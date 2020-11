Photo: Présidence du Mexique.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a rapporté que ce lundi il aura une réunion avec des hommes d’affaires pour expliquer en quoi consiste l’initiative qu’il a envoyée au Congrès pour approbation concernant l’externalisation. Il a assuré que son gouvernement n’allait pas promouvoir les emplois mal rémunérés et il est dommage qu’en Chine et dans d’autres pays d’Amérique latine, le salaire soit plus élevé qu’au Mexique.

«Pourquoi allons-nous promouvoir des emplois mal payés, c’est dommage que le salaire au Guatemala au Belize, au Honduras au Salvador, soit plus élevé qu’au Mexique, c’est dommage que le salaire soit plus élevé en Chine que dans notre paysOui, il y a 20 ans ce n’était pas comme ça, ils disaient que l’avantage compétitif de la Chine et que c’est pourquoi elle est devenue l’usine du monde étaient des bas salaires, et ce n’est plus comme ça, au Mexique pendant la période néolibérale le pouvoir d’achat des salaires a été perdu ” , a indiqué le président mexicain.

“Aujourd’hui nous allons avoir une réunion avec des hommes d’affaires pour expliquer ce projet de loi à la Chambre des Députés, le but n’est pas d’abuser de la sous-traitance, de préciser dans quelles conditions la sous-traitance peut être réalisée, et le reste de les activités là-bas ne le permettront pas, de sorte que les avantages ne soient pas retirés aux travailleurs, car les embaucher pour une durée déterminée implique que le travailleur ne bénéficie d’aucune sécurité sociale, les prestations ne sont pas versées, donc le phénomène est rare qu’en décembre, quand ils doivent donner une prime aux travailleurs, ils doivent être accordés distribution des bénéfices qu’ils sont licenciés, pour les réembaucher en janvier en février, c’est totalement irrégulier », a déclaré López Obrador du Palais national.

López Obrador a souligné que, bien que les opposants à son gouvernement garantissent qu’un grand nombre d’emplois seront perdus, il a réitéré que soutenir ce programme de recrutement favorise les emplois faiblement rémunérés. “Ils ont dit que l’avantage comparatif était les bas salaires, il s’avère que, dans la période néolibérale, les salaires ont baissé au lieu d’augmenter, le pouvoir d’achat a été perdu”, at-il ajouté.

L’initiative présentée par AMLO pour réglementer le système de sous-traitance le 12 novembre sera votée à la Chambre des députés jeudi prochain. Dans ce contexte, Ignacio Mier, coordinateur du banc Morena a annoncé son soutien au président et a assuré son engagement à sanctionner les entreprises qui échappent à la trésorerie par ce mécanisme.

Les rapports de l’Institut national de géographie et de statistique (INEGI) indiquent que les Mexicains travaillent entre le secteur informel et les pratiques d’externalisation qui ont atteint un pic significatif entre 2014 et 2019. Selon les chiffres officiels, 4,6 millions de personnes au Mexique seraient sous-traitées, mais ce nombre augmenterait 7 fois plus en ajoutant les soi-disant pagadurías.

On sait que dans la réforme du travail de 2012, le chiffre de la sous-traitance a été introduit avec des restrictions qui n’ont pas fonctionné, il y a donc une croissance exponentielle de ce type de pratiques.

“Une réforme globale est présentée qui permet de couper les tentacules de la pieuvre sous-traitante et d’harmoniser les différentes lois pour qu’il n’y ait pas de lacunes qui permettent ce type de simulation”, avait-il dit à l’époque. Luisa María Alcalde, chef du ministère du Travail et des Affaires sociales.

Quels seront les paramètres?

La proposition consiste à réglementer trois actions au profit des travailleurs du pays, à savoir:

* Sous-traitance de personnel – Le processus qui consiste en une personne physique ou morale fournissant ses propres travailleurs au profit d’une autre institution sera interdit, c’est-à-dire

Il se peut qu’il n’y ait pas d’entreprises qui simulent leurs relations de travail et qui ont des travailleurs embauchés par d’autres

* Services spécialisés et travaux spécialisés. Dans ce cas, des services spécialisés seront autorisés et réglementés, qui ne font pas partie de l’objet social ou de l’activité économique du bénéficiaire de celui-ci, mais doivent avoir l’autorisation du STPS et feront partie d’un registre public pour tout citoyen.

Par exemple, dans un hôtel, vous pouvez engager du personnel pour effectuer des travaux d’entretien sur les ascenseurs ou la climatisation.

* Agences de recrutement. Ils peuvent intervenir dans le processus de recrutement et de sélection, entre autres, mais en aucun cas l’intermédiaire ne sera considéré comme un mécène ou ne pourra engager un remplaçant.

