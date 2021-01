L’algorithme d’Instagram donne la priorité aux photos avec des vêtements rares, selon une étude (Photo: . / EPA / SASCHA STEINBACH / File)

Suite à la récente mise à jour de Termes et conditions de WhatsApp, les utilisateurs des réseaux sociaux se sont penchés sur Instagram, qui fait également partie de la Conglomérat Facebook, pour savoir si vos informations seront également partagées sur cette plateforme.

C’est parce que le plan Mark Zuckerberg est l’unification de leurs plates-formes. Il convient de noter que l’année dernière, les services de messagerie Facebook et Instagram ont été réunis et, jusqu’à présent, WhatsApp, contrairement aux autres, ne stocke pas de messages et maintient une base de données minimale avec les données des utilisateurs, étant le seul à avoir chiffrement de bout en bout.

Cependant, le service de messagerie collectera déjà un autre ensemble de données qu’il partagera avec les entreprises Facebook. Sachant qu’Instagram fait également partie de l’organisation multinationale, des doutes se sont fait jour sur le réseau social.

Il faut se rappeler qu’en décembre dernier, il a été dit que dans les termes et conditions d’Instagram les utilisateurs autorisaient l’entreprise à utiliser la caméra sans leur consentement du mobile, en d’autres termes, ils donneraient autorisation d’être espionné.

Instagram utiliserait prétendument les caméras des utilisateurs pour les espionner (Photo: REUTERS / Stringer)

Il a été dit que la plate-forme chercherait étudier les réactions des internautes avant les différentes publicités qu’ils voyaient sur l’écran mobile. En outre, il évaluerait à quelle vitesse vous cliquez sur une annonce, combien de temps il faut pour faire une pause pour voir certains détails et même la façon dont vous regardez la publicité.

Ce problème est devenu controversé, ce qui a amené de nombreuses personnes à désinstaller l’application, car Ce n’était pas la première fois qu’Instagram était impliqué dans un problème similaire.

Elle était auparavant accusée de vendre des informations sur les utilisateurs pour les élections américaines de 2016. Pour cette raison, la vulnérabilité des informations a été alléguée.

Cependant, dans la dernière mise à jour du service, il est clarifié sur la reconnaissance faciale que:

«Si cette fonctionnalité est activée, nous utiliserons la technologie de reconnaissance faciale pour vous reconnaître dans les photos, vidéos et expériences de caméra. Les modèles de reconnaissance faciale que nous créons peuvent constituer des données avec des protections spéciales en vertu des lois de votre pays. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur la façon dont nous utilisons cette technologie ou contrôler la façon dont nous l’utilisons dans les paramètres Facebook. Si nous introduisons la technologie de reconnaissance faciale dans votre expérience Instagram, nous vous en informerons à l’avance et vous pourrez décider si vous souhaitez que nous l’utilisions pour vous».

Image d’archive de silhouettes d’utilisateurs de téléphones mobiles à côté d’un écran montrant une projection du logo Instagram (Photo: REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / Archive)

Cependant, concernant Les informations collectées et utilisées au sein des entreprises Facebook sont similaires à celles de WhatsApp, Eh bien, il prend également des données des comptes, en faisant valoir que c’est pour apporter des améliorations.

Parmi les informations qu’il occupe, il y a:

– Données de vos appareils et produits Facebook

– Informations liées à la localisation de l’utilisateur

– Recherche et développement de produits

– Interaction avec des tiers

«Lorsque vous décidez d’utiliser des applications, sites Web ou autres services tiers qui utilisent ou sont intégrés à nos Produits, ces plateformes peuvent recevoir des informations sur vos publications ou le contenu que vous partagez», Énoncez les conditions d’Instagram.

Bien qu’il se soit avéré être “Faux” qu’Instagram pourrait accéder à la caméra des appareils de ses utilisateurs, c’est un fait que ses termes et conditions sont quelque peu similaires à ceux de WhatsApp et qu’en général, les deux partagent des informations avec les entreprises Facebook.

PLUS SUR CE SUJET:

Quel est le changement clé dans les politiques de WhatsApp et qu’est-ce que cela a à voir avec Facebook

Que sont et comment les nouvelles conditions générales de WhatsApp affecteront-elles?

WhatsApp et les mèmes qui ont libéré ses nouveaux termes et conditions

Telegram et WhatsApp: quelles sont les différences, les vertus et les défauts de chaque application