirus, mais ces restrictions ne l’ont pas empêché de profiter du spectacle de sa femme.

En plus de ces mentions dans leurs instastories, dans l’afterparty du concert, dans lequel les quatre membres du groupe interprétant des chansons comme Just stay in silence et Un peu de ton amour, ont parlé un instant avec leurs fans de manière virtuelle. C’est à ces moments-là qu’Anahí a profité de l’occasion pour envoyer un message à son mari, avec qui elle est ensemble depuis plus de cinq ans: «mon mari, je t’aime», a-t-elle été entendue dire lors de la transmission.

Dans cette réunion émouvante, les grands absents étaient Dulce María et Alfonso Herrera, qui n’ont pas pu participer à la réunion car tous deux sont devenus parents avec leurs partenaires respectifs. Herrera a partagé un message avant le concert «Ticket en main et pop-corn prêt. Succès aujourd’hui et toujours », écrit-il sur Twitter et tagué ses anciens collègues, atteignant près de 50 000 cœurs sur le réseau social.

Pour sa part Dulce María a partagé sur son compte Instagram une carte postale de Noël dans laquelle il apparaît avec sa fille nouveau-née et son mari, le producteur Paco Álvarez, devant l’arbre de leur maison, décoré de lumières colorées, et en légende a partagé une réflexion après un 2020 très compliqué.

«Cette année a été difficile et pleine de défis pour tout le monde … Cependant, je suis sûr que nous avons tous de quoi être reconnaissants … Dieu a envoyé le plus grand cadeau de la vie dans une année si difficile, une année qui nous a fait apprendre à réfléchir et à apprécier ce qui est vraiment important, les personnes qui se soucient de vous, le peu dont nous avons besoin pour nous avons besoin des choses qui ne peuvent pas être achetées, mettez votre énergie et votre cœur sur l’essentiel et restez à l’écart de ceux qui vous font du mal ou de ce qui ne vous rend pas heureux », écrit-il.

PLUS SUR CE SUJET:

Lors de la réunion RBD, Dulce María a ouvert son cœur dans un post Instagram: «Cette année a été difficile et pleine de défis»

Ils ont divulgué une vidéo de RBD en train de répéter quatre jours après leur réunion prévue et Maite Perroni a été critiquée

«Être ou paraître»: après les retrouvailles de RBD, ses anciens membres ont dévoilé leurs projets futurs