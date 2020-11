L’histoire d’amour a surgi lorsque l’Argentin né a invité Salma à produire de la musique; elle cherchait à se lancer en tant que chanteuse (Photo: Instagram)

L’auteur-compositeur-interprète né en Argentine et nationalisé mexicain Diego Verdaguer, Il a admis publiquement à nouveau qu’il était tombé dans des épisodes d’infidélité, même s’il a pu se réconcilier avec sa femme., raison qui le maintient uni en mariage avec Amanda Miguel pendant plusieurs décennies.

Et c’est que Diego a accordé une interview où il a rappelé des aspects d’un épisode vécu il y a plusieurs années, quand une chance l’a fait rencontrer Salma Hayek, qui a été impressionné quand il l’a vue sortir d’un ascenseur et a admis qu’il “faillit s’évanouir” quand il le voyait, car ce que sa démarche cherchait dans ce qu’il admettait un acte dérivé de «l’amour platonique» qu’il ressentait pour elle ».

«Je me suis presque évanoui … (nous avons commencé à faire de la musique), (c’était mon) excuse pour être proche. Disons que, je pourrais dire que c’était une amitié aimante, un amour platonique disons, une inspiration dans la vie. C’est tout. Il y a eu un peu de spéculation à ce sujet parce que quelqu’un l’a dit il y a quelques années, il y a dix ans, je ne sais pas comment ça s’est passé, ont-ils commencé à dire, mais en réalité ce n’est rien de plus que ce que je viens de dire, rien de plus, point final », lui dit-il. programme Dans ses batailles.

Diego Verdaguer a rappelé qu’il cherchait des prétextes pour aborder artistiquement Salma Hayek, afin de travailler avec elle à faire de la musique (Photo: Efe)

L’auteur a déclaré que l’une de ses chansons aurait été la cause que Salma avait identifiée à sa musique et que la relation de travail se serait produite:

“Regarde comment sont les réalités, quand j’ai composé la chanson El pasadiscos avec deux autres amis, je me souviens d’un après-midi où je l’ai composée, quand j’ai réussi à dire ‘pourquoi pleurer, l’amour est comme ça, quand il sort’ j’ai dit ‘wow, cette chanson Ça va être un succès au Mexique ‘, je l’ai ressenti de manière très puissante, pour de nombreuses raisons, qu’à ce moment-là, j’ai dit’ ça va frapper les adolescents, j’ai l’impression que ça va les frapper très fort ‘, Quand je l’ai enregistrée et que je l’ai déjà conçue, j’ai dit: “ Je sens que je vais entrer dans leur cœur, et c’est comme ça ”, a déclaré Verdaguer à propos de la chanson qui le mettrait en relation avec Hayek.

L’auteur-compositeur-interprète a reconnu la beauté de l’actrice et femme d’affaires hollywoodienne d’aujourd’hui: «C’est évidemment une femme divine, j’aurais peut-être pu construire un rêve avec elle si elle m’avait ouvert la porte de son cœur, mais je ne voulais pas non plus. Oui à un moment donné, oui ça m’a touché … tout à coup je me suis regardé dans le miroir et j’ai dit ‘voyons, voyons voir, gamin, comme l’a dit Joaquín Sabina, Voyons voir gamin, tu tombes amoureux, J’ai dit OK ça va et je me suis calmé.

Actuellement, Diego n’a aucune relation avec la femme Veracruz, mais il se souvient d’elle avec tendresse (Photo: Instagram de Salma Hayek)

Il a rappelé son épisode avec Salma comme un moment d’émotion survenu spontanément: «C’est un beau souvenir, une beauté latente, je le suis sur Instagram, je le vois toujours, je mets des petits cœurs sur les choses que j’aime, C’est une femme très dévouée, très accomplie, d’une grande détermination, d’une grande personnalité, je n’ai plus de contact avec elle, elle a emprunté d’autres chemins et je ne pense pas qu’elle ait des contacts avec beaucoup de personnes avec lesquelles elle a eu des contacts à un moment donné, mais je sais que je souvenez-vous bien, j’étais un gentleman avec elle », a rappelé l’auteur et a admis que bien qu’il ait été indolent, il croit toujours au but.

“À un moment donné, j’étais un peu, disons, indolent de la sévérité et de la responsabilité que signifie le couplePas exactement (j’ai été infidèle) avec l’âme ou avec le cœur, mais avec le corps une fois. C’était quelque chose que nous avons géré intelligemment, il y a de très nombreuses années. Et ma femme est courageuse, c’est une femme très courageuse, c’est une femme qui sait ce qu’elle veut et valorise la personne que je suis. et puis cela a aussi une valeur extraordinaire pour moi », a admis l’interprète.