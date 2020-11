VILLAHERMOSA, TABASCO, 04NOVEMBRE2020.- Personnel des plongeurs de combat du Corps des Forces Spéciales du Plan DN-III-E affecté à la Zone Militaire 30 du Ministère de la Défense Nationale sauver et évacuer la population inondée dans les ranchs d’Ixtacomitan, Rio Viejo et Boquerón. PHOTO: CARLOS CANABAL OBRADOR / CUARTOSCURO.COM

Le soldat Alexa Bueno a partagé une vidéo émouvante dans laquelle il est raconté comment trois soldats: Cabo Galicia, Soldado Nava et Soldado Pérez ont sauvé un bébé qui, au milieu des terribles inondations à Tabasco, est frappé par l’eau et était sur le point de périr. noyé.

Le militaire susmentionné est un soldat mexicain ayant le grade de caporal largement connu pour son travail de diffusion d’informations sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook compte près de 250 000 abonnés et sa chaîne YouTube 142 000 abonnés.

L’événement s’est produit dans la commune de Teapa, dans l’état de Tabasco. Alors qu’une famille ravagée par les inondations essayait de sauvegarder l’intégrité matérielle de leur maison, la mère a perdu de vue son nouveau-né pendant quelques secondes seulement. Ce moment éphémère était suffisant pour l’eau atteindra l’enfant et mettra sa vie en danger mortel.

La mère a décrit l’événement terrifiant dans les mots suivants: «soudain je me suis tourné pour regarder sur le côté et le garçon flottait […] Honnêtement, pour moi et mon enfant n’étions pas en vie. Ce que j’ai fait, je suis entré ici, je me suis assis dans un fauteuil et là je me suis évanoui. “

Pendant ce temps, les trois soldats se trouvaient à quelques pâtés de maisons de la scène lorsqu’ils ont entendu les cris de personnes qui, alarmées, ont demandé de l’aide. Les gens ont affirmé qu’il y avait un petit enfant qui se noyait et qui était peut-être déjà décédé. “Nous nous sommes dirigés vers l’endroit. L’eau est venue environ […] à la taille. Tout cela était plein de gens criant que l’enfant était déjà mort, qu’il y avait un enfant noyé“Dit le Cap Galice.

Ils ont trouvé le nouveau-né face contre terre, entouré de sa famille qui, paniquée, a tenté de le faire revivre. Le caporal Galicia a déclaré que face à la situation pressante «La première chose que j’ai faite, je lui ai attrapé le nez, sans réfléchir, et je l’ai réanimé bouche-à-bouche, tandis que le soldat Pérez rassurait la famille qui n’arrêtait pas de crier.

Plus tard, les militaires ont mis l’enfant dans une voiture de l’armée et pendant qu’ils l’emmenaient à l’hôpital, un soldat l’a réanimé bouche-à-bouche.. C’est à ce moment que le bébé a expulsé l’eau de ses poumons et a pu commencer à respirer.

Voyant que les rues partiellement inondées étaient très fréquentées, un soldat est descendu du véhicule portant le bébé dans ses bras et il l’a emmené en courant au centre de santé le plus proche.

Grâce à l’action rapide et appropriée des trois soldats en question, le garçon est vivant, il a déjà été libéré et dans ces derniers, il est en sécurité avec sa famille.

Les résidents utilisent des bateaux pour naviguer dans les rues inondées de Villahermosa, au Mexique, le mercredi 11 novembre 2020. Les inondations ont touché des milliers de personnes dans l’État de Tabasco, sur la côte du golfe du Mexique. L’État natal du président mexicain Andrés Manuel López Obrador est sous l’eau depuis des jours, envoyant près de 10 000 personnes dans des abris. (Photo AP / Felix Marquez)

La mère a profondément remercié les soldats pour leur travail avec ces mots: «Merci, nous donnons à Dieu qu’ils étaient ici […]Ils ont agi rapidement, ils sont venus et en moins d’une minute, ils étaient là. Pratiquement le bébé est vivant pour eux […] Avant, c’étaient des larmes de douleur, maintenant je pleure de bonheur que mon bébé soit vivant, grâce à eux tous ».

Cette terrible histoire n’est malheureusement pas un cas isolé. Laura Velázquez Alzúa, coordinatrice nationale de la protection civile a annoncé dans un rapport officiel qu’en raison des inondations causées par de fortes pluies, on estime qu’il y a eu 184, 191 touchés et 27 personnes ont péri.

