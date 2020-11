Sur les réseaux sociaux, une vidéo publiée par le portail d’informations sportives Gancho al Hígado, dans laquelle une fille nommée Adamary Guadalupe Sánchez s’adresse à Saúl «El Canelo» Álvares, boxeur mexicain renommé, pour lui demander des gants signés par lui afin de pouvoir les tirer au sort, avec sa permission, et ainsi être en mesure d’obtenir suffisamment d’argent pour payer les opérations et les traitements nécessaires pour pouvoir marche.

“J’allais vous dire que si vous me donniez la permission à mes parents de m’acheter des gants et que je pourrais les tirer au sort, que vous les signez et que je puisse les tirer au sort en mon nom” “afin que je puisse payer mes thérapies qui sont très chères et les acheter Certaines choses dont j’ai besoin pour pouvoir marcher »étaient les mots de Lupita, comme on lui dit avec affection.

Dans la vidéo de Hook to the Liver, il est souligné que la réponse de Saúl Álvarez a été rapide, et que En moins de 24 heures, elle contactait déjà la famille d’Adamary pour pouvoir payer directement les opérations et les thérapies dont la fille avait besoin pour pouvoir marcher.

Dans la narration de l’acte, la voix de «Canelo» se fait entendre comme il le dit: “Dites-lui avec grand plaisir, que de tout mon cœur c’est un oui retentissant, dites-lui qu’il n’a rien à signer, qu’il me dise ce dont il a besoin pour ses thérapies, je les lui donnerai, s’il vous plaît” en réponse à la demande de la famille.

(Photo: Instagram / canelo)

Sur la chaîne YouTube gérée par la famille de Lupita, une vidéo a été publiée le 3 août dans laquelle Adamary et Saúl Álvarez semblent parler. Au cours de leur conversation, le boxeur donne une casquette signée à l’enfant en plus de lui promettre des gants signés. La fille lui dit également qu’elle insistera sur ses thérapies pour devenir un jour boxeuse. Selon elle et sa famille, aucun des combats télévisés de l’athlète mexicaine n’a été manqué.

Dans une autre vidéo, Adamary dédie quelques mots de remerciement à Canelo: «Bonjour Saúl, merci beaucoup pour l’argent que tu m’as envoyé pour mon opération et pour mes affaires dont j’ai besoin, j’espère que je pourrai aller à Guadalajara et ils finiront mon opération pour aller te voir et te faire un câlin. Si avant j’étais ton fan, maintenant tu es mon ange gardien “.

La fille de Durango s’est rendue à Guadalajara pour rencontrer son idole de Guadalajara. Lors de leur rencontre, la jeune fille lui a également dit que l’une de ses motivations pour apprendre la boxe est qu’elle est parfois taquinée par ses camarades de classe. Avant cela, Saúl Álvarez répond: “Ne les ecoute pas. Je vais t’apprendre pour qu’ils ne te dérangent pas ».

Il a même eu le temps de montrer à Saul ses progrès en thérapie. Presque pour terminer la vidéo, l’enfant prend sa marchette et fait une brève démonstration de la façon dont elle marche maintenant à l’aide de l’appareil. Le boxeur l’encourage et lui recommande de mettre beaucoup d’efforts dans sa rééducation pour continuer à s’améliorer.

