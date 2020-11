La réalisatrice de télévision a commencé sa carrière devant la caméra (Vidéo: YouTube Programa Hoy)

La nouvelle de la mort de Magda Rodríguez au petit matin du Jour des fidèles disparus a surpris le public et les membres du milieu artistique, parce que la productrice populaire de programmes télévisés mexicains à succès n’avait donné aucun signe de souffrance d’aucune maladie, et au contraire, elle avait été vue très souriante et énergique ces derniers jours comme le 21 octobre dernier quand a fêté son anniversaire entourée de sa famille et de ses amis.

Immédiatement les condoléances ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, ainsi que les anecdotes de la vie de la femme qui a perdu la vie en raison d’un choc hypovolémique causé par une hémorragie gastro-intestinale à 57 ans.

Son succès dans les coulisses de plusieurs émissions comme Hoy, dont elle était toujours en charge au moment de sa mort, l’a positionnée aux yeux du public en tant que cinéaste, mais sa carrière dans l’industrie du divertissement va plus loin.

Enfant avec Ada Carrasco, sa grand-mère (Photo: Capture d’écran du programme Hoy)

Fille d’acteurs Malena Doria, connue pour ses feuilletons tels que El hex et El Derecho de Nacer; et Jorge del Campo, petite-fille de Ada Carrasco, actrice emblématique dans les mémoires pour ses rôles dans des productions telles que Marimar Oui Amour en silence, et nièce de la talentueuse aussi Queta Carrasco, Magda a suivi ses traces en se consacrant à une carrière artistique, en la combinant avec l’étude d’un diplôme en droit.

Au début, parallèlement à ses études d’actrice au CEA de Televisa, Magda a cherché à se préparer au chant, s’inscrivant en 1987 à l’académie de chant de Mario Gensollen, dont elle était l’élève la plus remarquable: «Une si bonne voix avait que l’éditeur de musique Monde musical Je sélectionnais déjà les chansons qu’il enregistrerait sur son premier album », a déclaré le chanteur Manolo Fernández El Huasteco, qui était son partenaire à ladite académie, comme le rapporte Alex Kaffie dans sa chronique Sin Lisonja.

Mais ce projet a été interrompu lorsque Magda a commencé en tant qu’animatrice de l’émission Let’s play playing, diffusée par XHGC Channel 5, de Televisa dans les années 80.

Sa conduite dans l’émission “Jouons à jouer” l’a positionnée dans le goût du public des enfants (Photo: Screenshot-Programme Today)

A partir de ce moment, il ne s’est plus séparé du petit écran, où il a également participé à des feuilletons, l’un des plus mémorables étant sa participation antagoniste à Días sin luna, produit par Juan Osorio en 1990 et avec Angélica Aragón, Sergio Goyri et Gabriela Roel. Rodríguez a joué le rôle de Coral, une jeune femme négligée qui a été ignorée et mariée à Jaime, personnifiée par Mario Iván Martínez.

Magda a même commenté que Juan Osorio lui avait demandé de quoi elle avait peur et elle lui a dit que les chats. Plus tard, dans une scène qu’elle a eue avec Ofelia Guilmain, des dizaines de chats sont apparus à côté d’elle. Cela l’a fait se lever du canapé et dire à Juan qu’un jour elle allait devenir productrice pour ne pas subir les vicissitudes d’être actrice.

Votre connaissance du support de divertissement et son développement devant les caméras l’a également intéressée à ce qui se passe derrière elles, devenant productrice de divers projets qui font aujourd’hui partie de l’histoire de la télévision, tels que Falling in love, With a woman stamp et La academia, sur TV Azteca; Laura non censurée, Guerreros 2020 et Hoy sur Televisa, et Un nouveau jour sur Telemundo.

Magda Rodríguez ne voulait pas vieillir, selon Jorge “El Burro” Van Rankin (IG: magdaproducer)

Grâce à son travail, il a remporté un très convoité Emmy Award aux États-Unis en 2014, obtenu par l’originalité de son contenu le matin Un nouveau jour. Au cours de sa carrière, il a également été conférencier dans diverses présentations où il a partagé son amour de la vie et a aidé les gens à se responsabiliser avec des discours positifs.

Dans ses projets télévisés, Magda était habile à raconter des histoires de vie, à offrir des divertissements en famille et à se montrer devant la caméra, car elle n’a pas oublié l’affection du public, avec qui elle a partagé sa vie sur ses réseaux sociaux avec sa fille Andrea Escalona, ​​sa sœur Andrea Rodríguez et ses nombreux amis de la scène du spectacle.

Juste en octobre, il a reçu le titre de Docteur Honoris Causa par la World Leaders Organization et l’Université OMLID, basée à New York, qui a reconnu sa carrière de productrice de télévision et sa carrière en faveur de la société.

