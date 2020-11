Après 8 mois de relation, Sandra Barrios a été montrée profitant d’une nouvelle opportunité amoureuse de son petit ami actuel Jorge Armando Espinosa.

Le petit ami de l’ex-épouse de la chanteuse Jessi Uribe, était chargé de partager une scène tendre dans laquelle avec un gros baiser ils célèbrent les 8 premiers mois de la cour.

Sur Instagram, Jorge Armando a publié une photo dans laquelle ils ont tous deux l’air heureux lors d’un tour en hélicoptère. Il a également dédié quelques mots émouvants à Sandra Barrios.

«Il y a 8 mois, nous avons commencé à écrire cette belle histoire, qui m’a rempli de merveilleux moments. Je pourrais faire le tour du monde et je te choisirais à nouveau “dit le partenaire de la femme.

Jessi Uribe a expliqué pourquoi il avait mis fin à sa relation avec Sandra Barrios

Alors que Jessi Uribe et Paola Jara continuent de jouer dans divers moments musicaux mais aussi romantiques en raison de leur relation, le chanteur a décidé de dire à ses followers ce qui l’a motivé à quitter la relation qu’il entretenait avec la mère de ses enfants.

Dans une émission en direct qu’il a faite sur son compte Instagram officiel, un disciple souhaitait savoir pourquoi l’artiste avait mis fin à son mariage et une nouvelle étape de sa vie a commencé.

Selon ce qu’a déclaré l’interprète de «Matemos las ganas», sa rupture amoureuse s’est produite parce qu’il était temps et ce n’était la faute de personne, les choses ne coulaient plus et tout devait finir. De la même manière, il a affirmé que ce n’était pas la faute des tiers, car ils posaient des problèmes dans le mariage.

«Pourquoi est-ce fini? Car oui, beaucoup blâment Pao, mais ce n’est pas comme ça, ça aurait pu arriver avec une autre femme et c’est tout. C’était le moment, pour chacun Dieu sait pourquoi il fait les choses et chacun vit sa super vie », a affirmé l’artiste colombien.

D’un autre côté, Jessi a parlé de ses enfants, qui sont vraiment la chose la plus importante dans sa relation passée, mais a souligné que les enfants sont déjà convaincus que leurs parents ont d’autres familles et que tout fonctionne bien.

«Le plus important, ce sont les enfants et ils vont super bien, et mes enfants savent que chacun a sa famille et que le plus important, c’est eux»a ajouté le chanteur.