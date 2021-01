Gibrán Ramírez (Photo: Fichier)

Gibrán Ramírez, membre du Mouvement national de régénération (Morena, officiel), a répondu à la controverse dans les réseaux en raison des critiques qu’il a reçues sur le montant supposé qu’il a gagné pour avoir accueilli l’émission «De Buena Fé», sur Canal Once.

Après ce samedi, le politologue est devenu une tendance Twitter, à la suite d’une vidéo dans laquelle l’analyste et écrivain Marco Levario Turcott l’a critiqué, ainsi que d’autres personnalités connexes, pour avoir reçu plus d’un million de pesos en 2020 pour son travail dans ledit espace.

«Leur accusation et le TT dans lequel ils inventent que j’ai un salaire d’un million est tout simplement ridicule et donc personne de sensé ne les croit. C’est en fait une campagne orchestrée parce que les conservateurs ne peuvent pas avec la critique frontale dans @DeBuenaFe. Dans le tweet ci-dessous, ma charge bihebdomadaire », a déclaré Gibrán sur son compte Twitter.

(Twitter)

Dans un deuxième message, il a joint ce qui est censé être son paiement bihebdomadaire: 35 698,46 pesos.

“1. Audience plus large que la plupart des programmes d’analyse. Cela explique sa campagne rémunérée 2. Ce n’est pas un salaire, mais des frais de service. Quinzaine la plus récente. 3. El Once paie des services aux politologues qui ne croient pas au quatrième trimestre et qui militent même avec Claudio X, comme María Amparo. Pluralité », a-t-il détaillé.

(Twitter)

Cependant, les prétendus éléments de preuve présentés par Ramírez Reyes, loin de contredire ou de montrer une réalité autre que ce que prétendaient ses opposants, leur ont pratiquement donné raison. Et c’est que la multiplication des 35698,46 pesos qu’il prétend recevoir par quinzaine, par les 24 versements qu’il est entendu qu’il recevrait au total en un an, donne comme résultat: 856.763,04 pesos. C’est-à-dire entre 800 mille et un million de pesos.

Marco Turcott est le directeur d’Etcétera Magazine qui, la veille, avait publié une enquête dans laquelle il révélait les sommes que divers chefs militants et partisans de Morena reçoivent de la chaîne de l’Institut national polytechnique.

Le rapport, signé par Esteban David Rodríguez, assure que Gibrán Ramírez a reçu environ un million et demi de pesos par an. Lorenzo Meyer Cossío, animateur de «La Hora H», a remporté un demi-million en sept mois. Plus tard, John Ackerman et Sabina Berman, anciens animateurs du programme «John and Sabina», ont également reçu environ un demi-million de pesos en six mois. Enfin, Estefanía Veloz, co-animatrice de «De Buena Fe» avec Ramírez, Il approchait également le million de pesos en 2020.

Après vérification des contrats de Gibrán Ramírez Reyes et Estefanía Juárez Mora (son nom légal) sur la plateforme Compranet du ministère des Finances et du Crédit public, le rapport limitait les chiffres des chauffeurs de “De Buena Fe” à un million 354 mille 385 pesos pour le politologue et 867 mille 63 pesos pour l’avocate féministe.

Gibrán Ramírez et Estefanía Veloz (Photo: Instagram @ estefaniavloz)

Compte tenu de ce qui a été révélé par Gibrán Ramírez, sur les 35 000 pesos qu’il gagne une quinzaine de jours, ils ont également suscité des messages d’indignation. Par exemple, le journaliste de cinéma et de télévision, Alvaro Cueva. Dans le même tweet du militant Morena, le chroniqueur de Milenio a également répondu:

“Cher Gibran: Savez-vous que vos 38 mille pesos par quinzaine sont une FORTUNE par rapport à l’ALMS que nous facturons à la plupart des professionnels de la communication qui travaillent dans les médias publics mexicains?».

(Twitter)

«Je vous prie de la manière la plus attentive que vous ayez la PRUDENCE de ne pas nous offenser en frottant ce que vous chargez sur nos visages. Merci! », A ajouté Alvaro Cueva.

Précisément, l’Observatoire du travail du Mexique, sur la base des chiffres mis à jour au premier trimestre de l’année 2020 récemment terminée de l’Enquête nationale sur la profession et l’emploi, STPS-INEGI, a révélé que les communicateurs et les journalistes au Mexique ont un salaire mensuel moyen de 12022 pesos, moins d’un cinquième de ce que Gibrán Ramírez a déclaré qu’il accusait pour avoir dirigé son espace sur Canal Once.

PLUS SUR CE SUJET:

Entre 800 mille et 1,3 million de pesos: ce que Gibrán Ramírez et Estefanía Veloz ont gagné en 2020 pour leur émission sur Channel 11

“Les sections d’Estefanía Veloz rendent les conservateurs nerveux”: Gibrán Ramírez a défendu son partenaire sur Canal Once

Qui est Estefanía Veloz, la femme qui a fait face à des controverses avec Chumel Torres et Brozo