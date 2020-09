Curieux: surprise dégoûtante dans une boîte de haricots.Anahí avait envie de haricots … et maintenant elle ne voudra plus jamais les manger.Regardez ce que son plat désiré a fini, dégoûtant!

Vous devez être prudent lorsque vous achetez des conserves. Se tromper est humain et on peut avoir une surprise aussi dégoûtante que celle qu’Anahí Mata Estrada, de Monterrey (Mexique), a prise il y a quelques semaines.

Il s’avère que la femme avait envie d’œufs et de haricots de ranch. Et, pour cela, il s’est préparé à ouvrir une boîte de haricots précuits et a procédé à les mélanger avec son délicieux œuf.

Il appréciait son plat, pensait à n’importe quoi pendant qu’il le faisait, et soudain … il se sentit mordre dans quelque chose de très dur.

Un haricot cru?

Il fit une pause dans sa mastication et fouilla sa bouche avec sa langue, à tâtons.

Qu’est-ce que c’était que ça? Un de ces cailloux que les haricots apportent?

Eh bien, craignant d’avoir craqué une dent ou quelque chose du genre, elle a craché ce qu’il y avait dans sa bouche et a vérifié si elle avait toutes ses dents. Comme ils étaient tous là, il a commencé à regarder pour voir ce qui dérangeait alors son assiette.

Et depuis qu’il a vu ce que c’était … il ne voulait plus manger de haricots.

Et ce n’est pas pour moins.

Une fois la peur passée et qu’elle a pu contenir son envie de vomir, Anahí a pris son téléphone portable et a pris des photos de sa trouvaille à partager avec ses abonnés Facebook.

«Rien de tel ne m’était jamais arrivé, en ce moment j’avais envie d’un petit œuf avec des haricots ranch (de la boîte noire) et bien je l’ai fait, je le mangeais tellement délicieux et, soudain, j’ai mâché quelque chose de très fort et je l’ai jeté immédiatement Et c’était une dent! Ça m’a donné tellement, mais tellement de dégoût, j’ai failli vomir 🤢🤮🤮 Maintenant je ne sais pas quoi penser, évidemment j’ai vérifié que ce n’était pas à moi, mais non … j’ai encore tous mes petits bouts et je ne sais pas quel pet, je suis sous le choc 😫😓, je vous laisse les photos , Je vous jure que je ne l’ai pas encore inventé je n’y crois pas, je suis très dégoûtée », a publié la femme.