En Colombie, les cas de coronavirus continuent d’augmenter, mais cela ne semble pas un obstacle à la tenue de parties clandestines. Lors de l’une de ces célébrations, les autorités ont retrouvé Michael Ortega et Edison Toloza, anciens joueurs de Junior de Barranquilla.

L’événement était autorisé pour 50 personnes, mais la fête a échappé aux organisateurs, les autorités ont donc dû arriver à la discothèque Díscolo, au nord de Barranquilla.

Les autorités ont réalisé ce qui se passait à travers les réseaux sociaux et se sont rendues sur place. Là, ils ont trouvé au moins 70 personnes, dont les deux footballeurs. Mais, le pire des cas, c’est qu’il n’y avait pas de distanciation sociale et que personne ne portait de masque dans l’établissement.

Selon MARCA Claro Colombia, le maire de Barranquilla, Jaime Pumarejo, a évoqué l’affaire.

«La police a imposé une fermeture temporaire de l’établissement de nuit au nord de la ville, où se tenait une fête, ce qui a été rapporté par les réseaux sociaux. Nous nous souvenons que de telles activités représentent un risque élevé de contagion du covid-19 et sont toujours interdites », a-t-il déclaré dans le trille.

Toloza a publié des articles sur son compte Instagram dans lesquels il est apprécié que les participants à la discothèque n’aient pas respecté les protocoles de biosécurité puisqu’ils n’étaient pas protégés par des masques et qu’il n’y avait pas de distanciation sociale entre eux.

Les apparitions étaient pour les propriétaires de la discothèque et Ortega et Toloza ont été sauvés des amendes imposées par l’autorité.

Ricardo Alarcón, commandant de la police métropolitaine de Barranquilla, a assuré qu’à part les footballeurs, il y avait plus de célébrités à la fête.

«Nous avons pu montrer qu’il y avait deux anciens joueurs juniors et d’autres personnalités d’ici dans la ville. Ce sont des discothèques auxquelles fréquentent normalement ce type de personnes, il y avait plus de 70 personnes », ont assuré les autorités.

Chiffres du coronavirus en Colombie et à Barranquilla

Selon les chiffres du ministère de la Santé, Barranquilla a dépassé le pic de contagion du coronavirus et aucun signe d’épidémie majeure n’a encore été observé. Les autorités sanitaires garantissent que la responsabilité des citoyens et les soins personnels sont nécessaires.

Le ministère de la Santé a signalé, ce 31 octobre, 11033 nouveaux cas de coronavirus en Colombie, ce qui représente une approche du deuxième pic de la pandémie. Au cours des dernières 24 heures, 57 243 tests ont été traités, dont 32 566 sont des antigènes de PCR et 24 677 antigènes.

Le rapport indique également qu’il y a eu une diminution du nombre de décès avec 179 décès signalés, tandis que le ministère de la Santé indique que le nombre de décès dans le rapport d’aujourd’hui appartenant aux jours précédents est de 151 Colombiens. Ce samedi, le pays a atteint un total officiel de 31.314 décès depuis que le virus a atteint le territoire national.

La Colombie a atteint 1074184 personnes infectées dont 71168 cas actifs et 969230 correspondent à des cas positifs qui ont déjà réussi à vaincre la maladie.

En ce qui concerne les infections au COVID-19 par les villes et départements du pays, Antioquia et Bogotá présentent les plus infectées ce 31 octobre, suivies par Valle del Cauca et Tolima.

