Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a révélé lors de sa conférence du matin que son administration, hier, a fait la première avance pour le premier achat de médicaments à l’étranger. Cette transaction a été réalisée avec les Nations Unies, et comprend l’acquisition de médicaments anticancéreux qui sont en pénurie dans le pays depuis 2018.

En ce qui concerne la pénurie de médicaments pour les personnes souffrant d’un type de cancer, le président a admis que son administration a rencontré de nombreuses difficultés pour résoudre le dilemme: «La résolution du problème de l’approvisionnement en médicaments nous a coûté beaucoup de travail. Parce qu’il y avait beaucoup de corruption. Une chose scandaleuse à propos de la corruption dans la production, dans la vente de médicaments », telles sont les raisons avancées par López Obrador.

La police d’Azcapotzalco a trouvé des médicaments abandonnés dans les rues du quartier de Trabajadores del Hierro dans le bureau de ce maire. Le personnel du bureau du procureur du CDMX enquête déjà pour savoir s’il s’agit de l’envoi volé au bureau du maire d’Iztapalapa ces derniers jours. Photo: Luis Carbayo / quarterscuro

Face aux difficultés de trouver des médicaments à l’intérieur du pays, l’administration actuelle a pris la décision de rechercher des médicaments à l’étranger. De telle sorte qu’aujourd’hui le Directeur général a présenté le reçu de paiement qui lui a été envoyé par le sous-secrétaire aux dépenses où il est vérifié une dépense d’environ 966 millions de dollars, ce qui se traduit par environ 20 milliards de pesos mexicains.

Dans ce même bon, il est montré que l’un des groupes de médicaments achetés par le gouvernement est de type oncologique. Avec ça, Le président espère que le problème de pénurie dans le pays sera bientôt résolu.

L’argent avec lequel l’avance pour l’achat de médicaments a été faite provient de Fonds de santé pour le bien-être et s’adresse au Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS).

L’incapacité des établissements de santé publique à fournir des médicaments tels que méthotrexate, étoposide, cyclophosphamide, vincristine et dexaméthasone, ont conduit les parents de nombreux enfants atteints de cancer à chercher des médicaments ailleurs. En plus de la nécessité de s’adresser aux fondations qui prennent en charge les enfants atteints de cancer, le crainte que de nombreuses mères et pères soient forcés de chercher de la drogue sur le marché noir afin de garantir la santé de leurs fils et filles.

Le président a déclaré que la corruption constatée dans la production et la vente de médicaments au Mexique allait de rupture de contrat jusqu’à la livraison de médicaments frelatés.

Cependant, une situation dont les parents se plaignent également, et qui n’est pas directement liée au manque de médicaments, est l’incertitude dans laquelle ils sont restés. Parmi leurs plaintes, les gouvernements des entités dans lesquelles ils résident, ainsi que les établissements de santé correspondants, ils ont refusé à plusieurs reprises de donner des informations claires sur les arrivées de drogue à venir ou sur le nombre de médicaments dont ils disposaient.

Il n’y a pas d’informations fiables sur le stock de médicaments dans chaque institution. Cela a été révélé par le président de Banco de Tapitas (une organisation de soutien au cancer de l’enfant) pour le journal Milenio: “Comme il n’y a pas d’informations claires de la part du gouvernement, nous devons deviner ou deviner où va la pénurie de médicaments.”

En plus du problème de corruption cité par le président, il y a aussi la situation les sociétés pharmaceutiques qui se consacrent à la production de ces médicaments, comme celui trouvé en Inde, actuellement Ils ont réorienté leurs efforts pour développer des vaccins contre le virus SRAS-CoV-2, exacerbant la pénurie mondiale.

