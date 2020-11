Emma Corrin frappera “The Crown” ce dimanche (Photo: Des Willie / Netflix)

À partir de dimanche prochain, le 15 novembre Emma Corrin deviendra la dernière actrice à jouer la princesse Diana dans la quatrième saison de “La Couronne». Et, bien que l’on sache que cette interprétation serait très différente de celles vues précédemment, l’actrice a confirmé ce qu’elle apportait au personnage.

Dans une interview avec le site de divertissement Radio Times, Corrin a expliqué qu’il était très important à la fois pour elle et par respect pour la défunte princesse d’interpréter la boulimie très honnêtement.

“J’ai senti que si nous essayions de représenter la boulimie de manière honnête, nous devions le prouver; sinon, c’est un mauvais service à quiconque a vécu cela. Je ne pense pas que nous devrions éviter ces conversations; Diana a été très honnête à propos de son expérience de la boulimie, et c’est quelque chose que j’admire beaucoup chez elle.“Il a partagé.

L’actrice a été très méticuleuse dans son portrait et selon une interview avec le magazine Variety, l’actrice a fait beaucoup de recherches sur les troubles de l’alimentation afin de les porter à l’écran.

L’actrice a voulu dépeindre la boulimie que la princesse a subie pendant son mariage (Photo: Ollie Upton / Netflix)

“Vous ne pouvez pas rendre justice à tout ce que je vivais sans l’inclure. C’était très symptomatique de la tourmente émotionnelle et de toutes les émotions refoulées que je ressentais », a-t-il déclaré au magazine.

Dans une interview il y a 25 ans, la même princesse a qualifié cette maladie de symptôme de son mariage, mais quelque chose que les gens se sont tourné pour se référer à elle comme une personne instable.

Les pressions d’un rôle comme celui-ci

Mais cette décision n’a pas été prise à la légère, car dans un premier temps Corrin a ressenti toute la pression que le personnage apportait avec lui, une situation qui au départ ne lui a pas donné la liberté de création.

«Au début, j’avais très peur, j’ai beaucoup entendu le bruit, J’ai entendu toutes les voix et j’ai rapidement été frustré et paniqué et j’ai pensé: “ Cela ne me donne vraiment rien avec quoi travailler ”. J’ai donc dû mettre un bandeau sur les yeux et faire mon truc », a décrit l’actrice à E! Nouvelles de sa décision d’ignorer le critique.

Corrin a exprimé sa compréhension si les enfants de Diana décident de ne pas regarder sa performance (Photo: Des Willie / Netflix)

En plus de cela, lorsque Corrin a lu le scénario et s’est rendu compte qu’elle avait la liberté de jouer avec la caractérisation, cela lui a donné la tranquillité d’esprit dont elle avait besoin pour se plonger dans une performance avec laquelle elle était à l’aise.

«J’ai réalisé que c’est un personnage que je joue. C’est la version de Diana de «The Crown». Je peux contribuer beaucoup de ce que je veux faire avec cette partie. Tout ce qui résonne avec moi. Cela l’a vraiment changé, et même si cela ne prend pas la pression et la responsabilité que je ressens, cela l’a rendu plus gérable pour jouer ce rôle », a-t-il ajouté.

D’un autre côté, Corrin sait que l’histoire et le personnage qu’elle a joué sont pleins de complications et qu’ils ont eu une fin désastreuse. Et quand on lui a demandé si elle pense que les enfants de la princesse, le prince Harry et le prince William, verront le spectacle, elle comprend s’ils ne le font pas.

«J’essaie de ne pas y penser parce que je pense que c’est une sorte de pente glissante. Je ne sais pas s’ils le verront ou non. J’espère que si vous le faites, vous l’apprécierez et apprécierez nos performances exactement comme cela: en tant que performances, en tant que performances de personnes qui sont sous les yeux du public.. Mais j’espère qu’ils ne le verront pas non plus s’ils ne le veulent pas parce que il est compréhensible que ce soit difficile», A-t-il conclu.

