L’homme d’affaires mexicain et propriétaire de la télévision Azteca, Ricardo Salinas Pliego, est à nouveau aux yeux du public, car ce samedi, il a écrit des messages sur son compte Twitter en réponse au processus hebdomadaire., qui dans sa dernière édition a publié un rapport intitulé: «La voz del amo», faisant référence à l’initiative de réforme de la loi sur les changes, proposée par le sénateur Ricardo Monreal, du parti du Mouvement national de régénération (Morena) ; Selon la Banque du Mexique, il profite à Salinas Pliego, qui possède également Banco Azteca.

“Une autre couverture qui m’est dédiée, pleine de mensonges et d’accusations sans fondement … Je vous remercie de continuer à penser à moi, de vous mettre au travail, ne va pas être que les gens se fâchent contre ses pseudo reportages et font sortir son magazine “, écrit l’homme d’affaires en réponse au tweet hebdomadaire annonçant sa publication.

Face au message de Salinas Pliego, l’utilisateur @Huevorey interroge le propriétaire de la chaîne de télévision: “Avez-vous manqué @process, ou avez-vous eu froid?”, A enchanté l’homme d’affaires.

Ce à quoi Salinas Pliego a répondu: “Hahaha, je n’aurais jamais peur @process est un magazine sur le point de disparaître, ce sont mes fans”, a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Le troisième homme le plus riche du Mexique est devenu la voix la plus en vue à soutenir publiquement législation qui oblige la banque centrale à acheter des dollars en espèces auprès des institutions financières.

Dans un article de blog, Ricardo Salinas, propriétaire de Banco Azteca, a rejeté les préoccupations des responsables de la banque centrale selon lesquelles Ils pourraient se retrouver avec de l’argent des cartels de la drogue. Il a fait valoir que les banques mexicaines doivent déjà suivre des réglementations étendues pour empêcher le blanchiment d’argent.

Le projet de loi, qui a été approuvé au Sénat mercredi, a mis en évidence un fossé entre les principales banques internationales opérant au Mexique, qui sont de plus en plus préoccupés par les sanctions pour blanchiment d’argentet les petites banques mexicaines, pour lesquelles il a été plus difficile de vendre leurs devises à l’étranger en raison d’une réglementation plus stricte.

Juste ce samedi, le politologue Antonio Attolini Murra et Ricardo Salinas Pliego ont eu une discussion sur le réseau social Twitter. Le militant du Mouvement National de Régénération (MORENA) Il lui a reproché d’avoir organisé un dîner de réveillon du Nouvel An avec l’équipe de travail d’une de ses entreprises. En réponse, l’homme d’affaires l’a qualifié de “crybaby” et lui a demandé de ne pas s’impliquer dans le contenu de ses publications.

L’utilisateur @RicardoBSalinas a partagé une photo où plus de 40 personnes sont rassemblées autour d’une table. Au moins trois personnes portent des masques, Cependant, aucun des participants ne garde la distance recommandée par les autorités sanitaires pour éviter la propagation du COVID-19.

«TOTAL PLAY NOËL NOURRITURE Aujourd’hui, nous nous réunissons pour manger pour célébrer une année formidable pour @totalplaymx, la meilleure société de télévision Internet et HD. «La vie n’est vécue qu’une seule fois et c’est un risque de la vivre, un risque qui en vaut la peine» Sans peur et avec confiance en l’avenir », tel était le message avec lequel le propriétaire de l’entreprise accompagnait l’image diffusée l’après-midi du 10 décembre.

En apprenant la publication, le matin de ce 11 décembre l’ancienne candidate au Secrétariat général de MORENA l’a convoquée et en a parlé via son compte @AntonioAttolini.: «Ces messages sont des provocations pitoyables et hautement armées. Il est utile de dire que ce n’est pas ainsi que sont les gens normaux de notre pays. Nous sommes nombreux à prendre soin de nous, nous restons à la maison et attendons que le meilleur arrive bientôt. Il faut une touche de psychopathie pour penser, faire et publier ça.

Quelques minutes après que l’ancien membre du mouvement # YoSoy132 ait fait connaître sa position, le propriétaire d’Elektra et Banco Azteca a répondu au message, Il l’a traité de pleurnichard et a demandé à respecter sa liberté de pensée sur le réseau social. “Ne sois pas un pleurnichard et respecte ma liberté d’écrire ce que je pense de MOI compteEh bien, même la température de mon café les dérange … se mettre au travail et créer des emplois, je vous invite à présenter nos rendements annuels des 3 dernières années et les emplois que nous créons », a-t-il demandé.

Après qu’un utilisateur a répondu au tweet de l’entrepreneur avec le #AttoliniElLloron, Salinas Pliego a répondu avec le message «Je demande à mes abonnés de N’utilisez PAS ce hashtag #AttoliniElLloron car on peut sentir mal le jeune homme à la barbe et aux yeux perdus. Ne tombons pas dans les provocations ».

Malgré une telle demande, Pliego a répondu et diffusé les messages des utilisateurs dans le contenu duquel ils ont inclus la balise mentionnée.

L’un des aspects caractéristiques de Ricardo Salinas pendant la pandémie a été leur réticence et leur non-respect des mesures et recommandations sanitaires émises par les autorités sanitaires locales et internationales, ainsi que le personnel de santé. De même, et en dépit d’avoir été un cas positif de COVID-19, à plusieurs reprises et divers canaux de communication ont nié et minimisé les effets de la maladie.

Le repas de Noël qui a provoqué le conflit avec Antonio Attolini Ce n’est pas le seul événement organisé par l’homme d’affaires. En fait, le 8 décembre 2020 a publié une vidéo montrant un groupe de personnes chantant la chanson Sweet Caroline interprété, à cette époque, par le groupe Myst et l’acteur et chef d’orchestre Patricio Borghetti.

«De mes dîners de fin d’année… celui-ci avec l’équipe Myst et le @patoborghetti est l’un des meilleurs que j’aie jamais eu», a déclaré Salinas dans la publication de la vidéo. De plus, un jour après l’événement, il a déclaré: «Du dîner d’hier soir Le virus ne partira pas demain et j’ai l’intention d’apprendre à vivre avec lui. Personne n’a été obligé d’assister au dîner. La vie n’est vécue qu’une seule fois et c’est un risque de la vivre… Un risque qui vaut la peine d’être vécu ».

Les rencontres ont été organisées dans un contexte de rebond du nombre d’infections par COVID-19 dans le pays. Actuellement, deux entités sont dans la couleur rouge du feu de signalisation de risque épidémiologique. De même, jusqu’au 10 décembre, les chiffres ont enregistré 1 217 126 cas confirmés, ainsi que 112 326 personnes sont décédées du nouveau coronavirus.

