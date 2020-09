Dans un autre épisode du conflit entre les deux, Carlos Trejo a poursuivi Adame pour blanchiment d’argent (Photo: Instagram @alfredoadameoficial / @ct_caza)

Carlos Trejo a poursuivi Alfredo Adame devant le bureau du procureur général (FGR) pour enrichissement illicite. Ainsi annoncé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux où il a montré un document certifiant le procès contre l’acteur. Le conflit entre les deux se poursuit dans ce qui a été une guerre, des déclarations et même des menaces entre les deux.

Trejo a déclaré qu’Alfredo Adame a construit son patrimoine sur la base de ressources illicites Et il n’a même pas exclu de le dénoncer pour traite des êtres humains et a assuré qu’il présentera davantage de preuves et de plaintes contre l’acteur jeudi prochain, 24 septembre. Voici ce que dit le fantôme:

Je vais vous dire qui est Carlos Trejo, stupide, c’est Carlos Trejo qui va vous mettre en prison. Et si tout le monde pensait que la plainte pour blanchiment d’argent était stoppée, alors non. Regardez (…) c’est déjà accepté et ils enquêtent déjà sur vous. À toi et à un certain Adolfo

Le procès intenté par Carlos Trejo contre Alfredo Adame était pour blanchiment d’argent et il a accusé qu’il en ferait un autre pour trafic d’êtres humains (Capture d’écran: Spécial)

Et est-ce que Carlos Trejo a annoncé qu’il allait déposer une autre poursuite contre Adame, bien que maintenant ce soit pour traite d’êtres humains, en plus de celle qu’il a déjà intentée pour blanchiment d’argent. L’agacement et le ton de colère de Trejo sont dus au fait que dans une interview qu’ils ont faite avec Adame, ils l’ont interrogé sur Carlos Trejo et l’acteur leur a répondu ironiquement. « Qui est Carlos Trejo? » Bien sûr, le chasseur de fantômes en a profité pour revenir sur ses propos:

Qui est Carlos Trejo? Carlos Trejo est celui qui vous verra bientôt en prison. Donc, il y aura plus de messieurs. Jeudi, je présenterai d’autres preuves contre cet homme pour blanchiment d’argent et traite d’êtres humains. Alors je vais pour la deuxième plainte

Le ghostbuster a porté diverses accusations publiques contre Adame, parmi lesquelles des tentatives de meurtre et de diffamation, comme Trejo assure qu’Adame l’a fait tuer à une occasion mais que par erreur, Le tueur à gages présumé a assassiné le frère de sa secrétaire d’une balle dans la tête, depuis lors un conflit sans fin a commencé dans lequel il y a même eu des agressions.

Adame a également eu des conflits avec Laura Bozzo à qui il a dit qu’il était une « personne dégoûtante » (Photo: Capture d’écran: Laura Sin Censura Youtube)

Le conflit entre Alfredo Adame et divers acteurs de la télévision a même noué des amitiés afin d’attaquer l’ancien chauffeur en raison de ses positions conflictuelles. Il a récemment eu des discussions avec Galilea Montijo, Laura Bozzo, Carlos Trejo lui-même et Andrea Legarreta, qui semblent être des rivaux de service pour Adame. En fait, il a réussi à amener Bozzo et Trejo à monter un front pour défier le pilote à coups de poing dans le programme du célèbre pilote péruvien dans lequel ils accusaient Adame d’être un lâche et un provocateur.

De son côté, Alfredo a critiqué Bozzo et a même déclaré qu’il lancerait une campagne dans le pays pour que les autorités de l’immigration expulsent le chauffeur et la ramènent au Pérou, ce qui lui a causé beaucoup de ressentiment.

En outre, Adame a donné un sujet de discussion il y a quelques semaines après avoir déclaré qu’il existe un réseau de trafic sexuel qui profite et propose des actrices des plus importantes chaînes de télévision du pays pour des services sexuels. Bien que cela n’affecte pas les grandes stars, ils impliquent des actrices qui commencent leur carrière et qui négocient même des rôles dans des feuilletons en échange de faveurs sexuelles.

