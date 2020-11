Sécurité accrue au stade de Barranquilla pendant le match par équipe de Colombie. . / Gabriel Aponte

L’équipe nationale colombienne accueillera aujourd’hui l’équipe uruguayenne pour les éliminatoires sud-américains à Barranquilla, et pour garantir la sécurité de ses joueurs et éviter les foules, la ville a préparé un dispositif de sécurité.

Selon la police métropolitaine de Barranquilla, le mécanisme de sécurité qu’ils mettront en place a la participation de 1100 hommes et femmes qui seront déployés dans trois cercles de sécurité dans la zone du stade métropolitain Roberto Meléndez.

“Nous avons un groupe de plus d’un millier d’hommes dans le stade et ses environs qui garantiront le développement normal de l’événement sportif. De même, dans toute la ville et la zone métropolitaine, nous aurons plus de trois mille hommes, qui effectueront des contrôles dans des endroits stratégiques», A expliqué le commandant de la police métropolitaine de Barranquilla, Ricardo Alarcón.

La police de Barranquilla a également expliqué que le système de surveillance disposera également d’un hélicoptère qui survolera la ville afin de soutenir les contrôles de sécurité depuis les airs. Le personnel en uniforme qui effectue ce contrôle aérien aura une communication directe avec le centre d’attention de répartition (CAD), au cas où ils auraient besoin de communiquer des nouvelles.

“Nous aurons six drones qui voleront simultanément, l’un contrôlera les itinéraires et les véhicules dans lesquels les deux équipes seront mobilisées. De même, l’hélicoptère survolera le stade et les établissements commerciaux qui se trouvent aux alentours. En général, c’est un contrôle sur les agglomérations que l’on peut observer», A informé le commandant Alarcón.

Les autorités ont indiqué qu’elles mettront également en œuvre différents plans de sécurité pour garantir la tranquillité de la communauté fréquentant les différents établissements publics autorisés à regarder le match.

Ainsi, la police veillera à ce que chaque installation se conforme aux protocoles de biosécurité appropriés, tandis que les agents en uniforme de la section de transit et de transport effectueront différents contrôles de mobilité.

La police métropolitaine de Barranquilla a également recommandé aux habitants de Barranquilla de regarder le match depuis leur domicile, afin d’éviter une augmentation du nombre d’infections dans la ville. De même, l’institution a invité les citoyens à signaler tout événement criminel ou toute violation des règles de biosécurité au 123.

