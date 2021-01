Lilly Téllez (Photo: Cuartoscuro)

La sénatrice du Parti d’action nationale (PAN), Lilly Téllez, a mis en doute que l’administration López Obrador est en train d’acquérir 24 millions de doses du vaccin russe contre Covid-19, Spoutnik V, et a affirmé que le gouvernement mexicain avait choisi cette solution. vaccin “parce qu’il est bon marché”.

«Le vaccin russe n’est PAS approuvé par la communauté scientifique internationale mais il sera approuvé par Cofepris au Mexique. C’est le vaccin bon marché, c’est pourquoi le gouvernement l’a choisi “, publié mardi sur son compte Twitter.

Dans d’autres messages, il a souligné que seuls huit pays appliquent ou envisagent d’appliquer, dans le cas du Mexique, le vaccin d’origine russe.

“Seuls le Mexique, la Biélorussie, le Venezuela et l’Argentine ont parié sur le vaccin russe … la Bolivie, l’Algérie, la Serbie et la Palestine.”

Et aussi, dans une autre publication, il a assuré que la chancelière allemande, Angela Merkel, “avait offert son aide à la Russie” pour que le vaccin Spoutnik V soit approuvé par l’Union européenne car il ne répondait pas aux exigences, et cite une note du journal Milenio.

«Angela Merkel a offert HELP à la Russie parce que le vaccin Il ne répondait PAS aux exigences et UNIQUEMENT si ce vaccin est approuvé par l’EMA, d’ici là, ils parleront d’une production conjointe et aussi de son utilisation», A écrit le sénateur sur le réseau social.

Après leurs déclarations, les utilisateurs de Twitter se sont exprimés et ont déclaré que les informations tweetées par le sénateur sont inexactes, car l ‘«aide» que Merkel a offerte au gouvernement russe n’était pas au sens médical concernant le vaccin Spoutnik V, mais seulement dans quel personnel administratif en conseillant techniquement le gouvernement de Vladimir Poutine, dans le processus de demande d’autorisation auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Dans ce contexte, la chancelière allemande a souligné: «Et, si ce vaccin est approuvé par l’EMA, alors on peut parler de co-production et aussi de son utilisation ».

