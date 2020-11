Maribel Guardia a déclaré “qu’elle aimait beaucoup” Eleazar “N” et toute sa famille (Photo: Instagram @maribelguardia @eleazargomez)

Au milieu du scandale que traverse Eleazar «N», qui se trouve dans la prison sud de Mexico Soumise à un procès après avoir été accusée d’avoir agressé physiquement sa partenaire, la chanteuse et mannequin péruvienne Tefi Valenzuela, l’opinion publique a été choquée.

Alors qu’une constante dans les réseaux sociaux a été la voix de ceux qui exiger qu’il soit jugé conformément à la loi et que les mesures correspondantes soient appliquées, Il y a aussi ceux qui lui ont accordé le bénéfice du doute, tel est le cas du costaricain Maribel Guardia, qui a parlé de cette affaire aux médias:

«J’aimerais voir les tests en premier, je connais Eleazar et c’est un enfant super doux, gentil et affectueux, j’ai du mal à croire que quelque chose comme ça s’est passé, mais ensuite les tests sortiront, car maintenant mon expérience avec lui est qu’il est un enfant aimant, et quelle tristesse si oui, que Dieu me bénisse et si oui, mieux vaut suivre une thérapie, je crois que nous pouvons tous nous améliorer en tant que personnes », a déclaré l’ancienne reine de beauté lors d’une réunion en dehors de Televisa .

L’actrice a condamné tout type de violence (Photo: Instagram @maribelguardia)

Les journalistes ont fait savoir à Maribel qu’Eleazar avait déjà des antécédents de déclarations d’abus par d’anciens partenaires qui ont révélé à la presse des épisodes malheureux dans lesquels ils se sont sentis attaqués par le chanteur également. Maribel a répondu comme ceci:

«Je suis désolé pour sa mère et pour Zoraida (Gómez, sa sœur et aussi une actrice) que je sais qu’ils aiment. Nous tous qui le connaissons l’aimons beaucoup, mais bon, les preuves en seront vues. Je préfère ne pas en parler, les gars », dit-il.

Après avoir été interrogée sur la manière dont elle a abordé la question des relations de couple avec son fils Julián Figueroa, Maribel s’est prononcée contre tout type de violence:

«On ne sait pas avec les passions … Tout le monde à un moment donné nous avons traversé des moments … aussi les femmes peuvent être violentes et la violence ne peut être autorisée, ni chez les hommes ni chez les femmes. J’ai toujours dit à Julián qu’une femme ne peut pas être touchée, mais pas même avec un pétale de rose, ni qu’il permet à quiconque de lui manquer de respectParce que c’est la chose difficile, que la violence mène à la violence.

Eleazar “N” est jugé à la prison sud de Mexico (Photo: Instagram @ eleazargomez333)

Maribel a de nouveau approuvé son soutien à Eleazar, qu’elle connaît depuis son plus jeune âge:

«Mais bon, que Dieu vous bénisse. Vous devez essayer beaucoup d’enfants, en tant que mères, nous inculquons aux hommes qu’ils ne doivent en aucun cas toucher une femme, ni avec des mots, ni avec des actions, ni physiquement avec la violence. Avec Eleazar je préfère ne pas m’impliquer, je l’aime beaucoup, je le connais depuis qu’il est enfant, j’ai travaillé avec lui dans des feuilletons pour enfants, donc je l’aime beaucoup et je vis avec Eleazar c’est qu’il est un enfant doux, gentil, respectueux, c’est-à-dire ce que je sais de lui. J’adore sa mère, sa sœur, je l’adore, j’espère que ce n’est pas vrai », a conclu l’actrice et animatrice.

Les déclarations de Maribel, qui n’entrent généralement pas dans la polémique, ont laissé le public surpris en se prononçant en défense de l’acteur qui est en prison en attendant son audition pour violence familiale et aggravée.

Il y a quelques jours à peine, le couple a échangé des messages affectueux sur les réseaux sociaux (Photo: Capture d’écran)

Cependant, une autre personne célèbre s’est prononcée fermement contre la violence à l’égard des femmes, c’était Gloria Trevi qui à travers une vidéo a uni ses forces avec les filles qui ont subi des agressions et des violences par leurs partenaires ou d’autres hommes. C’est ce qu’a dit la femme de Monterrey.

«Quand une femme endure et reste silencieuse, il y a un secteur de la société qui la considère coupable, lâche ou même loyale. Quand une femme dénonce, il y a des autorités qui la jugent exagérée. Je veux dire frapper une femme et la mordre au visageNe sont-ils pas considérés comme des blessures graves? En d’autres termes, jusqu’où nous les femmes devons endurer. Maltraiter une femme, c’est nous maltraiter tous. C’est moi », a déclaré la star.

Eleazar, dont on se souvient principalement pour son rôle de Mateo dans la telenovela pour enfants Dare to dream, dans laquelle il jouait aux côtés de sa petite amie d’alors, Danna Paola, a été arrêté le 5 novembre à l’aube pour avoir battu et tenté d’étrangler sa petite amie dans l’appartement. que les deux partageaient dans le quartier de Naples à Mexico.

