Thalía et Maradona ont vécu ensemble pour la première fois au festival de Rio de Janeiro en 1998; puis ils se sont rencontrés en Argentine sur le programme Diez (Vidéo: Instagram @thalia)

Après la nouvelle de la mort de Diego Armando Maradona, non seulement la société pleure le géant argentin du football et à la figure mondiale de la culture pop décédée d’une arrestation cardiorespiratoire ce mercredi 25 novembre, mais plusieurs stars de la renommée ont également déploré la perte et souligné l’héritage de la fissure controversée. Depuis son triomphe à la Coupe du monde 86 de Mexico, le pays aztèque avait une appréciation particulière pour l’athlète, et la preuve en était les réactions de nombreux Mexicains célèbres qui se sont joints à la lamentation collective.

C’est Thalía qui s’est déplacée pour se souvenir d’une soirée spéciale avec Maradona, où ils ont crié leur amour et de multiples distinctions ont été prodiguées à la télévision nationale. Le chanteur d’Amor a la mexicana a posté deux messages avec des photos et une vidéo de le temps où elle est venue en tant qu’invitée La nuit du 10, émission magazine animée par la star et diffusée par Les treize. C’est en septembre 2005 que l’actrice a également été reçue avec des mariachis sur le plateau de l’émission tardive, car aucun autre personnage n’avait été reçu auparavant dans l’émission populaire.

La chanteuse faisait alors la promotion de son album Le sixième sens pour le pays sud-américain, et entre flirt avec le footballeur emblématique et éloges mutuels espiègles, la chanteuse a enchanté le public. “Vous êtes le visage le plus visible de la pop”, a déclaré le défunt athlète, aux sourires et en fanfare de Thalía. “Aimez-vous ma façon de bouger? J’aime aussi beaucoup la façon dont vous bougez … nous pourrions bouger ensemble », lui dit la star du feuilleton mexicain avec amusement.

Dans son compte Instagram, la femme d’affaires a également rendu hommage au souvenir de son amitié avec Maradona et a partagé que vivre avec lui il y a 15 ans lui a fait rencontrer un homme merveilleux avec qui “c’était un plaisir” de partager.

«Vous serez toujours dans la mémoire de nous tous qui vous avons vu jouer sur un terrain de football en tant que champion que vous étiez et serez. Je te voyais enfant à la télé avec ma famille et la maison vibrait d’émotion à chacun de tes mouvements jamais égalés! Ce fut un plaisir de vous rencontrer des années plus tard et de partager avec vous. Repose en paix “Pibe de Oro” a écrit au bas de l’image où il apparaît avec la star au Carnaval de Rio de Janeiro en 1998.

«Un câlin de mon Mexique à toi, ma vie. Nous t’aimons dans ma patrie, nous sommes heureux d’apporter un morceau du Mexique ici en Argentine et de te voir proche, bud, beauté “Thalia a déclaré en 2005 dans l’émission de télévision.

A cette occasion, Diego et Thalía ont échangé des cadeaux pour sceller leur amitié. Il lui a donné un jean avec l’inscription «La mano de D10s» dans le dos, tandis que le célèbre lui a offert un maillot de l’équipe nationale argentine marqué d’un symbole aztèque au dos.

Le fait qu’elle ait été vue si proche et affectueuse sur les photos de l’un des meilleurs footballeurs de tous les temps a suscité des soupçons. et certains de ses partisans ont osé les prendre comme preuve des rumeurs de romance présumées qui ont émergé il y a deux décennies.

Le texte émotionnel de Thalía a été soutenu par plusieurs de ses millions de followers et par d’autres célébrités telles que Lili Stefan. Son mari Tommy Mottola a commenté à l’aide d’émoticônes de bricoleur en s’inclinant.

De cette façon, la star s’est souvenue de qui était son grand ami, car en 1998 la presse a spéculé sur un prétendu rapprochement au-delà de l’amitié dans un plan romantique, étant que le point n’a jamais été commenté, ni par le chanteur ni par le crack du football.