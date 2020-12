«El cielo» est le deuxième single de «777: a point-blank range», l’album de Los PettitFellas qui sortira en février 2021. Photo: ANDY @anarchyatsea

“S’il y a un espace au paradis je veux que tu sois avec moi, je ne mentirai pas quand je te dirai que je reviens pour toi, encore et encore”, dit Los PettitFellas dans ‘El Cielo’, le nouveau single du groupe de Bogota, qui fait partie du album «777: A Quemarropa», qui sortira en février 2021.

Avec un rythme frais, des paroles romantiques et une vidéo mettant en vedette Sebastián Panesso, Juliana Botero et María Cecilia Botero, cette chanson est sortie le 24 décembre, qui n’est rien de plus qu’une ode à l’amour dans des temps étranges, un portrait du sentiment le plus émouvant. profond et un échantillon qui quel que soit le temps, la distance ou le moment, l’amour reste toujours intact.

Nous nous sommes entretenus avec Sebastián Panesso, l’un des membres de Los PettitFellas et de la commission d’interprétation d’El cielo.

Des paroles romantiques, une vidéo qui recrée la rencontre d’un ex-partenaire à l’âge adulte et un son différent qui combine mimimi Comment définissez-vous «El Cielo»? Quel est le paradis pour toi?

Je crois que le paradis est finalement un lieu, mais c’est aussi une personne, ça peut aussi être un moment, un instant. Je crois que la représentation du paradis est tout ce qui peut vous apporter la tranquillité et un état de bien-être, de bien-être, d’agréable.

Comment s’est déroulé ce processus de tournage dans un centre commercial, en pleine pandémie?

Eh bien, le plus important est que le calendrier était extrêmement difficile, à ce moment-là, toute situation de travail qui implique beaucoup de monde est un risque, donc la seule option que nous avions était de pouvoir travailler de nuit. Nous enregistrons de 20h00 à 11h00 le lendemain. C’était assez particulier ce calendrier.

Santiago Díaz est le réalisateur du clip vidéo et à ses yeux et dans son scénario, nous voulions faire une analogie avec le livre de Love in the Times of Cholera qui parle de ce que signifie l’amour à une époque où la normalité n’est pas ce à quoi nous sommes habitués.

Il lui a dit, le réalisateur, que cette chanson est née de la lumière, au milieu de la pandémie.

Il m’est arrivé que j’étais loin de ma fille et que je la voyais toutes les trois semaines ou plus et c’était très particulier, parce que je pense avoir réalisé qu’il y a des endroits, des gens et des moments si spéciaux qu’il semble que c’était le paradis, être sur terre.

C’était une leçon sur l’amour, sur la beauté que cela peut nous faire, à quel point cela peut être bon pour nous, pendant des jours, pour des moments difficiles, puis l’analogie dans ce livre est le clip vidéo.

C’était une petite équipe, mais avec des gens extrêmement talentueux, dans un centre commercial qui s’habille de magie la nuit parce qu’il a des coins incroyables. Il est très grand et il y avait beaucoup à explorer.

L’histoire raconte l’histoire de deux personnes qui se retrouvent après de nombreuses années et se donnent une seconde chance, ou plutôt une nouvelle chance.

Dans les coulisses «Le ciel». Photo: ANDY @anarchyatsea

Comment était la composition de la chanson? Comment est née l’idée et comment s’est-elle développée?

La vérité est que l’amour est en fait dans tout ce que vous faites. Clairement dans ‘El Cielo’, cela se reflète dans l’amour envers une autre personne, encore mieux envers ce qui se construit avec l’autre personne, il est représenté à la fois en elle, comme dans l’un, comme dans les deux. Représente l’amour entre deux personnes.

La chanson est née comme toutes les idées sont nées. Pour être très honnête, je pense que les idées peuvent venir de n’importe où. Cela m’est venu un matin, je ne me souviens pas très bien de la journée, mais j’avais une idée dans ma tête, j’ai pris la guitare pour créer la mélodie et juste à l’époque, je réfléchissais à la beauté de pouvoir aimer quelqu’un d’une manière très noble , profond et sans prétention.

Cela m’a fait me sentir vraiment bien et je me suis laissé emporter par ça. Je pense que c’est très agréable de pouvoir tomber sur des sentiments et de faire un travail pour eux. J’ai laissé tomber ce qui m’est venu à l’esprit ce jour-là et il y a «El Cielo».

Et avec le reste des membres du groupe, ou comment les paroles ont été co-écrites …

Je ne suis venu qu’avec l’idée d’harmonie et de paroles, mais toute la production est avec tout le monde, j’ai dit à Nico “J’ai besoin de toi pour m’accompagner, ne me laisse pas seul.” Puis quelques belles lignes se mettent en place, surtout que nous sommes très différents entre les deux.

Nous nous connaissons depuis huit ans et nous avons partagé la création de la musique, mais ses lignes sont magnifiques. Nous partageons la responsabilité que toute la chanson ait une cohérence et il m’aide à changer les mots. Je crois que nous sommes des enseignants et des étudiants tout le temps et quand quelqu’un comme lui vous dit «vous devriez mettre ces mots, qui ont le même sens mais qui sonnent mieux», eh bien, vous devez être prudent.

Je pense que si nous avons appris quelque chose entre nous tous, c’est que les idées sont toujours entendues et que nous savons que personne ne veut que la chanson aille mal. Je me suis laissé tomber sur eux, je leur ai dit “j’ai cette idée” et j’ai pensé que la chanson devrait avoir une danse, parce que c’est comme une salsa, un fils, donc ça devait être quelque chose de dansant, mais pas quelque chose de joli non plus.

Nous nous sommes enfermés dans une pièce, dans un studio d’enregistrement à La Mesa, pendant que nous faisions l’album et là nous avons fait toute la chanson. J’ai dit: “Je la chante, jouons-la, dansons, démolissons-la et enregistrons-la”. Cette chanson a le pouvoir qu’elle vit juste au moment où elle sonne, alors quoi de mieux que d’être là tout dans la création en laissant tout bouger et juste au moment où elle sort, enregistrons-la telle qu’elle sonne ici.

«El cielo» est le deuxième single sorti du nouvel album «777: at point blank range» qui sortira l’année prochaine. Ils avaient déjà sorti «Ce qui nous est arrivé» et là nous avons écouté de nouveaux rythmes et des approches d’autres mélodies. Peux-tu nous parler de ce nouvel album? À quoi peuvent s’attendre les amateurs de groupes?

Eh bien, je pense que Los Fellas se sont toujours caractérisés pour être très dynamiques dans nos compositions, nous explorons de nombreux genres. Cet album comporte déjà deux tranches: «El cielo» et «¿Qué pasa nos?» qui ont comme quelques airs de musique latine.

Je ne peux pas vous dire ce qui va arriver, car cela nuirait à la surprise, mais je peux vous dire que «A point blank range» est un album définitivement plein d’amour, dans tout son domaine. C’est plein de mélancolie.

L’idée vient de chansons à bout portant, qui est une phrase d’une chanson que nous aimons beaucoup et c’est ce que c’est. Les chansons qui vous ont frappé à côté de votre cœur, qui sont là, à bout portant. Nous venons d’un ‘Good morning’, qui est un album très heureux qui explore la lumière et fait ressortir cette grande réflexion sur la vie et ce qui est précieux, et vient également ce qui est minimal, mais tout aussi gigantesque, que ce qui vous frappe à bout portant.

Un disque d’âme arrive. Je pense que nous sommes très clairs qu’il y a trois albums et que chacun a quelque chose de très spécial et celui qui arrive vous frappe bien.

Photo: ANDY @anarchyatsea

Ce furent des mois de pandémie, de verrouillage et de mise en quarantaine, mais vous êtes resté très actuel sur les réseaux et sur YouTube. Ils ont enregistré du contenu à la maison, sorti «Good morning» et ont commencé à avoir des émissions. Comment pensez-vous que cette fois a transformé Los PettitFellas? A quoi t’a servi cette fois?

Je crois que cela nous a tous transformés. On ne peut pas rester immobile, c’est définitif, donc ce qui meurt ne meurt pas mais ce qui reste immobile. Dans cette recherche de ce qui peut être créé de nouveau, chansons, vidéos, activité dans les réseaux, nous créons beaucoup de choses.

Il y a beaucoup de choses qui nous ont changé pour le mieux, et j’espère aussi que nous changerons tous pour le mieux. Cette fois-ci vous laisse dans un espace où vous restez vraiment en tant que spectateur et voyez vraiment ce que cela vaut pour vous. Pour moi, c’était ça, une super concentration dans ma vie de choses merveilleuses, et je remercie la vie de m’avoir permis de le voir.

Je pense que cela nous a beaucoup transformés, surtout que nous essayons toujours de voir la beauté de la vie même dans les moments les plus sombres.

Les Pettit se caractérisent par leur proximité avec les gens. Les paroles se connectent et il est facilement possible de s’identifier à tous leurs thèmes, mais la pandémie nous a séparés de beaucoup de choses. Qu’est-ce qui vous a le plus manqué ou qui vous a le plus manqué ces mois-ci?

Concerts et voyages, l’occasion d’aller nulle part parfois. Arriver à nouveau dans chaque nouvelle ville ou dans une ville, où vous savez qu’il y a des gens qui vont vous voir dans le spectacle, qui est le plus beau moment, car c’est le moment où la musique passe en temps réel, et c’est presque comme méditer. J’ai vraiment besoin de ça.

La vérité c’est que regard, j’ai porté beaucoup d’attention à notre pianiste quand il nous a dit “ça ne va pas revenir avant longtemps, alors n’espérez pas”, et c’était vrai. Mais ça me manque beaucoup, en disant “donne-moi l’ordinateur et la guitare pour voyager au Mexique pour jouer”.

Je pense que je voulais être musicien, parce que j’ai toujours aimé que la musique se produise, à partir du moment où elle est enregistrée, créée ou quand elle sonne, ou lorsqu’elle est vécue en temps réel avec beaucoup de gens, avec un son géant qui est ça sonne vraiment dur, je pense que c’est magique.

