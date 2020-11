La façade de la clinique Olivos, décorée de messages d’encouragement au champion du monde avec l’équipe argentine (REUTERS / Agustin Marcarian)

Ce sont des heures décisives dans le futur immédiat de Diego Maradona. Un sommet inédit s’est tenu à la Clinique Olivos, d’où ont émergé, avec le consensus de tout son entourage, les étapes à suivre dans sa rééducation. après l’opération, ils ont effectué pour évacuer un hématome sur la tête et en traitement complet en raison de l’état de sevrage.

Là ils étaient présents Leopoldo Luque, médecin personnel du Diez et qui dirige l’équipe interdisciplinaire qui prend soin de lui, l’avocat Michel-Ange Pierri (en représentation de Verónica Ojeda, qui l’accompagnait, et Dieguito Fernando), Dalma, Gianinna et Jana, filles de la star, les sœurs et frères du footballeur. Diego junior, en Italie, ne pouvait pas être du match. Il s’agit de sa famille et de ses affections, qui devront également assumer la responsabilité avant la décharge, avec l’engagement de l’accompagner et de l’assister désormais.

Le conclave a confirmé le changement de configuration de leur cercle intime: après l’épisode de santé, Dalma et Gianinna ont demandé à être plus proches de Pelusa en période postopératoire. Et la maison Campos de Roca, dans le quartier de Brandsen, est loin pour les deux résidents de Zona Norte. À son tour, pour cette étape de la fabrication, Luque voit positive la chance qu’il déménage dans un endroit avec un accès plus direct à la clinique Olivos, en cas d’éventualité.

“Diego aime beaucoup le Tigre”, préviennent ses amis les plus proches. En conséquence, Il y a déjà une propriété qui mord en un point, située dans le quartier fermé Villanueva, près de Nordelta. “Ce n’est pas fermé, mais c’est une possibilité concrète”, a déclaré une source Infobae. Il sera conditionné à l’assistance de l’ancien capitaine de l’équipe nationale.

«L’évolution du tableau clinique est très bonne, tant dans la chirurgie que dans les symptômes de sevrage. Il veut y aller, c’est un tableau clinique différent de la semaine dernière, ce que le patient dit aujourd’hui est très cohérent. Ils recherchent une maison pour le recevoir, équipée pour son rétablissement. Il y a le soutien de tout l’environnement, la famille, le représentant, tout le monde», A souligné le professionnel dans la partie quotidienne.

Un autre point qui a été discuté au conclave était la décharge. Que cela pourrait être demain, même si l’équipe médicale préférerait que ce soit le jeudi 12. “La décharge est imminente”, a averti Luque. Le fantasme a subi une série d’études qui marquent son évolution après l’opération, mais le tableau du sevrage (lié à la consommation d’alcool mélangé à des médicaments pour ses problèmes d’anxiété et pour s’endormir) n’est pas encore passé. “Ces problèmes ne sont jamais résolus, ils sont traités. Diego prenait un verre et lui faisait du mal ces derniers temps, à cause du contexte. Le fait est que cette tasse en avait besoin. Ce n’est pas un gros consommateur, mais il est tout à fait une image avec les médicaments qu’il prend. Les médicaments qu’il prend sont variés. Un peu d’alcool, pas beaucoup, certaines drogues font du mal. Il y en a plusieurs pour s’endormir … Je ne veux pas rentrer dans les détails », a déclaré le neurochirurgien dans une interview à la radio La Red.

Leopoldo Luque a parlé de la consommation d’alcool de Maradona

Luque n’est pas en faveur de couper les liens de Diego avec sa passion: le football. «Vous devez discuter de nombreuses variables et personne n’aura absolument raison. Si vous me demandez, Leopoldo Luque, en tant que médecin et personne, vous ne devriez priver personne de son travail, surtout s’il en est passionné. Si vous lui donnez une vie, une routine. C’est ma suggestion. Beaucoup de gens peuvent avoir une opinion différente. Non, qu’il n’a pas de pression, qu’il est détendu, qu’il ne peut pas avoir de pression … Diego subit la moindre pression, c’est sur un terrain. C’est mon impression », dit-il. Mais ceux qui l’accompagnent au quotidien savent que, pendant un certain temps au moins, Maradona ne pourra pas siéger sur le banc des remplaçants, au moins pendant la première partie du traitement en dehors de la clinique.

Allez-vous continuer en gymnastique? C’est quelque chose qui n’est pas entre leurs mains. Diego fait confiance aveuglément au travail de son équipe d’entraîneurs, dirigée par Sebastián Méndez et Adrián González. En effet, sans lui dans la minute par minute, le Lobo a récolté quatre des six points en litige au début de la Coupe de la Ligue professionnelle (victoire contre Patronato et nul contre Vélez). Cela dépendra donc de la décision des dirigeants du Tripero, s’ils acceptent de l’attendre ou non. Dans les dernières heures, ci-dessus, le club est entré dans une crise de conduite en raison de la démission de son président, Gabriel Pellegrino, précisément qui a amené DT dans la forêt.

JE CONTINUE DE LIRE:

D’être présenté comme “le nouveau Maradona” à jouer en Algérie et de subir un enlèvement incroyable: l’histoire choquante de Cristian Colusso

Cher Diego, Dieu ne conseille pas la dernière opportunité, même à un autre dieu …