Après quelques élections compétitives, Morena cherchera à s’unifier pour les élections de 2021 et avant l’émergence de «tribus» internes (Photo: Steve Allen / Infobae México)

Élections internes en Brunette, le parti du président Andrés Manuel López Obrador et le plus puissant des Mexique Aujourd’hui, ils ont pris fin après plus d’un an plein de controverses, de divisions, d’attaques et même d’intervention des autorités électorales, qui ont dû résoudre tous les défis posés.

Mais avec la confirmation de Tribunal électoral (TEPJF) que le modéré Mario Delgado, jusqu’à présent coordinateur des députés du parti à San Lázaro, sera le nouveau président national de l’organisation jusqu’en 2023 après le tour de scrutin décisif avec Porfirio Muñoz Ledo, le parti a clôturé une bataille controversée pour le contrôle du parti.

Le candidat perdant, ancien législateur et phare de la gauche mexicaine considéré comme le porte-étendard des «puristes» ou «radicaux» du parti dans le processus interne et qui a qualifié le TEPJF de «faux», a annoncé la création d’un courant au sein Match.

López Obrador est le centre de gravité de Morena, même après avoir remporté la présidence de la République (Photo: Présidence du Mexique)

Avec Modem (Mouvement démocratique de Morena), Muñoz Ledo cherche se mettre “au service de la rébellion militante”. Mais ce n’était pas la seule «tribu» annoncée ces derniers jours. Le sénateur suppléant Alejandro Rojas Díaz Durán, le plus proche de la dissidence du parti, a également fondé son propre courant interne: «l’aile démocratique» de Morena.

Face à une émergence de factions de plus en plus claire sur le parti préféré à gagner aux élections cruciales de mi-mandat de 2021, l’analyste politique et consultant Fernando Dworak assuré Infobae Mexique Quoi ne croit pas que Morena “casse”.

Il est moins cher de s’accrocher que de sortir. Et tant que López Obrador est perçu comme la personne qui garantit le vote du parti, étant également un facteur d’unité, il n’y aura pas de sortie

À l’expert Cela ne lui cause pas beaucoup d’inquiétude que Morena soit divisé en factions, comme d’autres l’ont averti, qui a souligné ce qui s’est passé avec le PRD. (Parti de la révolution démocratique), le parti par excellence de la gauche mexicaine qui, après le départ de López Obrador en 2012, est devenu une organisation anecdotique dans le paysage politique mexicain.

Le PRD, à l’époque principal parti de la gauche au Mexique, était flou après le départ d’AMLO (Photo: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

«Le PRD était divisé en plusieurs groupes, et était stable alors qu’il y avait un caudillo qui était considéré comme un facteur de liaison. Je pense la même chose en ce moment: López Obrador maintient sa popularité, il est décisif dans la sélection des candidats et sa popularité peut aider le triomphe collectif », a déclaré Dworak.

La préoccupation la plus importante pour Morena, il a prévenu, serait-ce l’actuel président mexicain “a cessé d’être populaire ou a disparu”. «C’est quelque chose que je ne vois pas arriver de sitôt. En dehors de cela, les factions sont courantes à gauche », a-t-il noté.

En outre, Dworak a souligné que, bien que Morena et le PRD aient en commun d’être «des partis patrimoniaux, personnalistes et composés de groupes», ils n’ont rien en commun sauf un caudillo. “La différence est que Morena a remporté la présidence, ce qui crée un nouveau défi: la cohésion au sein du gouvernement”, plein.

Le modéré Mario Delgado dirigera Morena au niveau national jusqu’en 2023 (Photo: José Méndez / .)

Le politologue a rappelé que le PRD est resté “stable” alors qu’il avait un caudillo et est entré en déclin lorsque seuls les courants internes sont restés. “C’est ainsi que je pense que le gouvernement Morena sera: il a besoin d’un caudillo, que ce soit López Obrador ou quelqu’un d’autre qui, en son absence éventuelle, peut combler le vide”, a-t-il déclaré.

Par conséquent, l’expert a fait valoir que Morena “sera un parti problématique dans son intérieur tant qu’il n’aura pas une vie institutionnelle étrangère à López Obrador”. En d’autres termes, une organisation «avec des règles internes claires, une plate-forme idéologique congruente et des politiciens dont l’avenir ne dépend pas de la décision ou du charisme d’un dirigeant externe».

Dworak a assuré que Morena développera ce cadre institutionnel interne “avec, contre ou malgré López Obrador”, mais ne s’attend pas à ce que cela se produise avant 2023, lorsque le processus des élections présidentielles de 2024 et de l’élection d’un successeur commence.

Les élections de mi-mandat de 2021

En 2021, 15 gouvernorats et l’ensemble de la Chambre des députés seront renouvelés (Photo: Cuartoscuro)

Mais avant que cela n’arrive, Mario Delgado, López Obrador et Morena ont un défi majeur à court terme: élections de l’année prochaine, les plus importantes de l’histoire du pays selon INE (Institut national électoral): le La Chambre des députés sera renouvelée dans son intégralité, sera mis en jeu 15 gouvernorats dans toute la République et des milliers de charges locales seront choisies dans tout le pays.

Le premier défi pour le parti politique qui contrôle l’exécutif et les deux chambres du Congrès sera la nomination des candidats. Ce sera la première fois depuis plus d’un siècle qu’il y aura réélection immédiate. Ceci, selon Dworak, sans qu’il y ait une réglementation au-delà des critères dictés par l’INE et des antécédents émis par le tribunal électoral en la matière.

“En ce que, il sera nécessaire de préserver la parité hommes-femmes dans les candidatures, qui est également un critère constitutionnel », a-t-il ajouté. Pour l’expert, cela génère deux problèmes: Dans quelles conditions permettra-t-il ou non aux législateurs qui souhaitent être réélus de le faire?comment les négociations pour intégrer les listes de partis?

Le plus grand tort que l’opposition ferait à Morena serait de retirer la majorité qualifiée à la Chambre des députés, selon l’expert (Photo: avec l’aimable autorisation de la Chambre des députés)

«Dans la mesure où il y a des législateurs qui réussissent à être réélus, il y aura plus de pression pour construire un parti autonome pour le président, car ils auront leur propre base électorale. Il sera donc intéressant de voir quelle faction est celle qui reste. Et cela se verra à partir de la nomination des candidats », a détaillé l’analyste.

Cependant, Dworak ne pense pas que la domination de Morena sera menacée l’année prochaine. “Pour que cela arrive, il faut que l’opposition représente une alternative attractive. Malheureusement, il s’agit de réagir“Il a déclaré.

«Des efforts tels que Oui pour le Mexique tentent, selon la prémisse précédente, de recueillir un vote d’un maximum de 30% de l’électorat. Ils seront en mesure de retirer à Morena la majorité qualifiée à la Chambre des députés mais je ne vois pas très vraisemblablement qu’ils obtiendront plus», A-t-il conclu.

PLUS SUR CE SUJET

Le tribunal électoral a certifié le triomphe de Mario Delgado: il sera président de Morena jusqu’en 2023

Morena a choisi son nouveau coordinateur à la Chambre des députés: qui est Ignacio Mier, le remplaçant de Mario Delgado

Cinq «superdélégués» démissionnent pour briguer les candidatures de Morena au poste de gouverneur

“Ils ne nous ont pas battus”: Porfirio Muñoz Ledo a invité le militantisme de Morena à rejeter le triomphe de Mario Delgado