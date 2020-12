Deux co-animateurs sont apparus sur les écrans de téléspectateurs de Telemundo qui ont pris la tête de l’émission qui a été animée pendant 18 ans par María Celeste Arrarás (Photo: Instagram d’Al Rojo Vivo)

Au rouge vif est l’un des programmes les plus emblématiques dédié à la communauté hispanique aux États-Unis. Leur contenu polyvalent ou «paella informative», comme ils la décrivent parmi leur production, les a aidés à se consolider parmi les goûts des personnes qui Ils l’ont vu pendant près de deux décennies, d’abord sous la direction de María Celeste Arrarás, et pendant quelques mois, sous le commandement de deux jeunes visages. mais avec beaucoup d’expérience dans le monde de la communication: Jessica Carrillo et Antonio Texeira.

Le 26 octobre dernier, le magazine d’information historique a changé de visage. Deux co-animateurs sont apparus sur les écrans des téléspectateurs de Telemundo qui ont pris la tête de l’émission animée pendant 18 ans par María Celeste Arrarás, qui a dit au revoir au journal télévisé du matin au milieu d’une restructuration alimentée par la pandémie COVID-19.

Dynamique, frais, avec un air nouveau, mais toujours en respectant le style déjà consacré d’Al Rojo Vivo, maintenant ils donnent la nouvelle Jessica Carrillo et Antonio Texeira, qui dans une interview à Infobae México ont avoué leurs sentiments pour avoir dirigé cette nouvelle étape.

«On s’en tient aux racines d’Al Rojo Vivo, on lui donne un peu plus de dynamisme, le simple fait que nous soyons deux présentateurs le rend complètement différent. Il s’en tient au format pour lequel il a été créé, qui est différent, des notes rares et pas si courantes, mais toujours fidèle à ce qu’est le journalisme, au divertissement, à ce qui intéresse les gens.», A déclaré Carrillo, qui était déjà connu dans le même espace informatif, mais comme support.

Pour Antonio, cette étape n’est pas très différente. L’animateur, qui est venu dans cet espace après un long séjour sur le Telemundo Las Vegas Newscast, a souligné la nouvelle énergie que lui et son partenaire montrent sur la photo.

«Dès le premier instant, tout s’est déroulé si bien que même les patrons l’ont remarqué et nous avons l’impression d’être en ondes depuis de nombreuses années, car la tranquillité est absolue. Il est vrai qu’au début il y avait beaucoup de nerfs, mais quand on a vu le début du programme on était très excité“, Il a mentionné.

Aucun d’eux n’a peur des critiques ou des comparaisons avec son prédécesseur María Celeste Arrarás, puisqu’ils le définissent eux-mêmes, tous deux ont fait leurs preuves dans la tranchée dans laquelle ils ont travaillé pendant plusieurs années.

«Nous sommes ouverts à la critique, nous disant comment nous pouvons nous améliorer, cela est toujours valable, on peut apprendre beaucoup en termes de comparaisons. Je pense qu’il n’y a pas de comparaison, chacun de nous est unique, María Celeste est irremplaçable et la vérité est que nous n’essayons en aucun cas de la remplacer, nous sommes uniques. Nous allons apporter notre style et notre propre personnalité pour laisser notre propre marque », a déclaré Jessica Carrillo.

«Nous sommes uniques, heureusement notre propre marque. Jessica Carrillo et moi avons une certaine trajectoire qui est ce qui nous confirme en tant que professionnels devant la caméra », a ajouté Antonio Texeira.

Et comme l’a dit le présentateur, chacun a une carrière consacrée. Elle est originaire de Teocaltiche, Jalisco, au Mexique, et est déjà un visage bien connu sur Telemundo grâce à sa participation à Au rouge vif et aux filiales de Las Vegas et Los Angeles; Il a également assuré une importante couverture des Billboard Latin Music Awards, des Latin American Music Awards, des Jeux Olympiques de Rio 2016 et de la Coupe du Monde en Russie.

Il est originaire de Mérida, en Espagne, où il a travaillé comme reporter pour les réseaux TVE, Antena 3, Telecinco et Cuatro. Plus tard, il a rejoint Cadena Internacional RT en Russie et en 2016, il est arrivé au Noticiero Telemundo Las Vegas, pour enfin rejoindre le programme à succès en tant que co-hôte. Il a reçu plusieurs prix pour sa carrière et son travail journalistique.

Les deux journalistes savent à quoi ils font face en tant que gros titres de l’un des programmes les plus réussis de la communauté latino et de Telemundo, mais ils ont des engagements très clairs qu’ils espèrent se positionner parmi le goût de leur public: faim, passion, s’en tenir à vérité, intégrité et transparence.

«Heureusement, vivant aux États-Unis, vous n’êtes ni mexicain ni espagnol, vous êtes latino et représentez tout le monde à la fin de la journée. Nous allons célébrer le peuple, mais nous ferons également attention aux problèmes, car en fin de compte, les problèmes de notre peuple sont aussi nos problèmes, car en tant que Latinos nous le ressentons, qu’ils parlent de racisme, de discrimination, de tout un groupe cela nous rapproche beaucoup d’eux et nous nous identifions. Et je pense que c’est tout à fait valable parce qu’en fin de compte, nous sommes des Latinos et c’est ce que nous voulons transmettre aux gens, car nous sommes comme eux et nous traversons les mêmes problèmes qu’eux », a conclu Jessica.

