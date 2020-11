(Photo: AP)

Bien que son premier tournoi avec le Napoli c’était oublié, aujourd’hui Hirving “Chucky” Lozano passer un bon moment dans le Une série D’Italie. Sur les sept matchs qui se déroulent cette saison, six a commencé comme un démarreur et s’est enregistré quatre buts et une assistance.

Pour l’attaquant mexicain de 25 ans, le exigence du directeur technique italien Gennaro Gattuso a été vital dans son rebond de football, car même si au début sa relation avec lui était compliqué, l’a aidé à «ouvrir les yeux». C’est ainsi que “Chucky” a avoué ce jeudi dans une interview pour TV Azteca:

Il a sa manière d’être. C’est direct, oui. Quand il se met en colère, c’est un ogre, il a un caractère fort, mais il faut s’adapter et en tirer des leçons. Je pense que j’ai appris à savoir comment entrer dans l’entraîneur et comment le gérer. Cette expérience que j’ai eue l’année dernière m’a ouvert les yeux

Soccer Football – Serie A – Napoli v Atalanta – Stadio San Paolo, Naples, Italie – 17 octobre 2020 Hirving Lozano de Napoli célèbre son deuxième but REUTERS / Alberto Lingria

Et est-ce que le changement de Carlo Ancelotti, un technicien qui l’a amené dans l’équipe Gli Azzurri, a été un facteur qui a compliqué son adaptation, parce qu’avec Gattuso à chaque fois, il perdait des minutes.

Je suis arrivé et ils ont changé d’entraîneur, c’était un processus difficile et très compliqué. Je pense que cela a fonctionné pour pouvoir parler, communiquer avec le coach et là un panorama différent s’est ouvert. Maintenant ça me donne l’opportunité de jouer et j’en profite

D’un autre côté, il a souligné le travail de l’entraîneur mexicain Enrique Meza à ses débuts en tant que footballeur dans le Tuzos del Pachuca de la Ligue MX, car à ce jour il a recours à lui pour demandez-lui conseil.

C’est difficile car avec tous les techniciens, j’ai très bien réussi. J’ai beaucoup appris de tout le monde. Pour moi, le principal, celui qui m’a donné l’opportunité était Enrique Meza. Je parle beaucoup avec lui, il est comme un père pour moi, mais j’ai appris de tout le monde, même avec Gattuso. C’est une bonne personne, avec ça je n’ai rien contre

Trident puissant contre la Corée du Sud

Raúl Jiménez, Hirving «Chucky» Lozano et Jesús «Tecatito» Corona (Photo: Twitter / @miseleccionmxEN)

Ce samedi, il y a une chance de voir le trident mexicain le plus prometteur de ces dernières années: Raúl Jiménez, Hirving «Chucky» Lozano et Jesús «Tecatito» Corona, ils pourraient commencer le duel contre la Corée du Sud en Autriche.

Depuis la nuit fatidique où le Tricolore s’est incliné face à l’Argentine (4-0) en 2019, ces trois footballeurs n’ont plus joué avec El Tri. Cependant, ce week-end, nous avons pu voir le meilleur niveau de la meilleure attaque que le stratège a Gerardo “Tata” Martino.

Et est-ce que les trois béliers aztèques vivent leur meilleur moment dans leurs clubs respectifs. Cela s’est également reflété dans leurs prix, car ce sont les acteurs mexicains les plus précieux, selon le site spécialisé Transfermarkt.

En tout, les trois footballeurs mexicains valent 103 millions d’euros, soit une valeur approximative de plus de deux mille et demi mille milliards de pesos mexicains. Le disjoncteur de réseau le plus cher est Raúl Jiménez, évalué à 40 millions d’euros.

Le suivant sur la liste, selon le site, est le Chucky Lozano, avec 33 millions d’euros. Le troisième est le Tecatito Corona, d’une valeur de 30 millions d’euros, soit seulement trois millions de moins que son partenaire.

