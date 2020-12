Les couvre-feux, les quarantaines et même les fermetures de frontières ont compliqué les célébrations de Noël de vendredi pour d’innombrables personnes à travers le monde, mais l’ingéniosité, la détermination et l’imagination ont contribué à garder la journée spéciale pour beaucoup.

Monde de Miami / AP

En Afrique du Sud, qui fait face à un pic de cas et de décès imputable à une variante du COVID-19, le scientifique Tulio de Oliveira passait des vacances dans son laboratoire à faire du séquençage génomique. Il a dirigé l’équipe sud-africaine qui a utilisé le séquençage pour découvrir la variante sud-africaine du coronavirus.

Selon les experts, la nouvelle vague de l’Afrique du Sud ne montre aucun signe de pic, et les nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation des infections incluent la fermeture de nombreuses plages qui accueillent souvent de grandes foules de personnes en vacances.

Le pape François a donné sa bénédiction de Noël depuis l’intérieur du Vatican, rompant avec son discours traditionnel du balcon de la basilique Saint-Pierre à des dizaines de milliers de personnes sur la place Saint-Pierre. Mais le tourisme en Italie a pratiquement disparu dans la pandémie, et les restrictions gouvernementales sur le coronavirus pour les vacances ont contrecarré tout projet des habitants de se rendre sur la place.

Citant un motif d’optimisme au milieu de la désolation de la pandémie, Francis a déclaré que l’invention des vaccins COVID-19 brille “des lumières d’espoir” sur le monde. Dans un appel passionné aux dirigeants, entreprises et organisations internationaux, il a déclaré qu’ils devaient veiller à ce que les personnes les plus vulnérables et dans le besoin dans la pandémie soient les premières à recevoir des vaccins.

Les cloches ont sonné autour de Bethléem vendredi alors que le lieu de naissance traditionnel de Jésus célébrait le jour de Noël. Mais la fermeture de l’aéroport international d’Israël aux touristes étrangers, ainsi que les restrictions palestiniennes interdisant les voyages interurbains dans les zones qu’ils administrent en Cisjordanie occupée par Israël, ont éloigné les visiteurs.

À Pékin, les églises officielles ont brusquement annulé la messe du jour de Noël à la dernière minute, après que la capitale chinoise se soit mise en état d’alerte après la confirmation de deux cas confirmés de COVID-19 la semaine dernière. a signalé deux nouveaux cas asymptomatiques vendredi. L’un des nombreux avis a été affiché à l’église Saint-Joseph de Beijing, qui a été construite à l’origine par des missionnaires jésuites au 17e siècle.

La fermeture des points de passage des frontières a empêché des milliers de migrants du Venezuela économiquement dévasté vivant en Colombie de rentrer chez eux à Noël. Le gouvernement colombien a fermé les points de passage pour tenter de ralentir la propagation des infections au COVID-19. Ceux qui essayaient de rentrer chez eux pour les vacances cette année ont dû se tourner vers les passeurs.

Yakelin Tamaure, une infirmière qui a quitté le Venezuela il y a deux ans, ne rentrera pas chez elle et a déclaré qu’il n’y aurait pas de cadeaux ou de nouveaux vêtements pour ses deux enfants âgés de 10 et 15 ans. Tamaure a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure de trouver du travail en tant qu’infirmière car elle n’avait pas encore de permis de séjour en Colombie. Ses parents sont toujours au Venezuela.

“Ma mère s’est cassé le pied et ne peut pas bien marcher, alors je m’inquiète pour elle”, a déclaré Tamaure. “J’essaye de lui envoyer de l’argent, mais ce n’est pas la même chose qu’être là.”

D’autres ont franchi avec succès les frontières d’autres endroits pour se retrouver en quarantaine. Pour leur premier Noël depuis leur mariage en mars, Nattasuda Anusonadisai et Patrick Kaplin sont mis en quarantaine dans une chambre d’hôtel à Bangkok. Alors ils ont fait livrer un sapin de Noël dans leur chambre. Ils sont revenus plus tôt ce mois-ci après un voyage de 4 mois et demi au Canada et aux États-Unis. Avec peu d’ornements sur l’arbre, le couple a déclaré avoir mis en place des objets collectés lors de leurs voyages, comme une plume d’aigle et, bien sûr, des masques.

Les églises de Corée du Sud ont déclenché des grappes d’infections à coronavirus dans Séoul densément peuplée, ainsi que des hôpitaux, des maisons de soins infirmiers, des restaurants et des prisons. Les 1 241 nouveaux cas quotidiens signalés vendredi par l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies étaient un record pour le pays.

Song Ju-hyeon, une résidente de Paju, près de Séoul, qui attend un enfant en février, a déclaré que sa maison était le seul endroit où elle se sentait en sécurité maintenant.

“De toute façon, ça ne ressemble pas à Noël, il n’y a pas de chants de Noël dans les rues”, a-t-il dit.

C’est Noël », a déclaré le journal Daily Nation au Kenya, où une deuxième vague de cas s’est atténuée et une grève de courte durée des médecins a pris fin la veille de Noël. Les célébrations ont été étouffées dans le centre commercial de l’Afrique de l’Est, car les veillées nocturnes ne pouvaient pas être organisées dans les églises en raison du couvre-feu. Moins de personnes seraient rentrées chez elles pour voir leur famille, ce qui pourrait aider à limiter la propagation du virus dans les communautés rurales, qui sont encore moins équipées pour gérer le COVID-19 que les villes.

À Paris, des membres du chœur de la cathédrale Notre-Dame, portant des casques et des combinaisons de protection – non pas contre le COVID-19 mais à cause des conditions de construction du monument médiéval ravagé par un incendie en 2019 – ont chanté pour la première fois à l’intérieur de l’église. depuis l’incendie.

Lors d’un concert spécial de la veille de Noël, des chanteurs socialement éloignés se sont produits sous les vitraux de la cathédrale au milieu de l’église sombre, qui évolue d’une opération de nettoyage dangereuse à un site de reconstruction massif.

Des milliers de chauffeurs se sont retrouvés bloqués dans leurs camions dans le port anglais de Douvres, sans les tests de coronavirus que la France exigeait désormais. L’armée britannique et les pompiers français ont été amenés pour aider à accélérer les tests et de la nourriture gratuite a été distribuée.

L’amour a franchi les barrières de la solitude dans la maison de retraite San Pedro de la ville espagnole d’El Astillero. Les 70 habitants, conscients des milliers de décès dus au coronavirus dans les maisons de retraite médicalisées en Espagne, au lieu de passer la journée spéciale chez des proches ont opté pour un chat vidéo, ou une visite de 30 minutes, séparés par un mur. en plexiglas.

Luisa Melero a rencontré sa fille Mercedes Arejula avec cette barrière protectrice entre eux. «En tant que fille, j’adorerais l’avoir à la maison et la serrer dans mes bras tout le temps», a déclaré Arejula. Mais elle a été encouragée à dire qu’à la maison de retraite «ils font tout leur possible pour la protéger, et encore une fois, comme sa fille, c’est ce que je veux».

Melero avait l’air philosophique. “Cette chose terrible nous est parvenue, nous devons donc l’accepter et la traiter patiemment.” Un seul parent était autorisé à entrer par visite, donc à l’extérieur de la clôture de la maison, une petite-fille donnait des baisers à Melero.