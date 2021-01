Un site de test de COVID-19 au parc national de Beltzville à Lehighton, en Pennsylvanie, le 20 janvier 2021. Le président Joe Biden a annoncé jeudi une vaste stratégie nationale de lutte contre la pandémie de 200 pages, y compris une augmentation de la capacité de test. (Hilary Swift / Le New York Times)

WASHINGTON – Lors d’un événement à la Maison Blanche jeudi, le président Joe Biden a présenté une liste de décrets et règlements présidentiels visant à accélérer la production de fournitures pour lutter contre le COVID-19, augmenter la capacité de test et exiger l’utilisation de masques sur les routes inter-États, qui fait partie d’un document de 200 pages qui développe la grande stratégie à mettre en œuvre à l’échelle nationale contre la pandémie.

Prises ensemble, ces dispositions soulignent les priorités initiales de Biden selon lesquelles il souhaite organiser un travail plus centralisé au niveau fédéral pour lutter contre la propagation du coronavirus. Certains d’entre eux réitèrent les mesures prises sous l’administration Trump, mais la plupart cherchent à changer de cap.

Nous présentons ici les objectifs de ces dispositions.

Augmenter la vitesse de fabrication et de test

L’une des mesures exhorte les directeurs des agences à détecter la pénurie d’articles tels que les équipements de protection individuelle et les fournitures de vaccins, et à identifier les domaines dans lesquels le gouvernement pourrait bénéficier de la Loi sur la production de défense afin d’augmenter la fabrication . La Maison Blanche a déclaré qu’elle pourrait utiliser cette loi de l’époque de la guerre de Corée, la même loi que l’administration Trump a utilisée pour développer des vaccins, dans le but d’augmenter la production d’un type de seringue qui permet les pharmaciens prélèvent une dose supplémentaire des flacons de vaccin.

L’équipe de Biden a déclaré avoir identifié douze “pénuries d’approvisionnement immédiates” critiques pour lutter contre la pandémie, y compris des masques chirurgicaux N95 et des blouses d’isolement, ainsi que des écouvillons, des réactifs et des pipettes utilisés pour les tests.

«En ce qui concerne le dépistage des personnes asymptomatiques, malheureusement, nous manquons de capacités, nous avons donc besoin d’argent pour pouvoir augmenter considérablement les tests, ce qui est très important pour la réouverture des écoles et des entreprises», a déclaré Jeffrey Zients, le nouveau coordinateur de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche.

Une autre disposition institue un Conseil pour les tests de pandémie, une idée inspirée par le Conseil de production de guerre institué par le président Franklin D. Roosevelt pour augmenter les tests. Le nouveau gouvernement promet d’augmenter l’offre de tests rapides dans le pays, de doubler l’offre de tests et d’élargir l’espace des laboratoires pour ces tests et la surveillance des lieux avec la plus forte incidence de coronavirus.

«Cette initiative garantira que nous effectuons des tests là où c’est nécessaire et là où c’est le plus nécessaire, aidant les écoles et les entreprises à rouvrir en toute sécurité et à protéger les personnes les plus vulnérables, comme celles qui vivent. dans les établissements de soins de longue durée », a déclaré Biden dans ses commentaires jeudi.

Exiger l’utilisation de masques faciaux sur les routes inter-États

Biden a promis d’utiliser ses pouvoirs de président pour promouvoir l’utilisation de masques partout où il a l’autorité légale de le faire, y compris sur les terres fédérales et les routes qui traversent les frontières de l’État. L’un des règlements publiés jeudi prévoit l’utilisation de masques faciaux dans les aéroports et sur de nombreux avions, bus et trains qui voyagent entre les villes.

La même disposition oblige les voyageurs internationaux à vérifier qu’ils ont un test de coronavirus négatif avant de se rendre aux États-Unis et qu’ils se conforment aux directives de quarantaine publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais). ) quand ils ont atterri.

Développer de meilleurs systèmes de collecte de données

L’une des dispositions demande au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux et au coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche de réévaluer les systèmes du gouvernement fédéral pour la collecte de données concernant COVID-19 et de publier un rapport sur vos découvertes. Il encourage également les chefs de tous les «départements et agences exécutifs» à se rassembler et à partager des informations liées au coronavirus.

L’administration Trump a eu du mal l’année dernière à mettre en place un système centralisé et a opposé des programmes contradictoires du ministère de la Santé et des Services sociaux et du CDC. Alex Azar, ancien secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, a ordonné aux hôpitaux d’envoyer des rapports quotidiens sur les cas de coronavirus à un fournisseur privé pour transmission à une base de données centrale à Washington, et non au CDC, qui était autrefois le responsable du stockage des données. Cette décision, qui reste en vigueur, a bouleversé les scientifiques du CDC.

Former une équipe de travail pour l’équité dans les soins de santé

Une autre des dispositions crée une «équipe de travail pour promouvoir l’équité en matière de santé», qui recommandera comment obtenir plus de financement pour les segments de la population particulièrement touchés par le virus, en analysant les besoins par race, origine ethnique, géographie et le handicap, entre autres facteurs. Biden a déclaré jeudi que l’équipe résoudrait les questions sur l’opportunité de se faire vacciner ou non.

Le panel, basé au ministère de la Santé et des Services sociaux, fait partie d’un vaste effort de l’administration Biden pour attirer davantage l’attention sur les inégalités raciales et ethniques pour accéder aux soins de santé, car les minorités ont été hospitalisées et sont décédés du COVID-19 en nombre considérablement plus élevé. Biden a nommé Marcella Nunes-Smith, professeure agrégée de médecine interne, de santé publique et de gestion à l’Université de Yale à la tête de ce groupe de travail.

Publier des lignes directrices pour les écoles et les travailleurs

Biden a publié une disposition visant à protéger la santé des travailleurs pendant la pandémie, appelant l’administration de la sécurité et de la santé au travail à publier de nouvelles directives pour les employés. Cette disposition demande également à cet organe d’intensifier l’application des règles existantes pour aider à stopper la propagation du coronavirus sur le lieu de travail.

Le président a également exhorté les ministères de l’Éducation et de la Santé et des Services sociaux à publier de nouvelles directives sur la façon de rouvrir les écoles en toute sécurité, ce qui a été une source majeure de controverse au cours de l’été lorsque la Maison Blanche et les autorités du département de la santé ont fait pression. au CDC de ne pas accorder autant d’importance au risque de retour des élèves en classe.

Trouver plus de traitements contre le COVID-19 et les futures pandémies

L’administration Biden a convoqué le secrétaire de la Santé et des Services sociaux et le directeur des National Institutes of Health pour rédiger un plan visant à soutenir l’étude de nouveaux médicaments contre le COVID-19 et les futures crises sanitaires au moyen d’essais randomisés approfondis. Les traitements doivent «être facilement fabriqués, distribués et administrés, tant au niveau national qu’international».

L’accent mis sur les essais randomisés découle de deux autorisations d’urgence – plasma de convalescence et hydroxychloroquine pour le paludisme – qui ont signalé l’année dernière la Food and Drug Administration (FDA). Les autorités sanitaires fédérales – y compris les responsables de la FDA – restent mécontentes du fait que, sous la pression de l’administration Trump, l’agence ait dû autoriser ces traitements sans preuves solides issues d’essais randomisés.