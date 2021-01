Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a assuré qu’il était faux que le Secrétariat au développement agraire territorial et urbain (SEDATU) ait alloué 98 millions de pesos à un stade de baseball à Tabasco, où un frère Pío López Obrador était impliqué.

«Cela a à voir avec la campagne contre nous. Le lion croit que nous sommes tous poilus. C’est M. Ealy Ortiz, d’El Universal; M. Junco et Claudio X. González, tous qui appartiennent au groupe conservateur qui a bénéficié ou aidé aux pillages qui ont eu lieu dans le pays pendant la période néolibérale, Et puisque maintenant ils n’ont aucune influence et étaient habitués à manipuler des influences, parce qu’ils sont très en colère et mentent, ils sont faux, c’est pourquoi cette calomnie est, comme ça, avec la vieille maxime du journalisme souterrain, selon quelle calomnie, quand ne tache pas, ne macule pas “, a affirmé le président mexicain.

López Obrador a expliqué que c’est un programme d’interventions urbaines qui est mené dans les villes frontalières et là où le train maya passera.

“Donc ce n’est pas vrai. Nous menons un programme d’interventions urbaines dans les villes frontalières, dans les villes touristiques, maintenant dans les villes où va passer le train maya, le voilà Palenque et dans d’autres villes. On parle de 130, 140 villes où nous développons des colonies, créons des espaces sportifs, environ 30, 50 interventions ont été faites, des terrains de baseball, des terrains de football, des terrains de basket ont été faits. C’est la récupération des espaces, cela a à voir avec Román Meyer et se fait en coordination avec les gouvernements municipaux », a-t-il souligné.

Mardi après-midi 11 janvier Mexicains contre la corruption et l’impunité (MCCI) a publié une note d’information annonçant la investissement d’un million de dollars du gouvernement fédéral dans le stade beisball où les filles jouent Aras de Palenque, Chiapas, qui a suscité une polémique précoce parmi l’opinion publique car, l’équipe sportive susmentionnée, a été fondée par Pío López Obrador, frère du président du Mexique, pour lequel il y avait des spéculations concernant un prétendu bénéfice de népotisme.

Pour cette raison, le ministère du Développement territorial et urbain (Sedatu) a publié un note explicative concernant le contrat conclu avec l’entreprise Alz Construcciones SA. CV. Daté ce mardi 12 janvier, le secrétariat en charge de Roman Meyer Falcon a précisé que le renouvellement de la Unité sportive de la municipalité de Chiapas sert un projet d’envergure afin de améliorer les conditions de vie de 7000 habitants et qu’il ne se concentrera pas uniquement sur le baseball, le sport préféré du président.

Avec un examen plus large, Sedatu a informé le public que «le projet est une intervention globale dans l’ensemble de l’unité sportive. Le projet comprend un investissement de 89 millions de pesos (mdp) plus TVA, sur une superficie de plus de 81000 m2, qui comprend la rénovation totale de l’unité sportive, l’amélioration des services et des zones administratives, le stade de baseball, le terrain de football, les terrains de sports polyvalents et la zone commerciale; aussi la construction de marcheurs, une aire de jeux pour enfants, un skatepark; ainsi que des espaces verts et des espaces de vie ».

