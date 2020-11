Les autorités sanitaires américaines ont précisé que les personnes infectées par le coronavirus peuvent se rendre dans les centres de vote, rejetant les rumeurs sur une interdiction.

Monde de Miami / Infobae

Selon le guide publié par les Centers for Disease Prevention and Control (CDC), les citoyens enregistrés ont le droit de vote, qu’ils soient malades ou en quarantaine. Mais il a mis l’accent sur une série de recommandations pour minimiser la possibilité de contagion. Dans une semaine où le pays a enregistré des enregistrements de nouvelles infections et le nombre d’hospitalisations est en augmentation, il est impératif d’exiger le respect de ces réglementations.

«Les électeurs malades ou en quarantaine doivent prendre des mesures pour protéger les agents électoraux et les autres électeurs. Cela comprend le port d’un masque, rester à au moins 6 pieds (1,8 m) des autres, se laver les mains ou utiliser un désinfectant pour les mains avant et après le vote », explique le guide officiel.

Les électeurs devront également informer les agents du scrutin que vous êtes malade ou mis en quarantaine à votre arrivée au bureau de vote, afin qu’ils puissent faire preuve d’une extrême prudence.

Au lieu de cela, ces travailleurs, s’ils sont testés positifs, doivent s’abstenir de participer au processus.

Pour les électeurs avec un diagnostic confirmé ou des symptômes suspects, le CDC recommande des alternatives à une exposition plus faible, comme la fréquentation de centres de patients désignés, où le personnel dispose d’un équipement de protection accru et est formé aux protocoles de cas.

Pour la population en général, voici les recommandations liées au processus électoral:

-Lavez-vous les mains avant d’entrer et après avoir quitté le bureau de vote.

-Au bureau de vote, utilisez fréquemment un désinfectant pour les mains à base d’alcool contenant au moins 60% d’alcool, surtout après avoir touché des surfaces souvent touchées par plusieurs personnes, comme les poignées de porte ou machines à voter.

-Couvrez-vous lorsque vous toussez et éternuez avec un mouchoir ou à l’intérieur du coude. Jetez les mouchoirs usagés dans les poubelles couvertes. Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool contenant au moins 60% d’alcool.

-Porter un masque. Les enfants de moins de 2 ans et toute personne qui a du mal à respirer, est handicapée ou ne peut pas retirer le masque sans assistance ne doit pas porter de masque.

-Gardez au moins 6 pieds des autres. Il est important de maintenir la distance sociale même lorsque vous et d’autres portez des masques.

-Envisagez les alternatives de vote disponibles dans votre juridiction qui minimisent les contacts. Des alternatives de vote qui limitent le nombre de personnes avec lesquelles vous êtes en contact ou la durée pendant laquelle vous êtes en contact avec d’autres peuvent aider à réduire la propagation du COVID-19. Consultez le site Web de votre bureau électoral local – icône externe pour plus d’informations sur les options de vote disponibles dans votre juridiction.

-Ne désinfectez pas et ne nettoyez pas vous-même le matériel de vote. Le matériel de vote électronique peut être endommagé par les nettoyants et les désinfectants. Si vous utilisez un désinfectant pour les mains avant de toucher l’équipement de vote, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches pour éviter d’endommager l’équipement. Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool après avoir utilisé le matériel de vote.

-Évitez les foules

-Utilisez le vote anticipé, s’il est disponible dans votre juridiction.

-Voter en heures creuses, comme en milieu de matinée.

-Si vous vous rendez aux urnes et que votre horaire le permet, surveillez la file des électeurs depuis votre voiture et rejoignez-la lorsqu’elle est plus courte.

-Assurez-vous d’avoir tous les documents nécessaires pour éviter les retards au bureau de vote.

-Si possible, remplissez les formulaires d’inscription avant d’arriver au bureau de vote. Lorsque cela est possible, examinez ou remplissez un échantillon de bulletin de vote à la maison pour accélérer le processus de vote au bureau de vote.

-Apportez votre propre stylo à encre noire.

-Apportez un crayon ou un objet similaire à utiliser avec les machines à voter à écran tactile. Vérifiez auprès des préposés au scrutin avant utilisation.