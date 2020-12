Jusqu’à présent, il n’y a aucune trace de dommages. (Photo: @SismologicoMX)

Ce matin, un tremblement de terre de 4,7 degrés de grandeur secoué au sud-est d’Acapulco, Guerrero, sans causer de dégâts, mais il a été perçu dans plusieurs zones de l’entité, selon les rapports du Service National Seismological (SSN).

C’était un tremblement de terre avec une profondeur de cinq kilomètres de la zone indiquée, la latitude 16-70 et la longitude -99,69, a réitéré le sismologique.

En tant, Protection civile Guerrero a annoncé que le tremblement de terre enregistré à 4 h 15 ne justifiait pas une alerte sismique car l’estimation d’énergie dans les premières secondes ne dépassait pas les niveaux préétablis.

«Capteur proche: Côte de Guerrero à 15 kilomètres au sud-est d’Acapulco», écrit-il via ses réseaux sociaux.

Le SSN a signalé le tremblement de terre ce matin. (Photo: @SismologicoMX)

Cependant, Il a averti qu’il était perçu dans certaines zones de l’entité Tierra Caliente telles que: Acapulco, Coyuca de Benítez, Juan R. Escudero et Chilpancingo.

Bien qu’aucune alarme d’avertissement n’ait retenti, certains résidents ont révélé qu’ils se sentaient bien dans le port.

“Que la réplique du tremblement de terre à Acapulco ne vient pas, s’il vous plaît… j’ai besoin de dormir”; «Après le tremblement de terre qui m’a littéralement tiré du lit, voyons si je peux m’endormir»; “4 h, tirez qui a été ressenti”; «Bonjour, un fort tremblement de terre vient de se produire à Acapulco, il a duré quelques secondes, mais c’était très fort, quelqu’un d’autre l’a senti? ”Certaines des phrases que les utilisateurs ont partagées via Twitter.

Marcos César Mayares, secrétaire de la Protection civile de l’État, a assuré que les protocoles d’urgence étaient activés en cas de tremblement de terre et que la communication a été maintenue avec les municipalités où le tremblement de terre a été perçu, bien qu’il n’y ait pas de rapport d’affections à ce jour.

Certaines personnes ont révélé l’ampleur du tremblement de terre. (Photo: Twitter)

Dans la ville de Chilapa de Álvarez, également à Guerrero, il y a eu un record d’un séisme de magnitude 4,4 à 4 h 16 et à une profondeur de 26 kilomètres au nord-est, a rapporté le SSN.

De son côté, dans l’état d’Oaxaca un séisme a été détecté le 25 décembre, jour férié de Noël dans le pays, également au petit matin.

Selon l’agence, il a été enregistré au sud-ouest de Puerto Escondido, Oaxaca, avec une profondeur de 6 kilomètres. Latitude de 15,72 et longitude de -97,25.

Concernant le thème de Noël, ce 25 décembre, Acapulco a été le centre d’attention de dizaines de marcheurs qui ont été pris sans masque facial sur les plages de la zone chaude.

Des dizaines de personnes ont été capturées à Acapulco sans masque. (Photo: Cuartoscuro)

Et c’est que malgré la vague de COVID-19, qui ne cesse et continue d’impacter le pays, avec un rapport récent des autorités sanitaires de plus de 1362 564 infectés et plus de 121000 décès dus à la maladie, plusieurs touristes Ils sont arrivés sur les plages de Guerrero, en raison de la période des vacances de décembre.

Selon les informations les plus récentes, l’entité compte plus de 25 000 personnes infectées et plus de 2 000 décès dus au COVID-19.

Malgré l’appel des autorités à rester à la maison et à respecter les protocoles de sécurité, plusieurs photographies de personnes sans masque ont été diffusées à travers les médias et les réseaux sociaux, pour démontrer leur aide au port.

Jusqu’à présent, le Mexique compte quatre entités avec un feu rouge épidémiologique, c’est-à-dire une alerte de contagion maximale et ce sont: Mexico, Morelos, Guanajuato et l’État du Mexique.

