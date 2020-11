Dans l’image, un enregistrement d’une autre célébration des joueurs Millionaires. . / Carlos Ortega / Archives

Ce dimanche à partir de 18h00, les six matchs de la date 20 se joueront simultanément, ce qui définira les deux derniers classés pour les home runs de la BetPlay League.

Ces réunions sont:

Amérique vs. Équité

Millionnaires vs. Alliance

Junior vs. Garçon

Tolima c. Une fois Caldas

Eagles vs. Deportivo Cali

Pereira c. Herbe.

A cette date, Nacional et Cúcuta allaient également s’affronter, mais le pourpier conservera les trois points du match, car le “motilón” ne pourra plus jouer la ligue tant qu’il n’aura pas résolu sa situation juridique.

Comment regarder les matchs?

Sur les six matchs joués simultanément cet après-midi, America et Equidad seront diffusés sur le signal de base Win Sports, les millionnaires seront vus sur la chaîne “ premium ” Win Sports + et les quatre autres seront disponibles sur le site Web de Win Sports.

Dans Win Sports Online, les six jeux qui définissent le dernier classé seront également disponibles.

Les résultats dont les millionnaires ont besoin pour se qualifier pour la finale de la ligue

L’Ambassadeur a une chance de remporter la dernière place des derniers circuits avec lesquels le titre du tournoi sera joué.

Millonarios a terminé la date 19 de la BetPlay League à la dixième place du classement et a toujours la possibilité de grimper à la huitième case et de se qualifier pour la finale du tournoi à la dernière date.

L’équipe bleue de Bogotá a accumulé une bonne séquence de victoires. Eh bien, sur les 18 derniers points qu’il a joués, il en a remporté 16 et maintenant il est invaincu en 10 matchs, dont il en a remporté cinq et fait égalité cinq autres.

Cette performance a enthousiasmé les ambassadeurs des fans que le ballet bleu se qualifie.

Ceux menés par Alberto Gamero affronteront Alianza Petrolera lors du dernier rendez-vous, au stade El Campín. Mais il ne suffit pas que Bogota gagne son match car ils dépendent de tiers pour grimper à la huitième place.

Les millionnaires ont besoin de l’Amérique pour vaincre Equidad et pour Águilas de ne pas battre le Deportivo Cali. Les équipes du Valle del Cauca sont déjà classées pour les circuits puisqu’elles occupent les troisième et quatrième places.

En fait, l’équipe «écarlate» a remporté par W le match contre Cúcuta qui était prévu ce jeudi, jusqu’à ce qu’elle règle sa situation.

Les matchs qui définiront le dernier classé à la finale de la ligue se joueront dimanche à 18h00.

Cependant, il y a déjà six équipes qui sont garanties leur présence dans la phase suivante: Santa Fe, Tolima, Cali, América, Pasto et Nacional. Junior est septième et l’avantage qu’il a ne devrait pas lui poser de problème pour sceller son classement face à Chicó.

