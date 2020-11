Dans la nuit du 28 novembre 2016, Johan Alexis Ramírez, 15 ans, un jeune paysan qui vivait dans une humble maison située à une courte distance de Cerro Gordo, La municipalité de La Unión, Antioquia, a vécu l’un des moments qui ont marqué sa vie pour toujours.

Le garçon Paisa a été consacré en héros et qualifié par la presse de «garçon ange», car avec son aide les sauveteurs ont gagné des minutes vitales et ont réussi à faire vivre six membres d’équipage du vol transportant l’équipe de football brésilienne Chapecoense, qui était pour disputer la finale de la Copa Sudamericana contre l’Atlético Nacional.

Malgré la reconnaissance qu’il a gagnée, Johan n’oublie pas les moments déchirants qu’il a vécus cette nuit-là, au cours desquels il y a eu 71 morts. Ces heures crues de cris, de gémissements et de malaise ont été capturées dans sa mémoire. “Quand je montais pour aider un autre, mon père est venu avec un autre groupe. Il y en avait un que nous avons porté à environ dix ou quinze mètres, mais il est mort, il n’a pas atteint la route», A déclaré le garçon quelques jours plus tard dans le journal El Colombiano de Medellín.

Johan se souvient de l’accident des États-Unis où il étudie l’anglais

Après quatre ans de tragédie, le garçon est déjà sur le point d’avoir 20 ans et sa vie est l’exemple vivant de la façon dont une tragédie peut déterminer l’avenir d’une famille.

Le journal de Bogota, El Tiempo, a appris du père de Johan, Miguel Ramírez, que le 27 septembre, juste au moment où ils permettaient des vols internationaux en Colombie, Le jeune homme est parti pour la Floride, aux États-Unis, pour réaliser son rêve d’étudier l’anglais à l’étranger.

Johan s’est entretenu avec El Colombiano et lui a dit comment sa vie avait changé jusqu’à aujourd’hui. “Avant l’accident, je pensais terminer le lycée et travailler avec mon père dans l’agriculture, mais après cela, j’ai eu d’autres opportunités comme une bourse pour étudier”, a déclaré le jeune homme au journal.

Il a également fait remarquer qu’il étudiait le génie industriel à l’Universidad Católica de Oriente et de son voyage aux États-Unis. «Grâce au soutien d’une personne bien connue, travaillant et apprenant l’anglais, puis retournant dans mon pays après le cours. Et bien sûr, j’espère que plus tard je pourrai revenir et devenir professionnel ici “Johan a commenté El Colombiano.

L’anecdote de “l’enfant ange”

Dans l’interview que le journal El Colombiano a menée avec Johan ce samedi, il a expliqué pourquoi ils avaient commencé à l’appeler «l’enfant ange», ce à quoi il a répondu:

J’ai été reconnu comme «l’enfant ange» parce qu’au moment de l’accident, j’ai aidé à sauver trois survivants et mon père deux. À ce moment-là, mon père et moi avons emmené les survivants par un autre itinéraire où les ambulances ne nous attendaient pas.

Que s’est-il passé la nuit de la tragédie

Quelques minutes après avoir entendu le crash de l’avion entrer en collision avec la montagne Cerro Gordo, sans y penser, Johan est parti avec son père et ils ont marché jusqu’à l’accident. Après quelques mètres, ils pouvaient entendre les cris. C’est ce jeune homme qui a aidé les sauveteurs à atteindre le point de la tragédie, où miraculeusement il y avait des survivants.

“Ils ont crié qu’il y en avait un d’un côté, qu’il y en avait l’autre. Ils ont commencé à enlever les blessés, mais ils ouvraient le sentier vers la colline et de cette façon c’était très lent, alors nous leur avons dit qu’il y avait un moyen plus facile et plus rapide“, rappelles toi Johan en parlant avec le journal El Colombiano, de Medellin.

Johan Alexis Ramírez a aidé et guidé les sauveteurs dans les premières tâches. Apprenez à connaître Cerro Gordo comme personne d’autre à La Unión (.)

Connaissant que peu de ces montagnes de Antioquia, Johan et leur père a commencé à être, eux-mêmes, guides et sauveteurs. Parmi les cultures de tomates, de haricots et de pois, ils ont enlevé les survivants un par un, d’abord pour Alan Ruschel, l’un des joueurs de football de Chapecoense cela pourrait être sauvé.

“Ils sortaient déjà avec lui et j’ai dit à un pompier, qu’il était comme l’un des patrons, que je connaissais le chemin»Dit le jeune homme. “Je les ai accompagnés et j’ai couru vers les policiers pour leur dire que nous avions un des blessés sur la route. Il y avait déjà un voyage en voiture qui était arrivé sur les lieux“Il ajouta.

Johan a exprimé ses sentiments pour le moment qu’il a vécu et qu’il n’oubliera jamais: «J’étais très fatiguée, mais je ne pouvais pas dormir. Cependant, cela m’a donné une grande satisfaction de contribuer à sauver des vies et je ne l’ai jamais fait pour partir à la recherche d’objets matériels».

Chapecoense: Quatre ans après la tragédie qui a choqué le monde

Le 23 novembre 2016, l’équipe Chapecoense a célébré, dans son stade Arena Condá, le match nul contre San Lorenzo de Almagró en finale de la Coupe d’Amérique du Sud. Cette nuit-là, Marcos Danilo Padilha a montré pourquoi il était la star de l’équipe, car pendant tout le tournoi, le gardien de but n’avait concédé que quatre buts contre.

Cette qualification historique a laissé les supporters brésiliens rêver du premier titre international des 43 ans d’histoire du club de Chapecó à ce jour.

Le 27 novembre, le vol LaMia 2933 a décollé de l’aéroport international de Viru Viru, en Bolivie, pour l’aéroport international José María Córdova, en Colombie. Le vol transportait 68 passagers, 9 membres d’équipage et il était piloté par Miguel Alejandro Quiroga Murakami. La plupart des passagers étaient des joueurs de l’équipe brésilienne, qui rêvaient déjà d’affronter l’Atlético Nacional lors de la dernière étape aller de la Sudamericana.

Le pilote Miguel Quiroga était également actionnaire de la compagnie aérienne bolivienne, et dans la communication qu’il entretenait avec la tour de contrôle, il fit une énorme erreur qui aurait pu changer le destin des 77 âmes qui étaient à bord.

On a appris plus tard, lors des enquêtes sur les causes de la perte, que Quiroga a mis trop de temps à déclarer une urgence et, ainsi, à obtenir le privilège d’atterrissage sur le reste des avions ils se dirigeaient vers l’aéroport. Le pilote ne l’a fait que 2 h 30 après avoir demandé la priorité, moment auquel il était impossible de se rendre sur la piste.

A 22h15, l’avion s’est écrasé à Cerro Gordo, une colline située à La Unión, à cinq minutes de la piste. L’arrière de l’avion est entré en collision en premier, laissant la queue au-dessus du sommet de la montagne tandis que le fuselage et le cockpit descendaient.

Quelques heures après l’accident, les premiers sauveteurs sont arrivés pour constater l’ampleur de la tragédie. Dans votre recherche, soutenu par le petit paysan Jhon Alexis Ramírez et son père, retrouvent Alan Ruschel, le gardien de réserve Jackson Follmann et Neto. Les autres survivants étaient un journaliste, Rafael Henzel de Rádio Oeste, et deux membres de l’équipage de conduite: Ximena Suárez, hôtesse de l’air, et Erwin Tumiri, technicien de bord, tous deux de nationalité bolivienne.