Après neuf ans, le La sélection mexicaine Futbol s’est repositionné entre le 10 meilleures équipes nationales du monde, selon Classement FIFA, qui l’a placé à la neuvième place, juste derrière l’Uruguay et au-dessus de l’Italie; cependant, pour les gens comme David Faitelson, cette classification est un mensonge.

“Mensonge fort et énergique”C’est ainsi que le commentateur d’ESPN a décrit les nouvelles publiées par le plus haut directeur du football du monde. Et c’est que de son point de vue, “Le football mexicain ne peut pas être dans le Top 10 du football mondial. Pas question », a-t-il souligné.

Pour ce communicateur, connu pour ses déclarations controversées et ses controverses, le jeu de l’équipe nationale mexicaine Il ne peut pas être au-dessus du football italien, du football allemand, du football néerlandais, ainsi que “il ne peut pas être un petit pas du football uruguayen, argentin ou espagnol“, Qui occupent respectivement les positions huit, sept et six.

«Il faut donner la bonne dimension à l’endroit où se trouve le football mexicain, c’est un football sous-développé. Ils doivent être dans le Top 10 toutes les puissances mondiales du football», A déclaré Faitelson à travers une chronique vidéo, où il en a profité pour critiquer le fait que la FIFA attribue des points pour matchs de préparation.

“Je ne peux pas te donner le même intérêt pour un match contre une équipe contre le Japon ou la Corée du Sud, qu’un gagner contre l’Allemagne ou comme l’équipe néerlandaise», Il a condamné; Cependant, ce n’était pas son seul point de vue critique envers la FIFA, car il considérait également que le classement «se fait sous intérêts commerciaux et économiques, pour affaires, point final ».

Le Mexique peut être dans le Top 10 à bien des égards. Peut-être dans le tourisme, la production de pétrole ou de tequila, peut-être en mathématiques, j’espère que c’est dans des sciences différentes, mais croyez-moi, dire que nous avons un football parmi les meilleurs au monde n’est pas un vrai mensonge et une impudence

Le nouveau classement de la FIFA a été publié ce vendredi après 160 matches de l’équipe nationale disputés au cours du mois de novembre, dont certains qualifications pour la Coupe du monde du Qatar 2022, la Coupe d’Afrique des Nations, aussi bien que Société des Nations en Europe.

C’est le première fois depuis 2011 que le Mexique fait partie des 10 meilleures nations du monde en matière de football, grâce aux bonnes performances qu’il a obtenues lors de sa dernière rencontres amicales, ce qui a contribué à sa remontée de deux positions par rapport au dernier classement, correspondant au mois d’octobre.

Il est à noter qu’à cet égard, la main de Gerardo “Tata” Martino a eu une grande pertinence, car en plus de réaliser ses idée de jeu, El Tri a gravi huit marches du classement depuis son arrivée, les prenant en dix-septième position, avec 1540 points et réussi à obtenir 92, ce qui lui a valu une position parmi les combinés mondiaux.

Pendant son séjour en tant que directeur technique de l’équipe mexicaine, le Tata Martino a remporté 19 matchs, a égalisé une paire et n’a été vaincu qu’une seule fois. En outre, il souligne le fait qu’El Tri n’a pas perdu depuis septembre 2019, même s’il convient de mentionner que le pandémie de Coronavirus il a considérablement réduit sa participation aux réunions tout au long de l’année.

Tout au long de 2020, Martino a remporté d’importantes victoires contre Hollande, Japon et Corée du Sud, bien que l’un des matchs les plus pertinents pour le stratège argentin ait été contre Algérie, qui est le champion de l’Afrique, où un attacher, ainsi que des enseignements importants.

