Miguel Angel Osorio Chong, l’ancien secrétaire à l’Intérieur pendant l’administration de Enrique Peña Nieto (2012-2018), a célébré ce mardi que le gouvernement de États Unis a rejeté les accusations de trafic de drogue contre Salvador Cienfuegos, l’ancien secrétaire à la Défense nationale à la même période, afin qu’il puisse poursuivre son processus au Mexique.

“Je reconnais la direction du procureur Gertz Manero cela a permis au ministère américain de la Justice de rejeter les accusations portées contre le général Salvador Cienfuegos. C’est sans aucun doute une réalisation pour nos forces armées et notre pays»Le sénateur désormais exprimé sur les réseaux sociaux.

“Je suis sûr que dans le processus à suivre au Mexique sur ce qui a été accusé, Le général devra prouver son innocence, car il est un homme honnête, engagé et droit. Je l’ai dit à l’époque et aujourd’hui je le répète », a-t-il ajouté.

Et c’est que ce mardi, le ministère américain de la Justice (DOJ) et le procureur général de la République mexicaine (FGR) a publié dans un communiqué conjoint la situation à Cienfuegos, qui, après son audition de mercredi, devrait être rapatriée au Mexique pour suivre le processus dans votre pays d’origine.

«En reconnaissance du solide partenariat institutionnel entre le Mexique et les États-Unis, et dans l’intérêt de démontrer notre front uni contre toutes les formes de criminalité, le DOJ a pris la décision de demander au juge les accusations pénales des États-Unis contre l’ancien secrétaire Cienfuegos sont rejetées, afin qu’il puisse faire l’objet d’une enquête et, le cas échéant, de poursuites conformément à la loi mexicaine», A indiqué les autorités des deux pays.

«À la demande du FGR, le DOJ, en vertu du Traité qui régit l’échange de preuves, a fourni au Mexique des éléments de preuve dans cette affaire et s’engage à poursuivre sa coopération, dans ce cadre, pour soutenir les enquêtes menées par les autorités mexicaines », ont-ils ajouté.

Quelques heures après l’annonce surprise, qui a mis en échec tous les analystes des deux côtés de la frontière, le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a assuré lors d’une conférence de presse que Le Mexique ne voit pas cette situation comme “un acte d’impunité”, mais plutôt comme «un acte de respect pour le Mexique et nos forces armées».

«Cela signifie qu’il poursuivra son processus au Mexique, que Les lois mexicaines seront appliquées, car les crimes commis ont été commis sur le territoire mexicain, vraisemblablement. Cela signifie qu’il faudra le tester, cela signifie que les bases de coopération et de sécurité avec les États-Unis devront être maintenues », a ajouté Ebrard.

Le message d’Osorio Chong a également été rejoint par celui de président du PRI (Parti révolutionnaire institutionnel), Alejandro Moreno. L’ancien secrétaire de l’Intérieur et Peña Nieto font partie de cette organisation. “Tout le monde nous devons nous féliciter et toujours soutenir nos forces armées»Dit Alito, comme le leader est connu.

Cependant, le groupe parlementaire du PRI à la Chambre des députés c’était un peu plus mesuré. Compte tenu du retrait des charges du bureau du procureur américain contre le général Salvador Cienfuegos, nous réaffirmons notre position: à l’intérieur et à l’extérieur du pays, Les institutions doivent agir dans le strict respect de la loi, d’une procédure régulière et de la présomption d’innocence», Ont-ils déclaré.

